Hoy Vive el festival definitivo del fandom en Funko Fusion, ya disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, y PC. Explora mundos icónicos con los personajes favoritos de los fans en el juego de acción y Aventura de 10:10 Games, Funko y Universal Products & Experiences

Hoy, el estudio independiente 10:10 Games, en colaboración con Funko, Inc. (Nasdaq: FNKO) y

Universal Products & Experiences, junto con su socio de distribución física Skybound Games,

ha lanzado Funko Fusion en PlayStation®5, Xbox Series X|S, and PC via Steam.

Inspirado en Funko Pop!, el juego de acción y aventura crossover desarrollado y publicado por

10:10 Games invita a los jugadores a entrar en la Fábrica Wonder Works, elegir su mundo favorito

como punto de partida y embarcarse en un viaje que definen a cada paso. Enfréntate a enemigos,

resuelve puzzles y experimenta mundos inspirados en películas, series de television, comics y

videojuegos icónicos en el camino para derrotar al villano Eddy Funko y sus sueños de

dominación total.

Explora la extravagancia de la cultura Pop! con niveles, misiones e innumerables referencias

basadas en las queridas franquicias de NBCUniversal, incluyendo Jurassic World, Tiburón,

Regreso al Futuro, La Cosa, Arma Fatal, Chucky, Batalla Galactica, Xena: La Princesa Guerrera,

The Umbrella Academy, Masters of the Universe, así como Invencible de Skybound

Entertainment, Mega Man™ de Capcom, y mucho más

Mira el trailer de lanzamiento de Funko Fusion

“Estamos muy orgullosos de lo que nuestro pequeño equipo ha logrado con nuestro juego debut

Funko Fusion, una ambiciosa, alegre y desenfadada carta de amor a la cultura pop”, dijo Arthur

Parsons, cofundador y Head of Publishing de 10:10 Games. “Crear este juego, a la vez que

creábamos nuestro estudio y nuestra cultura, ha sido una auténtica delicia. Funko Fusion trata

de celebrar el fandom, las historias y los personajes que todos amamos con nuestro estilo único,

irreverente pero auténtico, y estamos muy emocionados de poder compartirlo hoy con los fans

inmensamente apasionados para los que lo creamos”.

Para hacerse una idea de Funko Fusion, los jugadores pueden probar la demo gratuita para PC

en Steam, que incluye el primer nivel del mundo inspirado en el clásico de terror de 1982 de

Universal Pictures La Cosa, con personajes jugables como Mega Man, Freddy Fazbear (Five

Nights at Freddy’s) y He-Man (Masters of the Universe).

La primera oleada de una línea especial de figuras Funko Fusion Funko Pop! basadas en

personajes selectos del juego también está disponible para los fans este mes en

Funkoeurope.com y en tiendas seleccionadas de todo el mundo. La segunda oleada, anunciada

en la Comic-Con de San Diego, llegará a finales de este año. Los coleccionistas pueden canjear

los códigos aleatorios incluidos con las figuras Funko Fusion Pop! por bonificaciones exclusivas

del juego, como el personaje jugable Mecha Freddy y varios trajes adicionales como Slime Pit

He-Man y Battle Damaged M3GAN.

“Funko Fusion es el tipo de juego que todo estudio se propone hacer, pero que pocos consiguen.

Es divertido y gracioso, descarado e inesperado, e imposiblemente anclado en la sinceridad y la

narración”, dijo Jason Bischoff, vicepresidente de licencias y Desarrollo de negocio de

Funko. “Pasamos años buscando los socios adecuados en este espacio porque sabíamos lo

importante que iba a ser acertar. 10:10 Games nos ha dejado boquiabiertos en cada paso de

este viaje, ¡y estamos muy contentos de poder invitar por fin a los fans a la aventura!”.

“Funko Fusion desvela un tesoro de contenido increíble, reuniendo fantásticamente mundos

icónicos como Jurassic World y Regreso al Futuro, así como algunos personajes increíbles que

cobran vida en forma de videojuego por primera vez de propiedades distintivas como NOPE y

M3GAN”, dijo Bill Kispert, SVP & GM, Games & Digital Platforms en Universal Products &

Experiences. “Diseñados con pasión pensando en los fans, abundan los detalles ingeniosos y

los homenajes de cada IP y estamos entusiasmados de que los jugadores los descubran y

disfruten todos mientras juegan a través de esta experiencia única”.

Funko Fusion ya está disponible digitalmente en PlayStation 5, Xbox Series X|S, y Steam, con

ediciones físicas para PlayStation 5 and Xbox Series X|S, disponibles en tiendas seleccionadas

de todo el mundo. Funko Fusion se lanza para PlayStation 4 el 15 de noviembre y digitalmente

para Nintendo Switch este diciembre, con la edición física de Nintendo Switch lanzándose en

marzo de 2025.

Para más información sobre Funko Fusion, visita funkofusion.com.

