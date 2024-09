PlayStation anuncia las novedades del catálogo de juegos y del catálogo de clásicos de PlayStation Plus para septiembre

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional al catálogo de juegos, para los niveles de PlayStation®Plus Extra y Premium, y las novedades de la PlayStation®VR Collection y del catálogo de clásicos para el nivel PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de juegos (Extra – Premium)

A continuación, se muestran los nuevos títulos que desde el próximo 17 de septiembre estarán disponibles sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Extra y Premium. Se trata de un total de 9 juegos, entre los cuales destacan los siguientes títulos:

The Plucky Squire (El Escudero Valiente) para PS5®: En este encantador juego de aventuras y plataformas, los jugadores experimentarán cómo la historia de Jota, el joven héroe de un libro de cuentos, cobra vida fuera de las páginas. Con un estilo visual único que combina entornos 2D y 3D, este juego invita a los jugadores a explorar mundos mágicos y superar obstáculos sorprendentes para reestablecer el final feliz del cuento. The Plucky Squire estará disponible el día de lanzamiento para los usuarios de PlayStation®Plus Extra y Premium.

Esta es la lista completa de títulos que se añadirán al catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium en el mes de septiembre:

A su vez, los jugadores tendrán una última oportunidad para disfrutar de los títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium a partir del 17 de septiembre. Estos títulos son: Horizon Forbidden West, Marvel’s Midnight Suns, Alien: Isolation, Cloudpunk, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer: Farewell Edition, NieR Replicant ver.1.22474487139…, Star Ocean First Departure R, Star Ocean Second Evolution, Star Ocean The Divine Force, Star Ocean: Integrity and Faithlessness, Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster, Star Ocean: Till the End of Time, Star Ocean: Till the End of Time – Director’s Cut, RIDE (PS3), Unpacking, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Planet Coaster: Console Edition.

PlayStation®VR2 y catálogo de clásicos (Premium)

A continuación se muestran los nuevos títulos que llegarán este mes sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Premium. Se trata de un total de 4 títulos:

