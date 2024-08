2K se prepara para un gran 2025: CIV VII, Borderlands 4 y Mafia: The Old Country se lanzarán el año que viene

Para más información sobre Borderlands 4, haz clic Borderlands® 4 llegará en 2025

El looter-shooter definitivo y la última entrega de la franquicia Borderlands que ha definido el género se ha anunciado oficialmente

Para más información sobre Mafia: The Old Country, haz clic aquí.

Descubre los orígenes del crimen organizado en Mafia: The Old Country, próximamente en 2025

Mafia transportará a los jugadores al peligroso inframundo de la Sicilia de los años 1900, con una nueva y cautivadora historia