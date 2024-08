Compartir Facebook

Metal: Hellsinger VR anuncia su fecha de lanzamiento: ¡Reservas ya disponibles!

Los jugadores que reserven el juego para Meta o PlayStation recibirán gratis el DLC Sueño de la Bestia

Funcom se complace en anunciar que Metal: Hellsinger VR ya se puede reservar para Meta Quest 2 y 3, Meta Quest Pro y PS VR 2. El shooter rítmico de heavy metal desarrollado por Lab42 Games se lanzará el 26 de septiembre de 2024 en las plataformas de Meta, y el 3 de octubre de 2024 en Steam y PlayStation.

Quienes reserven el juego obtendrán gratuitamente el DLC Sueño de la Bestia, que incluye dos nuevas canciones, un arma y tres atuendos con efectos pasivos especiales.

Lánzate de cabeza al infierno con el nuevo tráiler:

En Metal: Hellsinger® VR, encarnarás al demonio como nunca antes. Siente el poder del cielo y el infierno quemándote en las manos, mientras apuntas tus armas con total libertad en realidad virtual. Los jugadores podrán equipar poderosas armas, como las pistolas gemelas demoníacas, una ballesta explosiva, una elocuente calavera llamada Paz y una espada embrujada.

Disfruta de la galardonada banda sonora interpretada por leyendas del metal como Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) y Alissa White-Gluz (Arch Enemy). Con el DLC Sueño de la Bestia se incluyen dos nuevas y brutales canciones interpretadas por Cristina Scabbia (Lacuna Coil) y Will Ramos (Lorna Shore). El DLC también incluye La Mano Derecha Roja, un arma imposible que dispara ráfagas rítmicas.

Los tres atuendos incluidos en el DLC Sueño de la Bestia no solo cambian tu apariencia, sino que también modifican tus habilidades pasivas, incluyendo la capacidad de aumentar la munición máxima de tu arma cada vez que realices una recarga rápida con éxito.

Dispara, esquiva y elimina a tus enemigos al ritmo del fuego infernal que palpita a tu alrededor. Deja que el ritmo del infierno se apodere de ti mientras recorres la épica campaña para recuperar la voz que te robó el Juez Rojo de los Ocho Infiernos.

Reserva ya Metal: Hellsinger® VR en Meta y PlayStation para conseguir gratis el DLC Sueño de la Bestia. El juego se lanzará el 26 de septiembre para Meta Quest 2 y 3, y Meta Quest Pro; y el 3 de octubre llegará a Steam y PS VR 2.

