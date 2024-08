Level Infinite desvela su catálogo de juegos para la gamescom y anuncia el regreso de su evento digital: Into the Infinite

Hoy mismo, Level Infinite ha compartido una gran cantidad de detalles sobre su presencia en gamescom 2024. Este año regresa el evento Into the Infinite: A Level Infinite Showcase, donde se presentarán novedades exclusivas de Level Infinite y los estudios colaboradores de Tencent en todo el mundo. Los asistentes podrán disfrutar de novedades sobre juegos como Dune: Awakening, Exoborne, Soulframe y Warframe, además de noticias sobre 10 títulos para múltiples plataformas.

Into the Infinite se podrá seguir en directo en los canales de se podrá seguir en directo en los canales de Twitch YouTube de Level Infinite a las 19:00 horas CEST del miércoles 21 de agosto. Los jugadores podrán seguir todas las novedades del evento en las redes sociales de Level Infinite.

El stand de Level Infinite, situado en el pabellón 6, se convertirá con toda seguridad en una visita obligada para los asistentes a la gamescom, entre el 21 y el 25 de agosto. En colaboración con sus estudios asociados internacionales, en el stand habrá disponibles multitud de títulos para probar y actividades relacionadas. Su catálogo abarca una gran variedad de géneros y ofrece innovadoras experiencias de juego para múltiples plataformas.»Es un honor volver a Colonia, y estoy deseando compartir nuestro impresionante catálogo de juegos con nuestra ferviente comunidad de jugadores, que hace que este evento sea tan especial», comentó Martin Sibille, Head of Central Publishing de Level Infinite. «Nuestro evento, Into the Infinite, nos permite conectar con una audiencia internacional, y estamos impacientes por compartir un montón de novedades emocionantes. No se me ocurre una forma mejor de dar el pistoletazo de salida a gamescom 2024. Acompáñanos en un viaje por los fascinantes mundos de nuestros videojuegos».

Títulos disponibles en el stand de Level Infinite en el pabellón 06.1 C071/A070:

DEATHSPRINT 66

Los asistentes podrán participar en el programa televisivo del futuro, DEATHSPRINT 66. Desarrollado por Sumo Digital y publicado por Secret Mode, DEATHSPRINT 66 redefine los juegos de carreras más hardcore, fusionando carreras a pie a toda velocidad con un entorno distópico y obstáculos letales. Compite en emocionantes carreras PvP de 8 jugadores, donde los contendientes tendrán que mostrar toda su velocidad, superar sus límites y alcanzar la gloria como nunca antes.

Para más información, por favor visita: https://deathsprint66.com/

Dune: Awakening

Descubre los épicos paisajes de Arrakis en Dune: Awakening de Funcom en el stand de Level Infinite. En este único y ambicioso MMO de supervivencia de mundo abierto, los jugadores pueden pasar de sobrevivir a dominar el planeta más peligroso del universo. Dune: Awakening combina la dureza y la creatividad de los juegos de supervivencia sandbox con la interactividad social de un gran juego multijugador online persistente.

Los asistentes podrán ver los últimos avances de Dune: Awakening y buscar el cartel del gusano de arena gigante para llevarse una foto de recuerdo.

Para más información, por favor visita: https://duneawakening.com/

Exoborne

Prepárate, adéntrate y escapa en Exoborne, un shooter táctico de extracción en mundo abierto ambientado en un EE.UU. apocalíptico transformado por fuerzas extremas de la naturaleza. Cada vez que los jugadores se adentran en el mundo de Exoborne escribirán sus propias historias, participando en los eventos públicos, enfrentándose a las continuas amenazas del propio mundo y completando peligrosas misiones.

La presentación invitará a los jugadores a descubrir las últimas novedades de la mano de sus desarrolladores. Sácate una foto espectacular junto a la impresionante nave Rebirth en el stand de Exoborne y busca a los tres escurridizos cosplayers de Exoborne que deambulan por la feria. Localízalos a todos para optar a un premio especial. Aprende más sobre Exoborne durante las presentaciones en el stand de Level Infinite, de la mano de conocidos influencers. En breve se revelarán más detalles sobre todas las actividades de Exoborne en la gamescom.

Para más información, por favor visita: https://www.exoborne.com/

Parcel Corps

En Parcel Corps, publicado por Secret Mode, los jugadores podrán ponerse en la piel de mensajeros en bicicleta. Olvídate de la seguridad laboral, la estabilidad salarial y los derechos laborales básicos que ofrecen los trabajos menos cool, mientras pedaleas por paredes, raíles y asustas a las palomas en tu camino hacia la conquista de las multinacionales.

Para más información, por favor visita: https://www.parcelcorps.game/

Rising

Los visitantes del stand de Level Infinite podrán convertirse en vampiros de la mano del éxito de ventas V Rising, un título de supervivencia vampírico de mundo abierto. Cuando los jugadores despierten tras cientos de años de letargo, debilitados y sedientos de sangre, podrán cazar en solitario o formar un clan de aliados online mientras exploran un vasto mundo abierto de oscuros horrores y, lo que es peor: la mortífera luz del sol. Levanta un poderoso castillo digno de tu nombre y convierte a los humanos más prometedores en leales siervos a tu servicio.

Los desarrolladores de V Rising compartirán las últimas novedades en el escenario, mientras que los más valientes demostrarán su osadía sentándose en el trono de Drácula.

Para más información, por favor visita: https://playvrising.com/

Pero eso no es todo lo que tiene que ofrecer el stand de Level Infinite en la gamescom: ¿Podrán los visitantes completar el reto que ha preparado 10 Chambers para el FPS de atracos cooperativo Den of Wolves ?(https://store.steampowered.com/app/1818140/Den_of_Wolves/)?

O quizás la suerte te depare grandes premios en la Wheel of Fortune de Level Infinite.

