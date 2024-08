Compartir Facebook

Bienvenidos a las novedades y notas de campo de EA SPORTS FC 25 Football Ultimate Team, Estamos encantados de compartir detalles sobre las nuevas características que llegarán a EA SPORTS FC 25 Football Ultimate Team.

Football Ultimate Team™ en EA SPORTS FC 25 te permitirá formar equipo con amigos en 5v5 Rush, desbloquear nuevos niveles de estrategia en 11v11 con Player Roles y FC IQ, e introduce algunas características largamente esperadas y solicitadas por la comunidad.

Te veremos en el campo el 27 de septiembre para el lanzamiento mundial, pero hasta entonces, vamos a sumergirnos de lleno en lo que es Football Ultimate Team en EA SPORTS FC 25.

ULTIMATE TEAM RUSH

Trae a tu jugador favorito de tu club de Ultimate Team, forma equipo con tus amigos y lánzate al campo en intensos partidos de 5 contra 5. Las recompensas obtenidas en Ultimate Team Rush se pueden usar para mejorar tu propia plantilla de Ultimate Team en la experiencia 11v11.

FC IQ EN ULTIMATE TEAM

FC IQ influye en la experiencia Ultimate Team de varias formas clave. Los ítems de mánager incluirán las preferencias tácticas reales del mánager, que influirán de forma auténtica en el juego de tu equipo sobre el terreno de juego. Los roles de los jugadores también formarán parte de cada ítem y estarán disponibles desde el principio de la temporada de Ultimate Team.

NUEVO ESTADIO & EXPERIENCIA DURANTE EL PARTIDO

La experiencia de los partidos de Ultimate Team se renueva por completo gracias al nuevo diseño de los estadios y a unas secuencias de retransmisión en directo más atractivas. Los nuevos elementos de presentación destacan las decisiones de alineación y los jugadores únicos de ambos equipos. Las secciones de visitante más grandes te permiten disfrutar más de la experiencia del estadio local en la carretera.

EVOLUCIÓN DE LOS COSMÉTICOS

El ítem de cada jugador siempre ha sido el centro de atención en Football Ultimate Team™, pero ahora puedes hacerla tuya de formas únicas. Mejora los ítems de jugador con las nuevas evoluciones estéticas: añade más salientes y modifica componentes de adorno como fondos, bordes y SFX.

RUSH

Nos complace presentar a Rush Football Ultimate Team™, una nueva forma de jugar y ganar con amigos. Elige a tu jugador favorito y forma el equipo de fútbol 5 de tus sueños con hasta tres amigos, y luego compite por recompensas en partidos de 5 contra 5.

Una experiencia 5v5

Rush es una experiencia de 5 contra 5, con porteros controlados por la IA, que te permite formar equipo con hasta tres amigos o jugar en solitario y ser emparejado con otros jugadores. Trae a tu jugador favorito para que lo controle y las decisiones de tu equipo contribuirán a ganar puntos Rush.

Eventos

Cuando juegues a Rush, primero tendrás que seleccionar un evento. Los eventos de Rush en Football Ultimate Team™ están diseñados para ofrecer a los jugadores otro nivel de desafío en la creación de escuadras al limitar los ítems de jugador que puedes llevar al evento. Cada evento puede venir con requisitos de entrada específicos y estos requisitos pueden restringir el grupo de jugadores elegibles en función de la Rareza, los Atributos o los países/regiones, ligas y clubes. Diferentes eventos de Rush pueden proporcionar una progresión más rápida para completar tus Objetivos de Rush semanales, pero todos los eventos contribuirán al mismo conjunto de Objetivos de Rush semanales.

Squad building

Rush introduce una experiencia colaborativa de creación de escuadras en Football Ultimate Team™. Tendrás que trabajar con tu equipo para elegir jugadores que rindan en el campo y completar los requisitos de bloque para maximizar los puntos Rush ganados.

Después de encontrar compañeros de equipo, entrarás en la fase de creación de escuadrones. Los jugadores de tu club se filtrarán previamente en función de los requisitos de participación en el evento para que puedas elegir rápidamente. Si no estás satisfecho con las recomendaciones, puedes buscar jugadores específicos de tu club durante esta fase.

Tú y tus compañeros de equipo dispondréis de 90 segundos para seleccionar a los jugadores que queréis utilizar en el partido; recuerda que cada uno de vosotros sólo podrá controlar al jugador que seleccione. No se permiten jugadores duplicados en el mismo equipo, incluyendo también otras versiones de jugadores. Una vez que cada jugador haya bloqueado su selección, o el temporizador haya expirado, tu equipo empezará a emparejarse con sus oponentes.

Ganar puntos en Rush

Los Puntos Rush son la forma principal de completar los Objetivos Semanales y ganar recompensas en Rush. Se pueden ganar tanto en el campo como en la creación de escuadrones completando los requisitos de bloque con tu equipo.

La forma más rápida de ganar puntos Rush es ganar partidos con los amigos de tu grupo, pero hay muchas formas de conseguirlos:

Ganar una partida

Jugar una partida

Jugar con amigos

Completar bloques

Ganar varias partidas de Rush seguidas

Los bloques son desafíos opcionales que tu equipo puede resolver colectivamente, y dentro de cada fase de creación de escuadrón de Rush tu equipo puede tener hasta 5 bloques para completar. Los bloques ofrecen formas de ganar más puntos de Rush y pueden cambiar de un evento a otro.

Los requisitos de los bloques pueden centrarse en los atributos de los jugadores, la composición del euqipo, etc.

Al completar con éxito estos bloques, todo tu equipo será recompensado con puntos Rush. Algunos bloques proporcionarán puntos fijos, multiplicadores o bonificaciones condicionales. Como ya hemos dicho, nuestro objetivo es que los jugadores colaboren estrechamente con su equipo y diseñen estrategias para cumplir estos requisitos.

Los bloques pueden premiar a tu equipo con:

Puntos Rush

Puntos RushMultijugadores

Bonus Rush Points al ganar Bonus Rush Points por gol

Objetivos Rush

Cada semana habrá disponible un Grupo de objetivos de Rush, que te permitirá ganar recompensas basadas en los Puntos Rush obtenidos esa semana. Al participar en eventos de Rush y completar los requisitos de bloque, puedes aumentar la cantidad de puntos de Rush ganados en ese partido para ti y tu equipo. Aunque estos objetivos de Rush estarán disponibles cada semana, también puede haber objetivos adicionales relacionados con Rush que te permitan ganar más recompensas.

Matchmaking

En Rush, puedes jugar con grupos de hasta 4 jugadores, y tanto si juegas en solitario como en dúo o trío, se encontrarán jugadores para completar el resto de tu equipo. El sistema de emparejamiento tendrá en cuenta tu nivel de habilidad en Rush y lo utilizará para emparejarte con tus compañeros de equipo, así como la habilidad general de tu equipo a la hora de encontrar oponentes.

Los grupos de emparejamiento se separarán en función de los eventos para garantizar que los jugadores jueguen con los mismos requisitos de participación en los eventos y el mismo grupo de ítems de jugador.

Si un jugador abandona una partida en curso, el jugador elegido será controlado por la IA. El partido terminará si no están presentes todos los jugadores de un equipo.

En resumen, construye la escuadra 5v5 de tus sueños con hasta otros 3 amigos mientras maximizas tus Rush Points. Después, compite para ganar y completa objetivos para conseguir emocionantes recompensas.

FC IQ

FC IQ revisa las tácticas para ofrecer un mayor control sobre la estrategia de tu equipo, tanto con el balón como sin él, en los partidos 11v11 de Football Ultimate Team. Un nuevo modelo de IA, basado en datos reales, influye en las tácticas de los jugadores a través de los nuevos roles de jugador.

Los ítems de mánager también vienen ahora con preajustes tácticos, que puedes usar para emular algunas de tus configuraciones tácticas favoritas del mundo real.

Preajustes del manager

Los ítems de mánager mostrarán sus preferencias tácticas del mundo real y te permitirán influir en la forma de jugar de tu equipo. También tienen preajustes tácticos que son una forma estupenda de probar configuraciones de equipo nuevas y diferentes para aquellos que quieran experimentar nuevos enfoques tácticos sin tener que personalizarlos desde cero.

Podrás usar la Táctica Preestablecida de tu Mánager activo y guardarla en una ranura de Táctica, lo que te permitirá asignarla como Táctica inicial o como Táctica reactiva durante una partida.

Funciones de los jugadores

Los Roles de Jugador son una nueva parte de cada Elemento de Jugador y sustituyen a los Ritmos de Trabajo. Los Roles de Jugador guiarán la forma en que los jugadores piensan y se comportan en el campo, dando lugar a una inteligencia táctica y un movimiento sin balón más auténticos.

En el momento del lanzamiento, estarán disponibles los siguientes roles de jugador:

Posición | Rol – Focus

A lo largo del año se introducirán roles de jugador alternativos, lo que te permitirá elegir entre una gran variedad de ítems de jugador a medida que las estrategias vayan evolucionando.

Role familiarity

Cada jugador tendrá una Familiaridad de Rol que le permitirá desempeñar sus funciones con mayor capacidad que los demás. Con todas las combinaciones de Roles de Jugador y Familiaridad de Rol, nuestro objetivo es tener mucha más variedad y especialización a la hora de elegir Artículos de Jugador para tu Football Ultimate Team™.

Base

Si a un jugador se le asigna una posición que es una de sus posiciones preferidas, tendrá acceso a todos los Roles de esas posiciones en al menos un nivel Base.

Role+

Todos los jugadores tendrán al menos un Rol+, lo que indica que son expertos en ese Rol.

Role++

Reservado a los mejores de los mejores, los pocos jugadores con Rol++ son de clase mundial en ese Rol.

Out of Position

El signo de exclamación amarillo indica una versión simplificada del Rol cuando el jugador está fuera de posición.

Estate atento a los ítems especiales con mejoras de familiaridad de rol que se publicarán en campañas y programas seleccionados a lo largo del año.

Personaliza y comparte

FC IQ introduce otras mejoras en el modo de configurar y gestionar las tácticas.

Ahora las tácticas se podrán compartir mediante un código corto que podrás mostrar a tus amigos o seguidores. Añadir una táctica desde un código se puede hacer fácilmente en el juego y en el FC Companion.

También podrás dar nombres personalizados a tus tácticas para poder cambiar rápidamente a la táctica deseada a mitad de partido con facilidad.

Formación y cambios de posición

También hemos hecho una serie de ajustes en las formaciones y las posiciones.

Se han eliminado las posiciones CF y LWB/RWB.

Se han eliminado o ajustado las siguientes formaciones:

Removed

4-4-1-1

Other variations are available

4-3-3 (5)

5-2-2-1

Adjusted

4-3-2-1

2 CF replaced by 2 CAM

5-3-2

LWB/RWB replaced by LB/RB

5-2-3

LWB/RWB replaced by LB/RB

5-2-1-2

LWB/RWB replaced by LB/RB

3-4-2-1

2 CF replaced by 2 CAM

Estos son sólo algunos de los cambios introducidos por FC IQ. Para ver un desglose completo de los cambios, consulta las FC IQ Pitch Notes próximamente.

Nuevo estadio y experiencia en el campo

Hemos construido un nuevo estadio de Football Ultimate Team™ y hemos mejorado la experiencia del día del partido con el objetivo de que cada momento parezca más vivo e inmersivo.

Nuevo estadio y mejor ambiente

Este estadio de última generación no sólo está pensado para ofrecer un aspecto espectacular, sino también para mejorar el ambiente de cada partido. Con secciones más grandes para los visitantes, incluso puedes traer a un mayor número de aficionados para que apoyen a tu equipo en la carretera.

También te llevaremos más allá del terreno de juego con nuevos vestuarios, túneles y secuencias exteriores previas al partido. Estas zonas también reflejan tus personalizaciones, haciendo que tu viaje en Football Ultimate Team™ sea más único que nunca.

Presentación detallada del partido

Se han introducido nuevas secuencias de retransmisión para destacar a los jugadores más peligrosos sobre el terreno de juego, así como la confección de la plantilla y las decisiones tácticas tomadas por ti y por tu rival. La introducción del partido destacará ahora a los jugadores de tu rival con más goles y asistencias, así como los debuts de jugadores notables.

Durante los partidos, se han añadido nuevos elementos de retransmisión que reflejan la química de tu equipo, las opciones de confección de la plantilla, los debuts de los jugadores y destacan a los jugadores más en forma sobre el terreno de juego, mostrando sus goles o asistencias en los últimos 3 partidos dentro de ese modo.

Las nuevas secuencias que muestran el exterior del estadio, los vestuarios y el túnel, junto con los nuevos elementos de retransmisión en el terreno de juego, solo están disponibles en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Evolución de cosméticos

Queremos que tengas más formas de personalizar tus ítems y flexibilizar tus logros, así que en EA SPORTS FC 25, las Evoluciones se amplían para permitirte cambiar los aspectos visuales de tus jugadores de formas totalmente nuevas, con las Evoluciones cosméticas.

¿Qué puedo customizar?

Puedes añadir nuevos elementos visuales, cambiar el color de tus ítems de jugador y añadir animaciones o incluso efectos de sonido a tus ítems de jugador favoritos. También tendremos personalizaciones con las que podrás adornar tus ítems de jugador para reflejar tus logros en el juego.

Las mejoras cosméticas no se pueden acumular, por lo que al aplicar una mejora cosmética se reemplazará la anterior. Además, las evoluciones que mejoran los atributos también pueden incluir mejoras cosméticas.

¿Cómo puedo desbloquear mejoras?

Se podrá acceder a las evoluciones cosméticas a través de la página principal de evoluciones, donde hemos introducido pestañas para clasificar mejor la selección. Se pueden activar del mismo modo que las demás evoluciones, y se pueden obtener con monedas UT, puntos FC, objetivos o recompensas.

Evoluciona tus ítems favoritos con más frecuencia

Las evoluciones pueden ser una forma estupenda de personalizar y subir de nivel a tus jugadores favoritos, pero en EA SPORTS FC 24 no siempre era posible evolucionar los ítems de jugador que querías debido a los requisitos de entrada. En EA SPORTS FC 25, permitiremos más flexibilidad a la hora de elegir a los jugadores que quieres evolucionar. Permitiéndote seleccionar a los jugadores que quieras, más a menudo.

En EA SPORTS FC 25, las evoluciones pueden tener límites máximos en ciertos atributos. Los jugadores que alcancen o superen el límite podrán seguir siendo seleccionados para esa Evolución y recibir mejoras en sus otros Atributos, siempre que cumplan los requisitos.

Mejoras en la comunidad

En EA SPORTS FC 25, hemos introducido una serie de mejoras en la experiencia Football Ultimate Team™ basadas en vuestros comentarios, y estamos encantados de mostrároslas, así que vayamos al grano.

Almacenamiento duplicado y SBC

Los Jugadores Duplicados Incomerciables ahora tendrán su propio sistema de almacenamiento como parte de los CBS. Esto significa que si adquieres un ítem de jugador no comerciable que ya posees, ahora puedes guardarlo directamente en el almacén de SBC en lugar de vender rápidamente el duplicado.

El Almacenamiento SBC puede contener hasta 100 Artículos no comercializables, accesibles desde la nueva pestaña Almacenamiento SBC dentro de cada SBC. También podrá acceder y enviar artículos al almacén del SBC desde FC Companion.

Division Rivals

Division Rivals pretende ser tu destino diario para el juego competitivo, y hemos realizado una serie de cambios en EA SPORTS FC 25 para mejorar la experiencia y reducir los puntos de fricción para los jugadores.

Recompensas semanales & puntos

Queremos que los empates y los goles del empate en el minuto 90 valgan algo. Por eso hemos ajustado el sistema de recompensas para que se base en puntos en lugar de en victorias. Ahora ganarás 3 puntos por una victoria y 1 punto por un empate, lo que garantiza que tus esfuerzos en partidos reñidos no sean en vano y contribuyan a tu progreso en las recompensas semanales.

Hemos simplificado las recompensas semanales de Rivales en una única selección, ya que antes veíamos que muchos jugadores no estaban seguros de qué opción elegir aunque muchos eligieran la misma. Además, hemos eliminado las recompensas de hitos estacionales de Rivales. Al simplificar el diseño, nuestro equipo puede centrarse mejor en mantener un ajuste de recompensas que sea más relevante para ti a lo largo de tu viaje en FC 25 Ultimate Team.

Puntos de control y descenso

Estamos reduciendo el número de puntos de control en Rivales e introduciendo el descenso cuando se compite en las divisiones más altas.

La División 1 y la División 2 no tendrán Puntos de Control y perder un partido al principio de una División supondrá descender al final de la División anterior. Como antes, una vez alcanzada la División Élite no se podrá descender hasta el final de la temporada.

También vamos a reducir el número total de puntos de control. Aunque los puntos de control son una mecánica importante y útil para que os sintáis cómodos en vuestro viaje por las divisiones, nos habéis comentado que a veces, tras una racha de partidos o victorias, os quedáis atascados en un nivel de habilidad demasiado alto.

Legacy Division Placement

En EA SPORTS FC 25, tu División inicial en Rivales tendrá en cuenta la División más alta que hayas conseguido en EA SPORTS FC 24. Este ajuste te ayudará a conseguir una división adecuada más rápido, a ganar recompensas de nivel superior más rápido y a asegurarte de que nuestros nuevos jugadores no jueguen contra nuestros veteranos altamente cualificados al principio del juego.

Aquí tienes un ejemplo de cómo tu posición en EA SPORTS FC 24 se trasladará a EA SPORTS FC 25. La sintonización no es definitiva y está sujeta a cambios:

Así es como se transferirá tu progreso:

• Si estás realizando la transición desde una plataforma diferente, asegúrate de que estás en la misma Cuenta EA para que tu Rango de División se transfiera de EAS FC 24 a EAS FC 25

• Si has progresado en varias plataformas, tu rango de división más alto se transferirá de EAS FC 24 a EAS FC 25

Partidos amistosos de Live Football Ultimate Team™

Queremos que los amistosos en vivo sean un lugar donde puedas experimentar con nuevas escuadras, jugadores de Evo y completar objetivos contra jugadores de un nivel de habilidad similar.

Estamos desacoplando los emparejamientos de Amistosos en vivo y Rivales. En su lugar, el emparejamiento de Amistosos en vivo se basa ahora en la forma. Es un sistema similar al de Campeones, pero tendrá en cuenta tus victorias y derrotas en todos los amistosos presenciales, sin incluir las reglas de la casa. Como resultado, serás emparejado con oponentes que hayan ganado o perdido una cantidad de partidas similar a la tuya.

Eliminación de contratos

Para agilizar el juego y reducir la cantidad de gestiones generales, los jugadores y managers ya no necesitarán Contratos. Como resultado, se han eliminado del juego los ítems de contrato.

Acceso a los ajustes desde el menú Football Ultimate Team™

Hemos añadido los ajustes del juego al menú de Football Ultimate Team™, lo que significa que puedes cambiar los ajustes sin tener que pausar el juego o salir de Football Ultimate Team™.

Además, al cambiar entre medidas métricas e imperiales, ahora se ajustará la medida utilizada para la altura de los jugadores en la Biografía del jugador.

Leer artículo completo en Frikipandi Novedades y notas de campo de EA SPORTS FC 25 Football Ultimate Team