Jackbox Games, el estudio con sede en Chicago, responsable de más de una década de Party Games acaba de revelar el tráiler de su nuevo título para adultos, The Jackbox Naughty Pack.

Puedes ver el trailer

Jackbox Naughty Pack es una colección de tres títulos que están orientados a un público adulto con una clasificación PEGI 16. El juego ya está disponible Steam para incluir en la Lista de Deseos y en el tráiler del anuncio se revelan los tres títulos del juego, cada uno para 3-8 jugadores.

● Fakin’ It All Night Long (Deducción Social): Fakin’ It regresa y esta vez lo vamos a exponer todo. Todos tienen una tarea secreta, excepto el farsante, que intenta mezclarse. Descubre cuál de tus amigos es el mejor mintiendo… ¡y MUCHO más! Con nuevas categorías y un nuevo modo de «juego a distancia».

● Dirty Drawful (dibujar, adivinar): Es atractivo, pero sucio… Es sucio y atractivo. Hemos tomado el Drawful que te encanta y hemos agregado indicaciones picantes para asegurarnos de que tus dibujos sean terribles y excitantes. También es posible que hayamos agregado un botón de «deshacer» para este, pero no se lo digas a nadie.

● Let Me Finish (Debate): Let Me Finish es el nuevo juego de presentación de Jackbox que examina las preguntas serias de la vida como: «¿Dónde está el trasero del buzón?» o «¿Cómo se excita este aguacate?» Todo el mundo tiene la oportunidad de decir lo que piensa, pero ¿los demás se darán cuenta de lo que estás escribiendo?

The Jackbox Naughty Pack se lanzará en septiembre de 2024 al precio de 21,69 €. Este producto estará disponible en PC, Xbox, PlayStation y Switch.

