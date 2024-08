Agosto llega cargado de emoción para los usuarios de PlayStation Plus: LEGO Star Wars, Five Nights at Freddy’s y ENDER LILIES: Quietus of the Knights los juegos gratis del mes

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Vamos a pasrlo bien este agosto. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, Five Nights at Freddy’s: Security Breach y ENDER LILIES: Quietus of the Knights son los juegos del mes de agosto para los usuarios de PlayStation Plus.Agosto llega cargado de emoción para los usuarios de PlayStation Plus: LEGO Star Wars, Five Nights at Freddy’s y ENDER LILIES: Quietus of the Knights los juegos gratis del mes para este 2024.

Con la llegada del mes de agosto, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado los nuevos títulos que estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus sin coste adicional. Los jugadores podrán disfrutar de tres juegos destacados que prometen horas de diversión y aventura. Desde el 6 de agosto hasta el 2 de septiembre, los usuarios podrán descargar y disfrutar de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, Five Nights at Freddy’s: Security Breach y ENDER LILIES: Quietus of the Knights a través de PlayStation Store.

Juegos del Mes para PlayStation Plus (Essential, Extra, Premium)

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker (PS4/PS5)

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker es un título que combina acción y plataformas, ofreciendo al jugador la oportunidad de sumergirse en las nueve películas de la saga Star Wars con el inconfundible toque de humor de LEGO. Los jugadores podrán elegir entre más de 300 personajes jugables de toda la galaxia, desde Jedi y Sith hasta rebeldes, cazarrecompensas y droides. Además, el juego incluye más de 100 vehículos icónicos, como el Halcón Milenario y los T-47 Airspeeder, permitiendo combates tanto en tierra como en el espacio.

La libertad que ofrece este juego es inmensa, permitiendo a los jugadores revivir sus escenas favoritas de Star Wars con un estilo único y divertido. Cada misión está llena de detalles y secretos por descubrir, lo que garantiza que cada partida sea una nueva aventura.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (PS4/PS5)

Five Nights at Freddy’s: Security Breach es la última entrega de la popular serie de juegos de terror para toda la familia. En esta ocasión, los jugadores encarnarán a Gregory, un joven atrapado durante la noche en Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Con la ayuda del propio Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a una noche llena de terror, esquivando las nuevas versiones de los personajes animatrónicos y otras amenazas espeluznantes.

Este juego es conocido por su capacidad para mantener a los jugadores al borde de sus asientos, con una atmósfera tensa y sorpresas constantes. Los fanáticos de los juegos de terror disfrutarán de los desafíos y el suspenso que ofrece esta entrega.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights (PS4)

ENDER LILIES: Quietus of the Knights es un RPG de acción de desplazamiento lateral en 2D que se desarrolla en un mundo de fantasía oscura devastado por el Diluvio Mortal. Los jugadores acompañarán a Lily en su viaje a través de Finisterra, un reino trágico y hermoso lleno de castillos, bosques sumergidos y áreas subterráneas prohibidas.

La mecánica del juego incluye combates desafiantes contra enemigos poderosos, cada uno con sus propios patrones de ataque y habilidades únicas. Cada victoria libera a un enemigo de la maldición de la inmortalidad, proporcionando aliados valiosos a lo largo de la travesía. La historia profunda y emotiva, junto con un arte visual impresionante, hacen de ENDER LILIES una experiencia memorable para los jugadores de RPG.

Packs Exclusivos de PlayStation Plus

Además de los juegos del mes, PlayStation Plus ofrece a sus usuarios la posibilidad de obtener packs de contenidos, aspectos y objetos exclusivos para juegos gratuitos como Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys y Call of Duty: Warzone. Estos packs proporcionan ventajas adicionales y permiten a los jugadores personalizar sus experiencias de juego. Entre los packs destacados se encuentran:

Fortnite – Pack de equipamiento de Ruedas ígneas

Brawlhalla – Bonus Pack 13

Call of Duty: Warzone – Paquete de Combate 5 (Campos Elíseos)

Roblox: Félix Barbahelada, el Yeti

Rocket League – Pack de PlayStation Plus

Fall Guys – Pack de iconos

Apex Legends – Pack de juego PlayStation Plus

Estos contenidos adicionales son una excelente forma de mejorar y personalizar la experiencia de juego, ofreciendo nuevas opciones y desafíos a los jugadores.

Niveles de Suscripción de PlayStation Plus

PlayStation Plus ofrece varios niveles de suscripción para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Los jugadores pueden elegir entre tres planes diferentes: Essential, Extra y Premium. Cada plan ofrece un conjunto único de beneficios y características.

PlayStation Plus Essential

El nivel Essential incluye tres juegos descargables al mes para PS4 y PS5, acceso al modo multijugador online, descuentos exclusivos en PlayStation Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para partidas guardadas, share play y ayuda de juego (característica exclusiva de PS5). Este plan está disponible por solo 8,99€ al mes.

PlayStation Plus Extra

El nivel Extra incluye todas las ventajas de PlayStation Plus Essential, además de un catálogo de más de 450 de los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos juegos exclusivos de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. Los usuarios pueden suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes.

PlayStation Plus Premium

El nivel Premium incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra, y añade pruebas de juego antes de comprarlo por tiempo limitado en títulos como Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3 y God of War Ragnarök, entre otros. Además, ofrece un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos, incluyendo el juego en streaming de títulos PS5 que el usuario tenga en su biblioteca sin necesidad de descarga. Este nivel está disponible por solo 16,99€ al mes.

Suscribirse a PlayStation Plus ofrece numerosas ventajas para los jugadores. Además de los juegos mensuales gratuitos y los packs exclusivos, los usuarios pueden disfrutar de descuentos especiales en la PlayStation Store, acceso anticipado a betas y demos, y la posibilidad de participar en eventos y competiciones exclusivas.

El almacenamiento en la nube es una característica muy valorada, ya que permite a los jugadores guardar sus partidas y continuar jugando en cualquier consola compatible. La función de share play, por otro lado, permite a los jugadores compartir sus experiencias de juego con amigos, incluso si no poseen el mismo juego.

El mes de agosto promete ser emocionante para los suscriptores de PlayStation Plus, con una selección de juegos que abarca diferentes géneros y estilos, desde la acción y el humor de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, hasta el terror de Five Nights at Freddy’s: Security Breach y la fantasía oscura de ENDER LILIES: Quietus of the Knights. Los packs exclusivos y los diversos niveles de suscripción ofrecen aún más razones para unirse a la comunidad de PlayStation Plus y aprovechar al máximo la experiencia de juego en la plataforma PlayStation.

Para más información y detalles sobre las suscripciones y los juegos disponibles, los usuarios pueden visitar el Blog de PlayStation y mantenerse actualizados con las últimas novedades y anuncios de Sony Interactive Entertainment. ¡Prepárate para un agosto lleno de aventuras y diversión con PlayStation Plus!

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation™Store desde el 6/8 hasta el 2/9.

Juegos del mes (Essential – Extra – Premium)

LEGO® Star Wars™: La Saga Skywalker para PS4® / PS5®: Este título de acción y plataformas de LEGO® ofrece al jugador aventuras divertidas y repletas de humor con libertad para sumergirse de lleno en las nueve películas de la saga Star Wars™. En esta entrega, el jugador dispondrá de más de 300 personajes jugables de toda la galaxia: Jedi, Sith, rebeldes, cazarrecompensas, droides… y ya sea en tierra o en el espacio, dispondrá de más de 100 vehículos que pilotar: saltando a la velocidad de la luz en el Halcón Milenario, pilotando un T-47 Airspeeder y peleando contra cazas TIE en Alas-X de la resistencia en la experiencia de LEGO® Star Wars™ definitiva.

para PS4® / PS5®: Este título de acción y plataformas de LEGO® ofrece al jugador aventuras divertidas y repletas de humor con libertad para sumergirse de lleno en las nueve películas de la saga Star Wars™. En esta entrega, el jugador dispondrá de más de 300 personajes jugables de toda la galaxia: Jedi, Sith, rebeldes, cazarrecompensas, droides… y ya sea en tierra o en el espacio, dispondrá de más de 100 vehículos que pilotar: saltando a la velocidad de la luz en el Halcón Milenario, pilotando un T-47 Airspeeder y peleando contra cazas TIE en Alas-X de la resistencia en la experiencia de LEGO® Star Wars™ definitiva. Five Nights at Freddy’s: Security Breach para PS4® / PS5®: Es la nueva entrega de la saga de juegos de terror para toda la familia, Five Nights at Freddy’s, que ha cautivado a millones de jugadores de todo el mundo. En ella, el jugador encarnará a Gregory, un joven que pasa la noche atrapado en Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Con la ayuda del mismísimo Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a la inagotable cacería de las nuevas versiones de los personajes de Five Nights at Freddy’s y a una serie de amenazas terroríficas.

para PS4® / PS5®: Es la nueva entrega de la saga de juegos de terror para toda la familia, Five Nights at Freddy’s, que ha cautivado a millones de jugadores de todo el mundo. En ella, el jugador encarnará a Gregory, un joven que pasa la noche atrapado en Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Con la ayuda del mismísimo Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a la inagotable cacería de las nuevas versiones de los personajes de Five Nights at Freddy’s y a una serie de amenazas terroríficas. ENDER LILIES: Quietus of the Knights para PS4®: Es un RPG de acción de desplazamiento lateral 2D de estilo fantasía oscura que desentraña los misterios de un Reino devastado por el Diluvio Mortal. Se ambienta en la oscura Finisterra, un mundo trágico y hermoso con imponentes castillos reales, bosques sumergidos y áreas subterráneas prohibidas e impuras. En esta dolorosa travesía aguardarán enemigos temibles y poderosos, con los que un momento de descuido puede ser fatal. Cada vez que el jugador derrote a un enemigo, lo liberará de la maldición de la inmortalidad y será de gran ayuda para Lily. El jugador tendrá que superar todas las adversidades y descubrir el fondo de la historia en compañía de los caballeros.

Packs exclusivos de PlayStation®Plus (Essential – Extra – Premium)

PlayStation®Plus ofrece a los usuarios la posibilidad de obtener packs de contenidos, aspectos y objetos exclusivos a través de PlayStation™Store y sin coste adicional para juegos gratuitos como Roblox, Fortnite, Rocket League®, Fall Guys o Call of Duty®: Warzone™, entre otros. Destacan los siguientes packs exclusivos:

Fortnite – Pack de equipamiento de Ruedas ígneas

Brawlhalla – Bonus Pack 13

Call of Duty®: Warzone™ Paquete de Combate 5 (Campos Elíseos)

Roblox: Félix Barbahelada, el Yeti

Rocket League® – Pack de PlayStation®Plus

Fall Guys: Pack de iconos

Apex Legends™: pack de juego PlayStation®Plus

Niveles de suscripción

El usuario puede escoger el plan de PlayStation®Plus que mejor se ajuste a él a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation™Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.

PlayStation®Plus Essential: Incluye tres juegos descargables al mes para PS4® y PS5® , acceso al modo multijugador online , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play y ayuda de juego*. *Característica exclusiva de PS5®. El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes .

Incluye , acceso al , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play y ayuda de juego*. *Característica exclusiva de PS5®. El usuario puede acceder a este nivel por solo . PlayStation®Plus Extra: Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un catálogo de más de 450 de los mejores títulos para PS4® y PS5® , incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes .

Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un , incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo . PlayStation®Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, PlayStation®Plus Essential y PlayStation®Plus Extra, y además añade pruebas de juego antes de comprarlo por tiempo limitado en títulos como Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3 o God of War Ragnarök entre otros, un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation® y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos, incluyendo el juego en streaming de títulos PS5® que el usuario tenga en su biblioteca sin necesidad de descarga. El usuario puede suscribirse a esta experiencia de juego completa por solo 16,99€ al mes.

Más información en el Blog PlayStation

. Leer artículo completo en Frikipandi Agosto llega cargado de emoción para los usuarios de PlayStation Plus: LEGO Star Wars, Five Nights at Freddy’s y ENDER LILIES: Quietus of the Knights los juegos gratis del mes