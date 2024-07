Compartir Facebook

Hoy NVIDIA anuncia los juegos con DLSS de la semana para este agosto del 2024

Stormgate, la Temporada 5 de Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone, y Nobody Wants to Die protagonizan los juegos con tecnologías RTX de esta semana.

NVIDIA ha anunciado los juegos que llegarán esta semana con DLSS, la tecnología impulsada por inteligencia artificial que mejora el rendimiento de los juegos manteniendo la calidad gráfica. Entre los lanzamientos de los próximos días, destaca Stormgate , el RTS gratuito de Frost Giant Studios, que estará disponible a partir de hoy a las 20:00 (horario peninsular) para todos aquellos que participaron en la fase beta, los que apoyaron el juego en Kickstarter o los que reservaron el título en la página oficial. El videojuego será compatible desde el primer día con NVIDIA DLSS 3 NVIDIA Reflex , lo que ayudará a los jugadores a ejecutar sus estrategias de la manera más precisa y espectacular posible. A resolución 4K, DLSS 3 multiplica el rendimiento 1,8 veces de media. A partir del 13 de agosto, Stormgate estará disponible para todos en Steam.

Hoy también se celebra la llegada de la Temporada 5 de Call of Duty®: Modern Warfare® III Call of Duty®: Warzone™ . La Superstore vuelve a Urzikstan, otorgando a los jugadores un nuevo territorio y loot para luchar en Call of Duty: Warzone. Por otro lado, dos nuevos mapas multijugador 6v6 llegarán a Call of Duty: Modern Warfare III, junto a 3 vibrantes variaciones cel-shaded. E, indiferentemente de cómo se quiera jugar, los usuarios podrán activar DLSS 3, DLAA y Reflex para desbloquear su máximo potencial en el campo de batalla.

Para terminar, NVIDIA ha destacado la llegada de Nobody Wants to Die , un nuevo juego interactivo de detectives que se desarrolla en la Nueva York de 2329. Los jugadores deberán investigar las escenas de diferentes crímenes usando tecnologías avanzadas, como la manipulación del tiempo aumentada, para reconstruir los acontecimientos que condujeron a cada asesinato descubriendo todas las espeluznantes pistas ocultas. El juego ya está disponible con DLSS Super Resolution, lo que permitirá a los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX acelerar el rendimento del título.

Para conocer los próximos títulos con DLSS y otras tecnologías RTX, los usuarios interesados pueden visitar la siguiente página

. Leer artículo completo en Frikipandi NVIDIA anuncia los juegos con DLSS de la semana para este agosto