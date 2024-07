Más noticias sobre EA SPORTS FC 25, Alex Gutiérrez se une al equipo de EA SPORTS FC 25 como comentarista de Rush y nuevo Santiago Bernabéu

Compartir Facebook

Alex Gutiérrez se une al equipo de EA SPORTS FC 25 como comentarista de Rush

Alex, reconocido caster de FC en LALIGA FC Pro y narrador de LALIGA EA SPORTS, aporta su experiencia y pasión por el fútbol a esta emocionante modalidad. Rush, un modo 5c5 integrado en EA SPORTS FC™ 25, promete una experiencia de juego inigualable con plantillas y campos más pequeños, nuevas herramientas de comunicación y diseños personalizados. Prepárate para sentir la acción más de cerca con la voz de Alex Gutiérrez guiándote en cada jugada.

Además, Electronic Arts ha anunciado recientemente que Jude Bellingham será el atleta de portada de EA SPORTS FC™ 25, título que será lanzado a finales de este año. Bellingham, que se convertirá en la estrella de portada más joven del mundo en aparecer en un juego de fútbol de EA SPORTS, también será el nuevo atleta de portada de EA SPORTS FC Mobile. Capturada en El Clásico de abril, la portada de EA SPORTS FC 25 Standard Edition se creó utilizando la icónica imagen de Jude posando en su famosa celebración de Belligol, tras marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido ante su público en el Bernabéu.

Electronic Arts anuncia por todo lo alto la llegada del Nuevo Santiago Bernabéu a EA SPORTS FC 25. Las estrellas del Real Madrid Jude Bellingham, Antonio Rüdiger y Rodrygo Goes han sido los encargados de dar la bienvenida al imponente estadio madridista en la nueva entrega del mítico videojuego.

Los aficionados al fútbol podrán experimentar la majestuosidad del Nuevo Santiago Bernabéu en el juego, con una atención al detalle que captura la esencia y el ambiente de este emblemático estadio.

Rush es nuestra versión de la experiencia de fútbol social 5v5, utilizando los mismos controles y mecánicas del fútbol 11v11. Equipos de 5 jugadores compiten en un campo mucho más pequeño, con actualizaciones emocionantes en los formatos de partido y reglas para mantener la acción de forma continua. Me acompaña mi colega y co-diseñador, Breno Leão. Ambos estamos encantados de ofrecerte un recorrido detallado por Rush, una nueva forma de jugar. Con su posicionamiento fluido, características de juego social e integración perfecta en Football Ultimate Team™, Clubs, Carrera y Kick-Off, Rush está destinado a redefinir cómo juegas y experimentas EA SPORTS FC™. Composición del equipo y porteros En Clubes y Football Ultimate Team™, cada equipo de Rush consta de 5 jugadores: 4 controlados por el usuario y 1 portero controlado por IA. Si un jugador se desconecta durante el juego, la IA toma el control para garantizar que la partida continúe sin interrupciones. Aunque los porteros son compañeros de equipo controlados por IA, el capitán del equipo puede realizar acciones como el Rush (Y/Triangle) o mover al portero (RS/R3). En juegos en línea, los porteros de ambos lados tendrán alturas, atributos y estilos de juego idénticos para asegurar un partido justo y equilibrado. En Kick-Off Rush y Manager Career Rush, los jugadores tienen control sobre todo el equipo.

Carrera por el balón

Al inicio de cada partido de Rush, los jugadores experimentarán la emocionante Carrera por el Balón. Dos lanzadores de balón están posicionados en extremos opuestos de la línea media. Uno de estos lanzadores impulsa el balón al azar, creando un elemento de imprevisibilidad. Este enfoque elimina la necesidad de posiciones predeterminadas, añadiendo emoción e intensidad al luchar por la primera posesión.

Posicionamiento fluido

En Rush, se abandona el concepto tradicional de roles y posiciones fijas para fomentar un enfoque más flexible y orientado al equipo, permitiendo a los jugadores auto-organizarse y cambiar roles a medida que avanza el juego. Cuando el juego se detiene, los jugadores se colocan en el campo según su ubicación más reciente, resaltando la importancia del posicionamiento estratégico y la comunicación continua.

Formas de Jugar

Rush en Clubes y Football Ultimate Team

Clubs Rush te invita a unirte con tus compañeros de club o con otros jugadores individuales para ascender en el ranking de jugadores de Clubs Rush y mejorar la posición de tu club en la tabla global, obteniendo recompensas emocionantes para ti y tu club. Ya sea solo o con tus compañeros de club, necesitarás colaborar para obtener la victoria, mejorar tu rango de jugador y contribuir con un Punto de Victoria al total de tu club.

En Football Ultimate Team, Rush es el complemento perfecto para la competitividad de Rivals y Champs. Tú y hasta tres amigos pueden cada uno aportar un ítem de sus equipos para construir el equipo de ensueño definitivo. También podrán competir en eventos especiales, construir sinergia y ganar bonificaciones al completar desafíos.

En Football Ultimate Team Rush, gana Puntos Rush al cumplir con los requisitos de construcción del equipo y al terminar los partidos. Los Puntos Rush juegan un papel crucial en el seguimiento de tu progreso hacia los objetivos semanales, que ofrecen recompensas. Durante la construcción del equipo, puedes optar por enfrentar requisitos opcionales de bloque, a menudo requiriendo coordinación con los compañeros de equipo. Completar estos requisitos puede otorgarte Puntos Rush adicionales, multiplicadores y bonificaciones por cada gol o victoria.

Podrás aprender más sobre Clubs Rush y Football Ultimate Team Rush en sus respectivos artículos de análisis detallado.

Rush en Modo Carrera y Kick-Off

El modo Kick-Off también recibe su propio formato Rush, permitiéndote elegir cualquier equipo de las ligas disponibles en este modo.

Mientras tanto, el Modo Carrera de Manager introduce una nueva forma de interactuar con tu Academia Juvenil a través de los partidos Rush. Por primera vez, podrás jugar partidos reducidos 5v5 con jugadores juveniles, dándote más control sobre el desarrollo de tus jóvenes promesas. Ambos modos ofrecen una nueva perspectiva en la jugabilidad, ya sea que compitas contra un amigo en un partido informal o inviertas en tus futuras estrellas.

Puedes aprender más sobre Manager Career Rush en el artículo de análisis detallado del Modo Carrera, que se publicará en agosto.

Reglas y Regulación

Tamaño y líneas del campo

El campo de Rush mide aproximadamente 63.7 por 46.6 metros, lo que equivale aproximadamente al 41.5% del área de un campo tradicional de 11v11. Esta forma de campo más pequeña y «cuadrada» está diseñada para fomentar los pases laterales y mantiene un ancho adecuado que ayuda a evitar que el área de juego se sienta demasiado estrecha.

El área de penal y el círculo central son proporcionalmente más grandes que en los campos estándar para adaptarse al área de juego reducida, al mismo tiempo que se conserva la experiencia futbolística fundamental. Además, dos líneas punteadas marcan cada tercio del campo, indicando los puntos en los que comienzan a aplicarse las reglas de fuera de juego. Las dimensiones de los postes de la portería permanecen igual que en el fútbol de 11v11, proporcionando un objetivo familiar para los jugadores.

Además, los jugadores pueden realizar disparos a la portería contraria desde antes de la línea central, siempre y cuando hayan cruzado su propia línea de fuera de juego defensiva. Los intentos realizados desde antes de la línea de fuera de juego defensiva resultarán en un despeje.

Duración del Partido y Desempates

Los partidos de Rush constan de un único período continuo de 7 minutos en cuenta regresiva, por lo que no hay tiempos de descanso. Además, el reloj permanece detenido mientras el balón está fuera de juego.

Cuando el reloj marque 0’, el equipo con más goles se lleva la victoria. Como cada partido debe tener un ganador, los partidos empatados al final del tiempo reglamentario pasan a una prórroga de 2:20 minutos con regla de Gol de Oro, seguida de una tanda de penales 1 contra 1 si persiste el empate. Cubriremos los penales con más detalle más adelante en este análisis detallado.

Nuestra regla de Buzzer Beater asegura que, si un disparo está en vuelo cuando el reloj marca 0’, el juego continúa hasta que la jugada concluye—ya sea por una atajada del portero, el balón saliendo fuera de juego, un gol anotado, o un oponente bloqueando/interceptando el balón—agregando emoción a esos últimos momentos. Además, si se concede un penalti en los últimos segundos, se concede una breve extensión pasada la marca de 0’, asegurando que el jugador fouled tenga la oportunidad de realizar el disparo. El jugador no puede pasar ni perder la posesión durante este período de gracia, o de lo contrario, el partido terminará de inmediato.

Fuera de juego en el tercer cuarto ofensivo

La regla de fuera de juego ha sido adaptada para ajustarse mejor a la experiencia de Rush. Las infracciones se determinan en función de la posición del jugador respecto a las nuevas líneas punteadas de fuera de juego, ubicadas a un tercio de la longitud del campo en cada lado. Una vez que un jugador cruza la línea de fuera de juego en su tercio ofensivo, se aplican las reglas habituales de fuera de juego. Estas líneas cumplen una función similar a la línea central en los partidos estándar de 11v11, marcando qué áreas son y no son elegibles para el fuera de juego. Este cambio tiene como objetivo mejorar la fluidez del juego al reducir la congestión en el campo y minimizar las interrupciones, mientras se mantiene la profundidad estratégica del juego.

Tarjetas azules y reglas de ventaja

En Rush, no existen las tarjetas rojas. En su lugar, los jugadores que cometan una falta grave o nieguen una oportunidad de gol reciben una tarjeta azul y son excluidos durante 1 minuto. El temporizador de la tarjeta azul debajo del nombre del jugador sancionado se detiene durante los momentos en que el balón está fuera de juego y disminuye en 15 segundos por cada gol que concede su equipo. Si el temporizador de la tarjeta azul excede el tiempo restante del partido, se traslada a la prórroga. Los jugadores pueden reingresar al campo una vez que termine el temporizador, ya sea durante el juego en vivo o en una jugada fija. Siempre deben estar presentes al menos dos jugadores de campo en cada equipo. Por lo tanto, si un equipo recibe una tercera tarjeta azul mientras ya tiene dos jugadores excluidos, pierde el partido.

Acumular dos tarjetas amarillas resulta en una tarjeta azul, y el conteo de tarjetas amarillas se reinicia cuando se emite una tarjeta azul. Los porteros están exentos de recibir tarjetas amarillas o azules.

Además, la regla de ventaja ha sido adaptada para garantizar un juego limpio en Rush, permitiendo la emisión tardía de tarjetas basadas en el resultado de la ventaja jugada, especialmente en situaciones de desborde o 1 contra 1. Al igual que con el resto de nuestras reglas, nuestro objetivo es ofrecer una experiencia divertida, justa y con un flujo rápido.

Sustituciones, resistencia y lesiones

Las sustituciones no forman parte de Rush. Esto significa que los jugadores no tendrán que preocuparse por las lesiones o el agotamiento de resistencia a largo plazo, ya que solo se verá afectada la resistencia a corto plazo durante los partidos. Con este enfoque simplificado en la gestión de jugadores, queremos mantener el enfoque en el flujo del juego mientras reducimos las interrupciones. De manera similar, en los modos offline como Kick-Off y Manager Career, las sustituciones no están disponibles. Por supuesto, los jugadores aún pueden ajustar la alineación inicial de su equipo en los modos offline antes de que comience el partido.

Jugadas a Balón Parado

Las jugadas a balón parado se han simplificado para mayor eficiencia y simplicidad. Ya sea un saque de banda, un tiro de esquina o un tiro libre, el juego se reanuda rápidamente para mantener el ritmo. El jugador más cercano al balón cuando este salga del campo realizará los saques de banda y los tiros de esquina, mientras que los tiros libres y penales serán ejecutados por el jugador que sufrió la falta. Durante las jugadas a balón parado, la ubicación de reinicio de cada jugador se establece de acuerdo con el último lugar en el que se encontraban en el campo. Además, después de que se anote un gol, los jugadores serán reposicionados según las áreas que han ocupado predominantemente durante el partido, como el lado izquierdo o derecho del campo.

Tiros Libres Indirectos

Los tiros libres en Rush son siempre indirectos, lo que significa que no se permite disparar directamente a la portería y se requiere pasar a un compañero de equipo. Estos tiros se toman desde la cámara de juego regular para mantener la acción rápida y en movimiento.

Corner Kicks

El ejecutor puede ajustar a dónde intentará enviar el balón utilizando el retículo de puntería en el suelo. Los tiros más fuertes tienden a resultar en trayectorias más bajas y rápidas, mientras que los tiros más débiles pueden ser más altos y lentos. Por supuesto, el pase al suelo también sigue siendo una opción. Al igual que con los tiros libres indirectos, los tiros de esquina se ejecutan desde la cámara de juego regular.

Penaltis 1 contra 1 y Tandas de Penaltis

Con las tandas de penaltis en Rush, buscamos intensificar la emoción y la intensidad de los penaltis en partidos de 11v11. Durante el tiempo reglamentario, se concede un penalti a cualquier jugador que sea agredido dentro del área de penal, ofreciéndole la oportunidad de enfrentar al portero en un mano a mano.

Si el partido llega a una tanda de penaltis después de un tiempo extra sin goles, los jugadores de ambos equipos alternan tomando penaltis 1 contra 1, con cada jugador disponiendo de 10 segundos para ejecutar su tiro. Durante las tandas de penaltis, solo el ejecutor del tiro y el portero estarán involucrados en la jugada, mientras que los demás jugadores observarán desde fuera.

Social Features

Celebraciones para dos jugadores

Las nuevas celebraciones para dos jugadores permiten a los jugadores participar en celebraciones con compañeros de equipo inmediatamente después de anotar, simplemente acercándose a ellos. Estas interacciones suelen ser breves; nuestro objetivo es que añadan un elemento divertido al momento de anotar sin interrumpir el ritmo rápido de Rush. Para aquellos jugadores que prefieren el enfoque individual, no se preocupen, aún pueden realizar sus celebraciones favoritas evitando a los compañeros de equipo y utilizando el comando para su celebración preferida. Esperamos que estas celebraciones aporten aún más emoción a la hora de marcar goles.

Chat rápido y soluciones tácticas

Como parte de la experiencia Rush, estamos introduciendo una nueva función de Chat Rápido en todos los modos en línea bloqueados a jugadores. Esta característica social está destinada a promover la comunicación y la camaradería entre los miembros del equipo a través de mensajes simples y rápidos. Utilizando los botones direccionales, los jugadores pueden enviar fácilmente mensajes como «Bien hecho», «Gracias», «Lo siento» y «Mala suerte» a sus compañeros de equipo. Esperamos que el Chat Rápido permita a los jugadores expresar rápidamente reacciones y emociones tras momentos clave en un partido, desde reconocer una asistencia bien colocada hasta lamentar una oportunidad fallida. Los jugadores que estén en el banquillo también podrán enviar mensajes y reacciones rápidas.

Los jugadores también pueden solicitar acciones a sus compañeros mientras no tienen la posesión del balón. Pueden enviar comandos como «Pasa», «Centro», «A través» o «Dispara» utilizando cualquiera de los botones correspondientes a esas acciones mientras están en el balón. Mensajes como «Corre», «Acércate» o «Presiona el balón» también se pueden enviar usando sus respectivos botones. Los compañeros de equipo controlados por la IA también intentarán responder a esas solicitudes de acuerdo con el comando. Nuestro objetivo general con el Chat Rápido y las Solicitudes Tácticas es ofrecer a los jugadores más opciones sociales y un mayor control sobre los compañeros de equipo controlados por la IA.

Sistema Pins

En respuesta a los comentarios iniciales de nuestras pruebas internas, hemos introducido un Sistema de Ping para facilitar mejor la comunicación táctica en Rush. Diseñados específicamente para modos en línea bloqueados a jugadores, los Pings permiten a los jugadores sin el balón mover el stick derecho para señalizar sus intenciones a los compañeros de equipo. Inspirados en las visualizaciones de Carreras Dirigidas para mantener la consistencia, estas señales se representan visualmente mediante flechas que fluyen desde el jugador y se desvanecen en la dirección de la acción deseada.

Estas flechas aparecerán en el color correspondiente al indicador de cada jugador (por ejemplo, Rojo, Azul, etc.), para mayor claridad. Los jugadores pueden usar este sistema para indicar hacia dónde tienen la intención de correr o dónde les gustaría que se jugara el balón. Además, una opción en Configuración del Juego > Visual permite a los jugadores activar o desactivar las visualizaciones del Sistema de Ping. Este sistema de Ping tiene como objetivo mejorar la estrategia y el trabajo en equipo durante el juego al ofrecer un método directo para comunicar decisiones tácticas en tiempo real.

Información adicional

Centro de entrenamiento Rush

Estamos añadiendo un capítulo de Rush dentro del menú del Centro de Entrenamiento, donde podrás sumergirte en la jugabilidad de Rush mientras aprendes estrategias y mecánicas a tu propio ritmo. Esperamos que el Centro de Entrenamiento tenga un impacto positivo en el inicio de tu aventura en Rush, ya seas un recién llegado ansioso por comenzar o un veterano de EA SPORTS FC que busca aprender más sobre esta nueva experiencia.

Esto es lo que puedes esperar:

● Un Partido de Entrenamiento de Rush: Participa en un partido completo de Rush con acción bloqueada a jugadores y reglas de Rush. Controlarás a un jugador de campo elegido al azar de tu equipo favorito, enfrentándote al rival de tu equipo. El partido incluye los siguientes entrenadores por defecto: Indicador de Movimiento, Sugerencias de Botones, Indicador de Fuera de Juego y el Entrenador AR para guiarte. Puedes mostrar tu progreso completando objetivos dentro del Partido de Entrenamiento, diseñados para desafiarte y mejorar tus habilidades.

● Lecciones Específicas de Rush: Profundiza en cuatro nuevas lecciones que cubren algunas de las características y reglas más únicas de los partidos de Rush, incluyendo Tarjetas Azules, reglas de fuera de Juego en Rush, penaltis 1 contra 1 y saques de Esquina.

Cámaras Rush

Estamos introduciendo cuatro nuevos ángulos de cámara específicamente diseñados para Rush, con el fin de abordar los desafíos únicos del tamaño reducido del campo. Para aquellos que prefieren una vista más cercana y personal de la acción, la cámara por defecto Rush Broadcast ofrece una perspectiva horizontal que te acerca más al campo. Alternativamente, la cámara Rush Tactical proporciona un ángulo horizontal más amplio, ideal para jugadores que se centran en la táctica. También hemos añadido dos cámaras verticales en estilo de visión cenital: Rush Pro, que ofrece una experiencia inmersiva similar a la vista en tercera persona, perfecta para el juego rápido, y Rush End to End, diseñada para quienes aprecian una visión completa del campo mientras se centran en la portería contraria. Durante el juego, puedes presionar (“View” en Xbox || “Touchpad” en PlayStation || “Minus” en Nintendo) para cambiar el enfoque de la cámara del balón a tu jugador, para que nunca pierdas el rastro de la acción o de tu jugador.

AR Coach

El Entrenador de Realidad Aumentada (AR) proporciona orientación visual en tiempo real para ayudar a mejorar la toma de decisiones y la posición de los jugadores durante los partidos de Rush. Esta función, diseñada principalmente para los nuevos jugadores, muestra indicaciones visuales que solo son visibles para el jugador y no para sus compañeros de equipo ni para los oponentes. Por defecto, el Entrenador AR está habilitado para jugadores en configuraciones de dificultad Principiante o Amateur, mientras que aquellos que juegan en Semi-Pro o superior lo encontrarán desactivado, pero pueden activarlo o desactivarlo fácilmente en la pestaña de Configuración Visual. La orientación se presenta en cuatro formas principales: Apoyo Ofensivo, indicado por un círculo azul; Apoyo Defensivo, por un cuadrado naranja; Amenaza de Contraataque, por flechas naranjas; y Alerta de Espacio Defensivo, por un rectángulo naranja, cada uno destinado a mejorar la

Match Ratings

Nuestro sistema de valoración de partido específico para Rush enfatiza la importancia del trabajo en equipo y el juego estratégico. Ahora, los jugadores verán que sus puntuaciones se ven más significativamente afectadas por sus contribuciones a los esfuerzos del equipo, como asistir en la preparación de goles con pases decisivos y recuperar la posesión, en lugar de basarse únicamente en logros individuales. Este sistema de valoración de partidos está diseñado para fomentar un enfoque más colaborativo y táctico en cada partido, recompensando a aquellos que participen en acciones que beneficien al equipo en su conjunto.

¡Gracias por revisar nuestro Pitch de EA SPORTS FC 25! Estamos ansiosos por verte experimentando Rush.

