Demo gratuita de Rise of the Ronin ya disponible

El estudio Team Ninja ha compartido datos y estadísticas curiosas de los jugadores de este RPG

Rise of the Ronin, el RPG de acción y mundo abierto ambientado en el Japón de finales del siglo XIX, tiene disponible en PlayStation®Store una demo gratuita para que aquellos que no hayan probado aún su vasto y hermoso mundo.

El juego, que salió el 22 de marzo para PlayStation®5, está ambientado en los últimos tiempos del shogunato Tokugawa, un periodo convulso en el que la colisión de Oriente y Occidente marcará una revolución en Japón. Como ronin (samurái sin amo) el jugador podrá escoger con qué facción desea aliarse: Sabaku (a favor del shogunato), Tobaku (en contra del shogunato) y Obei (fuerzas occidentales) y decidir por su cuenta qué camino tomar y qué aliados forjar. Cada decisión marcará el curso de la historia mediante un nutrido sistema de opciones múltiples.

De hecho, el estudio japonés Team Ninja responsable de su desarrollo, ha compartido a través del blog de PlayStation® algunos de los datos y decisiones más populares de los jugadores que se han enfrentado a Rise of the Ronin como: el número de contraataques que se han realizado hasta la fecha (1.900 millones), el porcentaje de jugadores que han completado el trofeo coleccionista de gatos (35%) o las variedad de elección en los niveles de dificultad, incluyendo el más difícil denominado ‘Medianoche’.

La demo ya está disponible en PlayStation®Store y se podrán transferir los datos guardados al juego completo.

Para más información, visita el blog de PlayStation® España.

