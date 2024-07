Bandai Namco revela un emocionante lineup para Gamescom 2024

Compartir Facebook

Bandai Namco Europe se complace en anunciar su lineup para gamescom 2024. Este año, los visitantes tendrán la oportunidad de interactuar con Little Nightmares 3 y Unknown 9: Awakening, que contarán con demos en primicia mundial, así como DRAGON BALL: Sparking! ZERO, ¡jugable por primera vez en Europa! Echa un vistazo a estos nuevos títulos en el stand de Bandai Namco, que estará ubicado en el Hall 6, stand A20.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO lleva la querida jugabilidad de Budokai Tenkaichi a nuevos horizontes. Forma tu fuerza de combate y elige entre los personajes jugables cada uno recreado con sus movimientos característicos, transformaciones y técnicas. Siente la furia de la batalla y experimenta el mundo de DRAGON BALL! DRAGON BALL: Sparking! ZERO que se lanzará el 11 de octubre de 2024, en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Little Nightmares 3, la nueva entrega de la aclamada serie de juegos de aventuras está lista para guiar a los jugadores a través de una nueva y enigmática historia. Los jugadores seguirán el viaje de Low & Alone, dos amigos atrapados en un lugar perturbador. Ambos tendrán que trabajar juntos (en cooperativo en línea o solo con un compañero manejado por la IA) para sobrevivir en este mundo peligroso y escapar de las muchas amenazas que acechan en las sombras. Little Nightmares 3 se lanzará en 2025 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Unknown 9: Awakening revela el cautivador viaje de Haroona a través de una dimensión misteriosa que se superpone a la nuestra. Domina las habilidades de Haroona y protege a la humanidad. Juega este otoño en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Para obtener más información sobre los títulos de Bandai Namco Europe, por favor visita: https://www.bandainamcoent.eu/

