Cinco cosas que probar en la beta abierta de Throne and Liberty, del 18 al 23 de julio

Características de personalización de personajes y armaduras – Los participantes en la beta también podrán probar por primera vez las potentes opciones de personalización de THRONE AND LIBERTY, que incluyen una amplia gama de preajustes de personajes, no solo para los personajes completos, sino también para secciones individuales como la cara, el cuerpo y mucho más. Además, THRONE AND LIBERTY permite una sólida personalización de armaduras, lo que permite a los jugadores aplicar máscaras y combinaciones de colores únicas a sus personajes, así como diferentes estilos y patrones a sus armaduras básicas.