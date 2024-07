Horror Tales: The Beggar ya está disponible en formato físico para PS5

¡El viaje que nunca olvidarás comienza hoy! La secuela de The Wine, Horror Tales: The Beggar, desarrollado por Carlos Coronado ya se encuentra disponible formato físico gracias a una nueva colaboración entre el publisher Jandusoft y el publisher global y distribuidor Tesura Games. The Beggar está disponible en una Edición completísima llena de contenido en PlayStation 5.

Adéntrate en Horror Tales: The Beggar (secuela de Horror Tales: The Wine), un fascinante viaje de ciencia ficción que se desarrolla tras un suceso catastrófico, donde el terror y la ciencia ficción se entremezclan entre las ruinas de un mundo destrozado. Esta experiencia inmersiva está marcada por la fusión dinámica de combates basados en la física y rompecabezas alucinantes, que invitan a los jugadores a ser parte de una realidad en la que cada desafío es un enigma estratégico a la espera de ser descifrado.

Recorre los restos de una civilización que un día fue próspera, ahora reducida a un traicionero paisaje moldeado por el caos de fuerzas cataclísmicas. El poder transformador de Unreal Engine 5 te sumerge en este reino postapocalíptico con una fidelidad visual sin igual, dando vida a las complejidades de un mundo marcado por la devastación. Maravíllate con el impresionante realismo de los entornos mientras navegas por los restos de un mundo roto para siempre.

Características

Contraataca: usa tus poderes para luchar contra los enemigos y derrotarlos con un robusto motor de simulación del caos desarrollado en Unreal Engine 5.

Un némesis en evolución: enfréntate a una poderosa criatura que evoluciona y cambia en cada enfrentamiento.

Intensos combates contra jefes: lucha en épicos combates contra jefes que pondrán a prueba tus habilidades.

Controla el entorno: usa tus poderes para cambiar del día a la noche o inundar el entorno con impresionantes tormentas eléctricas. Utilízalo adecuadamente y podrás avanzar en la historia.

Una historia épica: sumérgete en una narrativa que te llevará por diversos lugares del mundo para llegar a tu destino.

La Edición Física de Horror Tales: The Beggar para PlayStation 5 incluye:

💀 Juego Completo (PS5)

💀 Carátula Reversible Exclusiva

💀 Funda Luminiscente

💀 Horror Tales: The Wine (Código Digital)

Horror Tales: The Beggar ya se puede conseguir en formato físico para PlayStation 5 en las principales tiendas de videojuegos, Amazon y la Tesura Store.

Tesura Games site – https://tesuragames.com/juegos/horror-tales-the-beggar/

Leer artículo completo en Frikipandi