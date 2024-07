Season 4 de The Crew Motorfest estará disponible en todo el mundo a partir del 3 de julio

LA SEASON 4 DE THE CREW™ MOTORFEST ESTARÁ DISPONIBLE MAÑANA Y HABRÁ UN FIN DE SEMANA GRATUITO

El fin de semana gratuito estará disponible del 4 al 8 de julio en PlayStation y PC, y del 11 al 15 de julio en Xbox

Ubisoft ha anunciado hoy que la Season 4 de The Crew Motorfest estará disponible en todo el mundo a partir del3 de julio como actualización gratuita. Los jugadores podrán sumarse al frenesí de la personalización con la lista de partidas “Donk vs Lowrider” y los nuevos contenidos y eventos del juego. Para celebrar esta última actualización del Year 1, habrá un fin de semana gratis, del 4 al 8 de julio en PlayStation (PS5, PS4) y PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), y del 11 al 15 de julio en Xbox (One y Series). Con este fin de semana gratuito, los jugadores que ya hayan gastado sus cinco horas de la prueba gratuíta, o hayan participado en otros periodos de juego gratuito, podrán extender su tiempo de juego.

Con la lista “Donk vs Lowrider” los jugadores tendrán que elegir su bando y aprender las características especiales de dos “culturas” de coches diferentes; a través de diferentes talleres y pruebas, construirán poco a poco su coche, el perfecto Donk con enormes ruedas, o el perfecto Lowrider, con suspensiones hidráulicas.

El lanzamiento de esta nueva lista de partidas trae consigo nuevas funciones de juego, como el “Car Dance”, un modo de juego basado en el ritmo y vinculado a las habilidades únicas de los Lowriders, o como el “Street Versus”, un modo de juego basado en las prestaciones, entre coches Donk en una carrera de drag. Al completar la lista, los jugadores desbloquearán 4 nuevos coches: Buick GNX El Sereno Lowrider Edition (Street T1), Buick GNX West Side Lowrider Edition (Street T1), Chevrolet Caprice Weasel D. Customs Donk Edition (Street T1), y HOONIGAN Chevrolet Caprice Donk (Street T1).

Además, los jugadores podrán ganar un nuevo tipo de objeto de adorno, las figuras del salpicadero, al participar en la lista Donk vs Lowrider, o al competir en eventos y retos de la Season 4. Nombres famosos de la escena de las carreras de coches, como Ring Brothers, Yiannimize, KRC Japan y Liberty Walk, se unirán a la fiesta durante varias semanas, mostrándonos su visión personal. Para los jugadores más aventurados, habrá una segunda lista de partidas gratuita, «Off-Roading Addict Vol. 2», a partir del 14 de agosto, que traerá nuevas oportunidades para explorar el lado más salvaje de la isla de O’ahu.

La Season 4 ofrece una emocionante selección de 29 nuevos vehículos, incluyendo 22 coches exclusivos en The Crew Motorfest, y 7 de las últimas actualizaciones de The Crew 2, que los jugadores pueden importar de forma gratuita usando la función Importar Colección. Con el lanzamiento, estará disponible el esperado Audi RS6 Avant (Street T2), así como su versión personalizada por Yiannimize (Street T2), el Buick GNX (Street T1) y el Chevrolet Caprice (Street T1), incluidos en el Year 1 Pass. El Ford Mustang Dark Horse 2024 (Street T2) se añadirá el 31 de julio. Pero eso no es todo, porque habrá nuevos vehículos que se añadirán a lo largo de la temporada. La llegada del BMW M8 Coupe Performance Edition, incluido en el Twich drop del lanzamiento de la Season 4, es la demostración de una fantástica colaboración con BMW Lifestyle.

El equipo de The Crew Motorfest está comprometido con la calidad del juego, su renovación constante, la mejora de la experiencia y el servicio, y por ello, la Season 4 ofrece una gran cantidad de mejoras, impulsadas por el feedback de la comunidad. Para obtener una lista detallada de todas las funciones de calidad del juego y calidad del servicio, visita nuestro nuestro blog dedicado.

The Crew Motorfest está disponible en PlayStation 4/5, Xbox One & X|S y en PC (en Ubisoft Connect, Steam y Epic Games Store). La edición Ultimate del título también se incluye en las suscripciones a Ubisoft+ en Ubisoft Connect, Xbox y Amazon Luna*.

