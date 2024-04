Razer Kishi Ultra – el mando total para móviles iPhone 15 series, Android y iPad Mini

Compartir Facebook

Llega un nivel de juego superior para dispositivos móviles con una ergonomía de calidad de consola, tecnología háptica inmersiva y una versatilidad inigualable

Razer, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, presento en el día de hoy el nuevo mando para móviles Razer Kishi Ultra . Compatible con Android, la serie iPhone 15 y iPad Mini, este mando marca un cambio de paradigma en los juegos móviles al ofrecer a los jugadores un control a nivel de consola con hápticos inmersivos. Diseñado con meticulosa atención al detalle, el Kishi Ultra es un mando de consola de tamaño completo que presenta ergonomía, hápticos y Razer Chroma™ RGB de alta calidad para brindar una verdadera experiencia de juego de consola sin concesiones. Puedes comprarlo en Amazon

“Con Razer Kishi Ultra, no sólo estamos subiendo el listón de la experiencia en juegos móviles; lo estamos transformando”, declaró Nick Bourne, Jefe de la división de dispositivos móviles, consolas y streaming de Razer. «Hemos tomado la esencia de los juegos de consola y la hemos destilado en un factor de forma que funciona con más dispositivos que nunca, asegurando que la mejor experiencia de juego esté siempre a nuestro alcance».

Entra en la edad dorada de los juegos para móviles

El Razer Kishi Ultra marca el comienzo de una nueva era de juegos móviles, combinando el poder de un mando completo de consola profesional con la portabilidad que requiere el jugador móvil de hoy. Diseñado para brindar una experiencia de consola auténtica en la serie iPhone 15, iPad Mini y tabletas Android con pantallas de 8 pulgadas, Kishi Ultra es la revolución para los juegos de alto rendimiento.

Controles de tipo consola para un juego revolucionario

Con su diseño de mango y botones de tamaño completo, el primero en su tipo, el Kishi Ultra ofrece ergonomía y jugabilidad que antes solo se encontraban en los premiados mandos profesionales para consola de Razer. Este diseño pionero no sólo está dirigido a los jugadores incondicionales de consolas y PC que se aventuran en los juegos móviles, sino que también mejora la experiencia de juego en dispositivos como el iPad Mini, transformándolo en una formidable computadora de mano para juegos con pantalla grande. Además, Kishi Ultra permite jugar por cable con el PC.

Funciones de mando de nivel profesional, con un rendimiento premium

Al incorporar más de 15 años de experiencia de Razer en la creación de mandos de consola para deportes electrónicos, Kishi Ultra ofrece:

Exclusivo D-pad mecánico táctil de 8 direcciones y botones ABXY para una capacidad de respuesta y comodidad supremas.

Gatillos de con precisión analógica.

Sticks profesionales de tamaño completo con anillos antifricción y una superficie TPSiV de grado médico para una calidad duradera.

Botones multifunción L4/R4 programables para configuraciones de control personalizadas, que ofrecen una experiencia de juego que antes se pensaba exclusivamente para PC y consolas.

Compatibilidad ampliada para una experiencia completa de juego

El Kishi Ultra transciende los límites del gaming en móviles. Puedes comprarlo en Amazon

Compatibilidad con PC y iPad Mini: Kishi Ultra amplía su versatilidad más allá de los dispositivos móviles, ofreciendo una conexión USB-C directa de baja latencia a PC o iPad, soporta vibraciones hápticas en PC y brinda una experiencia de audio de 3,5 mm. Esto garantiza que Kishi Ultra no sea solo un mando de juegos móvil, sino una plataforma de juegos integral compatible con una amplia gama de dispositivos.

Compartibilidad con carcasas: Un innovador diseño de "isla" USB C proporciona profundidad adicional para garantizar la compatibilidad con las carcasas de móviles más populares, incluidas las carcasas originales de Apple para los modelos de iPhone más grandes, eliminando la molestia de quitar la carcasa para jugar.

Potenciado por Razer Nexus y Chroma RGB

Además, el mando funciona con la aplicación Razer Nexus sin necesidad de una suscripción, lo que brinda acceso a miles de juegos compatibles con el mando en iOS y Android. La aplicación permite a los jugadores iniciar juegos, personalizar controles y grabar y compartir juegos fácilmente. Con la introducción del modo de controlador virtual* para dispositivos Android, Kishi Ultra agrega compatibilidad de controlador a muchos de los juegos móviles más importantes, mejorando aún más la experiencia de juego.

Complementado con la iluminación dinámica direccionable Razer Chroma RGB, Kishi Ultra permite a los jugadores llevar consigo una parte de la configuración de su sala de juegos, mejorando el juego e iluminando el campo de batalla al más puro estilo Razer.

Razer Sensa HD Haptics: Siente el juego

Kishi Ultra es el primer dispositivo disponible en el mercado que ofrece la nueva tecnología Razer™ Sensa HD Haptics* que, junto con Razer Chroma RGB, ofrece una inmersión en juegos multisensorial más fuerte, más completa, más detallada y con más matices que las vibraciones del controlador de consola tradicional. Esto se debe a la tecnología háptica de alta definición de banda ancha (pendiente de patente), posible gracias a una bobina hápticas en cada mango, que brindan una experiencia háptica multidireccional e inmersiva que supera a los controladores de consola tradicionales.

Con el soporte del SDK de Interhaptics, los desarrolladores pueden crear experiencias hápticas personalizadas en sus nuevos juegos, o actualizarlos, mientras que los juegos existentes para PC y Android ganan una nueva dimensión con la tecnología de audio a háptico. Esta innovación, combinada con la iluminación Chroma RGB, establece el estándar para la inmersión en juegos móviles.

*Requires Android 12 (and above) or Windows 11; not currently supported on iOS or iPad OS.

Presentamos el Razer Kishi V2 USB C

Además del Kishi Ultra, Razer se complace en actualizar la línea Kishi V2 con el nuevo Razer Kishi V2 USB C para la serie iPhone 15 y Android, que ahora ofrece juego vía cable para PC y iPad. Esta actualización mejora el mando de juegos universalmente compatible y altamente móvil con botones de microinterruptor, disparadores analógicos y macros programables, optimizados para juegos de latencia ultrabaja y carga de paso. Puedes comprarlo en Amazon

Para más información sobre el nuevo mando Razer Kishi V2 USB-C, visite Razer.com .

El Razer Kishi Ultra representa el pináculo de la tecnología de juegos móviles, fusionando el poder y la precisión de los juegos de consola con la versatilidad de los juegos móviles. Con los mandos Kishi Ultra y Kishi V2 USB-C, Razer continúa liderando la innovación en la industria del videojuego, brindando a los jugadores las herramientas que necesitan para lograr la victoria, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Para más información sobre el Razer Kishi Ultra, visite Razer.com .

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Kishi Ultra

169.99€ PVP Recomendado

Razer.com, tiendas RazerStores & vendedores autorizados – Disponible el 18 de Abril 2024 Puedes comprarlo en Amazon

Razer Kishi V2 USB C

119.99€ PVP Recomendado

Razer.com, tiendas RazerStores & vendedores autorizados – Disponible el 18 de Abril 2024 Puedes comprarlo en Amazon

