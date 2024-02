Cambia tus mundos con los Add-ons, ya disponibles en Minecraft: Bedrock Edition

Compartir Facebook

El equipo de Minecraft ha anunciado la introducción de Add-ons en el Marketplace de Minecraft para Minecraft: Bedrock Edition.

Los Add-ons son como mods –cambian el aspecto y el comportamiento de las cosas en el juego– y, a diferencia de muchos otros contenidos del Marketplace, pueden aplicarse a tus mundos existentes. Con los Add-ons, puedes añadir bloques personalizados, objetos, mobs, recetas y otros contenidos del juego a tus mundos. Por ejemplo, un Add-on puede crear una lápida donde un jugador muere, almacenando de forma segura sus objetos hasta que se rompan, o añadir un portal para conectar dos puntos en el Overworld.

Los Add-ons pueden aplicarse a mundos multijugador y Realms, y solo el propietario del mundo necesita poseer el Add-on. Además, queremos hacer hincapié en que los jugadores pueden seguir instalando mods que no sean del Marketplace. No tenemos planes de eliminar la posibilidad de cargar mods desde sitios web populares de terceros o aplicaciones móviles que cumplan con el Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Minecraft (EULA).

Considera este lanzamiento inicial como una muestra de lo que serán los Add-ons en el futuro, una preview destinada a probarlos y recoger las opiniones de la comunidad, con más por venir a lo largo de este año.

Para más información, incluida una lista de los Add-ons que ya están disponibles en el Marketplace de Minecraft, consulta el blog de Minecraft.net.

¡Una característica revolucionaria de Bedrock!

¡Redoble de tambores por favor! ¡Hoy, los complementos* ingresan a Minecraft: Bedrock Edition con el poder de alterar tus mundos tal como los conoces! Disponibles a través de Minecraft Marketplace, los complementos te permiten agregar nuevos bloques, mobs, elementos, recetas y otro contenido tanto a tus mundos existentes como a los nuevos . ¿Quizás te falta una silla de mediados de siglo en tu mansión que de otro modo sería perfecta? ¿O soñar con dragones deambulando por el supramundo? ¿Qué tal ambos ? Los complementos son tu forma de desbloquear nuevos diseños, aventuras y mecánicas de juego. En otras palabras: ¡un cambio de juego literal! Y se rumorea que vamos a regalar varios de ellos…

CAMBIA TU JUEGO, A TU MANERA

Dado que todos jugamos Minecraft de manera diferente, mi sueño de explorar el Overworld en un saltador podría, por extraño que parezca, no ser el tuyo. ¡Con los complementos, puedes cambiar tu juego a tu manera! Entonces, ya sea que estés buscando más ternura, conveniencia, terror o caos, ahora puedes agregarlo a Minecraft: Bedrock Edition sin importar en qué dispositivo juegues. ¡Lo mejor es que no tienes que elegir porque los complementos se pueden combinar ! Aunque quizás lo mejor es que no es necesario tener conocimientos de tecnología para instalarlos: simplemente descarga el contenido de Minecraft Marketplace .

Para celebrar este momento trascendental y para que puedas probarlos tú mismo, te regalamos una colección de complementos . Está decidido: ¡ eso es lo mejor de todo!

DESCARGA TUS COMPLEMENTOS GRATUITOS

A partir de ahora, puedes descargar el primero de muchos complementos creados por creadores desde Minecraft Marketplace . Ya hay muchos gratuitos y premium disponibles, así que profundicemos en lo que incluyen algunos de ellos.

Uno de mis recuerdos más fuertes de Minecraft fue la primera vez que vi una oveja rosa. Cuando digo que jadeé, no estoy bromeando. Bueno, ¡estoy a punto de jadear de nuevo porque este complemento tiene lana rosa brillante ! Uno de los más de cien tipos de lanas que puedes agregar a tus mundos. ¡Sin mencionar la lana para vehículos que puedes conducir!

Siempre te encantará tu manada de lobos (algunos podrían decir que es innecesariamente grande, yo digo de tamaño razonable), pero siempre hay espacio para más mascotas. ¡Diez especies diferentes para ser exactos! Quiero decir, ¿cómo podrías resistirte a adoptar un erizo en forma de bloque? ¿O un pequeño carpincho? ¿O por qué no un conejillo de indias? Y escucha esto: ¡incluso puedes enseñarles trucos!

Si bien la política de no silla todavía está vigente en las oficinas de Mojang, al menos los complementos me permitirán agregarlos al Overworld. ¡Y las sillas no son lo único que puedes agregar! Another Furniture de Starfish Studios tiene más de 20 muebles y decoraciones que puedes agregar para mejorar tu casa en bloques. Como el adicto a la televisión que soy, tengo los ojos puestos en los sofás. ¡Ah, dulce respiro!

¿Estás cansado de entrar y salir del Nether sólo para llegar a lugares más rápido? No lo hago porque prefiera tomar la ruta lenta de Overworld, pero aquí hay una gran noticia para ambos: ¡ahora hay una mejor manera de viajar! Portales, en todo tipo de colores. Conéctalos a través de todos los rincones lejanos de tus mundos para viajar más rápido. ¡No más dolor en los dedos, amigos míos!

¡Además de verse geniales, estas computadoras en bloques te permiten hacer cosas geniales! Como enviar correos electrónicos a otros jugadores en bases lejanas, jugar divertidos juegos de computadora o rastrear monstruos. ¿A quién no le encanta jugar un videojuego dentro de un videojuego?

¡Este es para los excursionistas! ¿O tal vez qué convertirá finalmente a aquellos que odian el senderismo? Por supuesto, un bastón se ve bien, pero ¿ sirven de algo? Si quieres llegar a lugares más rápido, ¡seguro que lo hacen! Agregue una púa de escalada para enfrentar cualquier montaña, sacos de dormir para acampar bajo las estrellas y linternas de mano para vencer mi miedo a la oscuridad y ¡soy oficialmente un campista feliz!

COMIENZA A PERSONALIZAR TU SESIÓN DE JUEGO AHORA

Bien, eso fue mucha información y todavía solo un vistazo de todas las cosas que puedes hacer con los complementos. Si tiene alguna pregunta, visite la página de ayuda de complementos , donde podrá obtener todos los detalles sobre la instalación y el uso de complementos. Y si tiene algún problema o tiene comentarios generales que compartir, nos encantaría escuchar su opinión .

Descubre todas las formas en que puedes cambiar tu juego y crear nuevas experiencias con complementos en Minecraft Marketplace . Y no tengas miedo de volverte un poco salvaje, un poco peculiar y muy creativo; después de todo, ¡de eso se trata Minecraft y sus complementos!

