Rise of the Ronin estrena ‘El Comienzo’, el primer capítulo de su diario de desarrollo

El nuevo título de acción y aventura en mundo abierto de Team Ninja llega el próximo 22 de marzo en exclusiva para PS5 y acaba de estrenar el primer capítulo de su diario de desarrollo, con imágenes inéditas del juego.

En este interesante contenido, el equipo de desarrolladores, personalidades del mundo del cine y responsables del apartado artístico explican cómo han dotado de personalidad al título y ofrecen un vistazo en profundidad a muchos de sus detalles.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que ya está disponible el primer capítulo del diario de desarrollo de Rise of the Ronin, el esperado nuevo título de ambientación japonesa del legendario Team Ninja, que propone un extenso mundo abierto repleto de combates y una historia compleja inspirada en hechos históricos. Este primer capítulo llamado ‘El Comienzo’ presenta a varios miembros del estudio de desarrollo, así como personalidades que han participado en la creación del juego, y da algunas píldoras de la historia del título y de su gameplay.

Para ver el contenido, haz clic en este enlace.

Durante los más de 8 minutos que dura el metraje y a través de los comentarios de personalidades como Fumihiko Yasuda, director y productor del videojuego, Yoshinori Kobayashi -CG Director de Koei Games-, del guionista y director de cine Keishi Otomo, los jugadores pueden ver la importancia del componente histórico del juego, así como un vistazo en profundidad de la importancia del combate en el juego.

Además del componente histórico del título, de su fascinante mundo abierto y de lo bien pulido que están los aspectos puramente jugables, desde el estudio de desarrollo se han comprometido en que todos los elementos de Rise of the Ronin tengan peso e importancia. En este sentido, el compositor Inon Zur y el director de sonido en Koei Games Yojiro Yoshimatsu también dan algunas píldoras de los instrumentos utilizados para la banda sonora del título y de la importancia de la música para lograr transmitir sensaciones a los jugadores.

En Rise of the Ronin los jugadores tendrán libertad de elección no solo para moverse por el Japón del siglo XIX sino para establecer vínculos con otros personajes, algo que tendrá impacto en el desarrollo de la historia. El título llega el próximo 22 de marzo en exclusiva para PS5 y ya puede reservarse en todas sus ediciones a través de tiendas habituales o PlayStation Store.

Para más información, visita el blog oficial de PlayStation España.

