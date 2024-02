La vocación de Warfarer de Dragon’s Dogma 2 a escena – Nuevo gameplay

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Desvelada una nueva vocación y un gameplay de acción de Dragon’s Dogma™ 2 en el Sony State of Play

En el evento Sony State of Play, emitido anoche, se han desvelado nuevos y emocionantes detalles de Dragon’s Dogma™ 2, en la antesala de su inminente estreno el 22 de marzo de 2024 para PlayStation®5, Xbox Series X|S y en formato PC a través de Steam. El recién estrenado tráiler de juego muestra la nueva vocación de Warfarer, que puede ser usada exclusivamente por los Arisen y que da acceso a todas las armas, así como también se ha mostrado la misteriosa amenaza que acecha a los leales Peones compañeros de los Arisen, los Maestros de Vocación, que dan acceso a los Arisen a habilidades del más alto nivel, así como se han ofrecido detalles de un nuevo modo de juego de acción de los diversos enemigos a los que se enfrentaran los usuarios.

Puedes ver el nuevo tráiler de acción de Dragon’s Dogma 2

Warfarer

El Warfarer es una nueva vocación exclusiva de los Arisen que puede usar todas las armas y aprender diferentes habilidades de cada Vocación. Al utilizar distintas armas, el guerrero puede responder a cualquier situación y crear combos que traspasan los límites vocacionales. Las bajas estadísticas del Warfarer le obligan a utilizar las fortalezas situacionales de diferentes tipos de armas para estar a la par con otras vocaciones con fortalezas especializadas.

Dragonsplague

La peste de los dragones es una enfermedad contagiosa que infecta a los peones cuando viajan entre mundos. En lugar de debilitarse, se dice que los peones con la enfermedad muestran un rendimiento notable y se vuelven llamativamente audaces en su habla y comportamiento. Según el folclore, cuando los síntomas de la peste de los dragones alcanzan una fase terminal, provocan una calamidad devastadora, pero la verdad de estas afirmaciones no está clara.

Maestría vocacional

En tus viajes, te encontrarás con Maestros vocacionales que han dominado al máximo su vocación elegida. Si profundizas en tu relación con un maestre vocacional y obtienes su aprobación, podrás acceder a su vocación, o puede que te conceda tomos especiales que enseñan habilidades del más alto nivel, conocidas como las “enseñanzas del maestre”. Lennart, el maestro luchador, ha servido durante mucho tiempo a la aldea Fortaleza de Melve.

Con su excepcional habilidad con la espada y su capacidad de liderazgo, ha mantenido unido el fuerte para proteger la tierra del Dragón. Mientras tanto, Sigurd, el maestro de la lanza mística, caza dragones por motivos personales. Es un hombre tranquilo con una mente inquisitiva y entrena constantemente para mejorar sus habilidades de combate y estilo único. Luz, antigua oráculo de la corte de Vermund, es una embaucadora que teme por su vida por haberse pronunciado en contra de la llegada al trono de la falsa Arisen.

Dragon’s Dogma™ 2 llegará a PlayStation®5, Xbox Series X|S y en formato PC a través de Steam el 22 de marzo de 2024.

Londres (17 de junio de, 2022) En el vídeo de los desarrolladores “10 Años de Dragon’s Dogma”, Hideaki Itsuno, director de Dragon’s Dogma™, ha anunciado que el esperado Dragon’s Dogma™ 2 se encuentra en proceso de desarrollo con el motor RE ENGINE propiedad de Capcom. A este esperado anuncio le siguió un debate sobre la inspiración detrás de los monstruos, el combate y las mecánicas de juego únicas que definen el mundo de alta fantasía y la acción de mundo abierto de Dragon’s Dogma. La tan esperada secuela se anunció tras desvelarse el logotipo oficial de la próxima entrega.

Puedes el ver vídeo “10 Años de Dragon’s Dogma” en el siguiente enlace del canal oficial de Dragon’s Dogma: https://www.youtube.com/c/dragonsdogma

Itsuno comenzó el vídeo de los desarrolladores contando cómo los juegos de rol clásicos de lápiz y papel le introdujeron en el género de la alta fantasía y los juegos de rol en general. Tras estas primeras experiencias, Itsuno se apasionó por los títulos de acción y arcade, especialmente el combate de Street Fighter™ II de Capcom. En el año 2000, Itsuno ya había lanzado varios títulos para la división arcade de Capcom y comenzó a reunir los primeros conceptos para un juego que acabaría convirtiéndose en Dragon’s Dogma. Sin embargo, este sueño tendría que esperar, ya que Itsuno fue asignado para terminar la producción de Devil May Cry™ 2, y sus secuelas Devil May Cry™ 3 y Devil May Cry™ 4.

Tras completar la producción de los juegos de la saga Devil May Cry, Itsuno regresó por fin a su proyecto favorito. El distinto enfoque del combate mágico la posibilidad de agarrar a enemigos enormes ya diferenciaban a Dragon’s Dogma de otras producciones contemporáneas, pero fue el sistema de peones único del juego lo que ayudó a consolidar su lugar como favorito de los fans. Este sistema especial nació del deseo de Itsuno de mantener el juego como una experiencia para un solo jugador, pero permitiendo a los jugadores sentirse conectados entre sí al compartir los compañeros de IA que crean y entrenan. A medida que avanzaba el Desarrollo, los viajes del equipo de producción al Reino Unido inspiraron las colinas y la identidad arquitectónica del mundo que explorarían los usuarios.

Tras repasar Itsuno los orígenes de Dragon’s Dogma, ofreció a los seguidores el primer vistazo a lo que les espera en la serie con el anuncio sorpresa de Dragon’s Dogma 2. Itsuno y el equipo de desarrollo del juego, entre los que se incluyen los veteranos de la saga Daigo Ikeno y Kenichi Suzuki

. Leer artículo completo en Frikipandi La vocación de Warfarer de Dragon’s Dogma 2 a escena – Nuevo gameplay