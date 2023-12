Próximamente en Xbox Game Pass: Far Cry 6, Remnant II, SteamWorld Build y muchos más

¡Los juegos del primer día, los favoritos que regresan e incluso algunas adiciones llegarán pronto a la biblioteca de Game Pass Core! Este mes, buscamos una especie de ambiente de «anunciemos todo lo que llegará en Game Pass para diciembre»; Volveremos a principios de enero después de las vacaciones para conocer más juegos próximamente en Game Pass. Entonces, toma tus controladores, carga esos ratones y ¡vamos a los juegos!

Remnant: From the Ashes (nube, consola y PC)

Regresando a la biblioteca de Game Pass, Remnant: From the Ashes es un shooter de acción y supervivencia en tercera persona ambientado en un mundo post-apocalíptico invadido por criaturas monstruosas. Como uno de los últimos restos de la humanidad, partirás solo o junto a otros dos supervivientes para enfrentarte a hordas de enemigos mortales y jefes épicos e intentar recuperar lo perdido.

Remnant II (Nube, PC, Xbox Series X|S)

Secuela del juego más vendido Remnant: From the Ashes que enfrenta a los sobrevivientes de la humanidad contra nuevas criaturas mortales y jefes divinos en mundos aterradores. Juega solo o cooperativo con otros dos amigos para explorar las profundidades de lo desconocido y evitar que un mal destruya la realidad misma.

Muy pronto

Spirit of the North (Nube, Consola y PC) – 1 de diciembre

Despierta el Spirit of the North y comienza tu viaje. Embárcate en una aventura hermosa y significativa a través de paisajes inspirados en los de Islandia. Descubre una tierra en ruinas mientras el Guardián de la aurora boreal te guía a través de las montañas, resolviendo acertijos ambientales para descubrir qué sucedió con la antigua civilización que una vez vivió allí.

SteamWorld Build (nube, consola y PC): 1 de diciembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: ¡ abriga caminos en una nueva frontera a medida que el planeta muere a su alrededor! ¡Excava profundamente y construye a lo ancho para excavar tecnología espacial perdida hace mucho tiempo, mientras garantizas que todos tengan el agua, el combustible y las comodidades vitales que necesitan! ¿Tienes lo necesario para alcanzar la última frontera? Obtenga más información sobre SteamWorld Build aquí en Xbox Wire .

Clone Drone in the Danger Zone (Nube, PC y Xbox Series X|S): 5 de diciembre.

Un robot vóxel los corta donde se puede cortar cualquier parte de tu cuerpo. Con tu mente descargada en un robot gladiador, debes sobrevivir a las siniestras pruebas de la arena. ¡Lucha contra hasta 15 jugadores en Last Bot Standing, forma equipo para el modo cooperativo en línea o enfréntate al emperador robot en el modo historia!

Rise of the Tomb Raider (nube, consola y PC) – 5 de diciembre

¡Regresando a la biblioteca de Game Pass el 5 de diciembre! Con momentos de acción épicos y de alto octanaje ambientados en los entornos más bellamente hostiles de la tierra, Rise of the Tomb Raider ofrece una aventura cinematográfica de acción y supervivencia en la que te unirás a Lara Croft en su primera expedición de asalto a tumbas.

Mientras el hierro está caliente (nube, consola y PC): 5 de diciembre

Disponible el primer día con Game Pass: ponte en las botas de un herrero oficial en una búsqueda para convertirte en un maestro y restaurar una aldea en ruinas en el camino. Este astuto juego de aventuras envía a los jugadores a la misteriosa isla de Ellian, donde habitan los mejores artesanos del mundo. Si bien puedes forjar algunas armas en tu viaje, este no es el tipo de juego en el que las empuñas: todos los problemas de la isla se pueden resolver con tu ingenio y tu destreza artesanal.

World War Z: Aftermath (nube, consola y PC) – 5 de diciembre

Un trepidante juego de disparos en tercera persona cooperativo para hasta cuatro jugadores con enjambres de zombis. Basado en la película de Paramount Pictures, World War Z se centra en un juego de ritmo rápido mientras explora nuevas historias de todo el mundo.

Goat Simulator 3 (Nube, PC y Xbox Series X|S) – 7 de diciembre

¡El regreso de Pilgor! Reúne a tu rebaño y aventúrate en Goat Simulator 3 , una experiencia de granja totalmente nueva y totalmente realista que te pone nuevamente en los cascos de la protagonista femenina favorita de nadie.

Against the Storm (PC) – 8 de diciembre

Un constructor de ciudades de fantasía oscura donde deberás reconstruir la civilización frente a lluvias apocalípticas. Como virrey de la reina, lidera a humanos, castores, lagartos, zorros y arpías para recuperar la naturaleza y asegurar un futuro para los últimos supervivientes de la civilización.

Tin Hearts (nube, consola y PC): 12 de diciembre

Embárcate enrompecabezas tipo Lemmings para revivir la emotiva y desgarradora historia de un genio inventor, Albert Butterworth. A lo largo de cuatro actos distintivos con más de 50 acertijos magistralmente tejidos en una gran casa victoriana, descubre constantemente una variedad de inventos caprichosos con habilidades únicas para proporcionar una ruta de paso segura para que viaje una tropa de soldados de plomo.

Far Cry 6 (Nube, Consola y PC) – 14 de diciembre

Bienvenido a Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo. Como dictador de Yara, Antón Castillo tiene la intención de restaurar su nación a su antigua gloria por cualquier medio necesario, y su hijo Diego seguirá sus sangrientos pasos. Su gobierno opresivo ha iniciado una revolución. Juega como Dani Rojas, un yaran local, mientras luchas junto a una revolución guerrillera moderna para liberar a Yara en esta aventura de acción en primera persona de mundo abierto.

Llegará a Game Pass Core el 6 de diciembre

Con el espíritu de anunciar más juegos, ¡bienvenidos a los miembros de Game Pass Core a nuestro primer anuncio de nuevas incorporaciones a la biblioteca Core! Como recordatorio, planeamos actualizar la biblioteca de Game Pass Core 2 o 3 veces al año. Estos juegos ( junto con más de 25 más ) estarán disponibles con tu membresía junto con los beneficios del modo multijugador de consola en línea, descuentos en juegos y más.

Chivalry 2 – 6 de diciembre

Un slasher multijugador en primera persona inspirado en batallas épicas de películas medievales. Te sumergirás en la acción de cada momento icónico de la época, desde espadas chocando hasta tormentas de flechas en llamas, asedios a castillos en expansión y más. ¡Lánzate a la batalla a caballo y reclama la gloria con tu espada!

Servicio de entrega totalmente confiable: 6 de diciembre

Abróchese el cinturón ortopédico y encienda el camión de entrega: ¡es hora de entregar! Únete a hasta tres amigos y haz el trabajo al azar en un mundo sandbox interactivo. Soporta la cruel física de los muñecos de trapo, pilota tu vehículo favorito y completa las tareas que tienes entre manos lo mejor que puedas para intentar tus entregas.

DLC/Actualizaciones del juego

Teamfight Tactics: Remix Rumble – Disponible ahora

Tome protagonismo en Remix Rumble , el nuevo conjunto de Teamfight Tactics disponible como actualización gratuita. Recluta campeones de los galardonados grupos de Riot Music K/DA, True Damage, Pentakill y Heartsteel para construir el La banda definitiva y la pista musical definitiva. Otorga a tu equipo poderosas ventajas con Headliners, luego juega a tu favor con Portales y Aumentos nuevos y mejorados.

Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise – 5 de diciembre

Enfréntate a una amenaza invadida por la maleza que invade el otrora glamuroso casino y paseo marítimo de Atlantic City. La nueva expedición incluye dos nuevas misiones, tres facciones coloridas y recompensas con temas de casino. Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise estará disponible el 5 de diciembre de forma gratuita para todos los propietarios y miembros.

Ventajas definitivas de Xbox Game Pass

KartRider: Drift – Lucci Loot Pack – Disponible ahora

¡Toma el Lucci Loot Pack para reclamar 14,000 Lucci y gastarlos como quieras en tu viaje en KartRider!

3 meses de Discord Nitro: disponible ahora

Disfrute de 3 meses gratis de una experiencia mejorada de Discord con ventajas como uso de emoji personalizado, representación de un banner de perfil, avatares por servidor, 2 mejoras de servidor al mes, tamaños de carga más grandes y video HD.

Salida el 15 de diciembre

Los siguientes juegos saldrán pronto, pero eso no significa que tenga que ser un adiós. ¡Ahorra hasta un 20% en estos juegos para mantenerlos en tu biblioteca y seguir pasando buenos momentos!