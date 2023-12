Banishers: Ghosts of New Eden en un nuevo vídeo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Contempla cómo los protagonistas sopesar las consecuencias de sus decisiones

Focus Entertainment y DON’T NOD se complacen en presentar las voces de los personajes de Red y Antea en un nuevo video, “El peso de las consecuencias«.

Explora el juego a través de los ojos de las voces en inglés del dúo: Russ Bain y Amaka Okafor, conocida por su papel protagonista en la aclamada serie “Bodies”. Les acompaña Stéphane Beauverger, director narrativo de juego. Banishers: Ghosts of New Eden se lanzará el 13 de febrero de 2024, en PlayStation 5, Xbox Series X|S, y en formato PC.

Banishers: Ghosts of New Eden en un nuevo vídeo. Puedes ver el vídeo

Desvelando los Misterios de Banishers: Ghosts of New Eden – Un Viaje a Través de «El Peso de las Consecuencias»

Explorar el fascinante universo de Banishers: Ghosts of New Eden se ha vuelto aún más intrigante con el lanzamiento del nuevo video «El Peso de las Consecuencias» presentado por Focus Entertainment y DON’T NOD. Este video revela las voces detrás de los protagonistas, Red y Antea, interpretados magistralmente por Russ Bain y Amaka Okafor, acompañados por Stéphane Beauverger, director narrativo del juego. ¿Quieres descubrir cómo estas voces dan vida a los personajes y cómo sus decisiones afectarán el destino de New Eden?

El Dilema Épico: Amor, Vida, Muerte y Sacrificios en Banishers: Ghosts of New Eden

En Banishers: Ghosts of New Eden, te sumergirás en una aventura épica que aborda temas fundamentales como el amor, la vida, la muerte y los sacrificios. Conoce a Antea Duarte y Red mac Raith, dos cazadores de fantasmas experimentados que se enfrentan a un dilema moral imposible. Después de la muerte de Antea y su retorno como fantasma, la pareja se encuentra en una encrucijada. La decisión que tomen definirá el curso de sus vidas y el destino de New Eden.

En «El Peso de las Consecuencias», el nuevo video del juego, descubrirás la complejidad de las elecciones que los protagonistas deben hacer. ¿Liberar el alma de Antea y permitirle descansar en paz para siempre, o traicionar su voto de Banishers, sacrificando a los vivos para devolverla a la vida? La trama se entrelaza con secretos oscuros de los habitantes de New Eden, creando un mundo místico lleno de fuerzas sobrenaturales.

Desata el Poder: Combina Habilidades para Investigar y Exorcizar

Banishers: Ghosts of New Eden ofrece una experiencia única al permitirte utilizar las habilidades especiales de los protagonistas. Combina los poderes espirituales de Antea con el increíble arsenal de Red para investigar y romper el vínculo entre las almas atormentadas y los vivos que persiguen. Este juego no solo es una aventura narrativa, sino también un desafío estratégico que pondrá a prueba tu destreza y habilidades de resolución de problemas.

Ediciones Exclusivas para los Verdaderos Aficionados de Banishers: Ghosts of New Eden

Si eres un verdadero admirador de Banishers: Ghosts of New Eden, querrás tener en tus manos las ediciones exclusivas que realzan tu experiencia de juego. Descubre la nueva Edición Red Echoes, que incluye un antiguo cuaderno con efecto de cuero ilustrado con los recuerdos de Red, un juego de escritura con tinta, el juego en cualquier plataforma y el descargable Wanderer Set.

Pero eso no es todo, la Edición Coleccionista es un tesoro para los fanáticos apasionados e incluye una estatua modular de Red y Antea, el libro de arte oficial del juego, una Steelbook®, dos anillos de sello de los Banishers y, por supuesto, el juego con el descargable Wanderer Set. Estas ediciones son exclusivas de la tienda Focus Entertainment, ¡así que asegúrate de reservarlas antes de que se agoten!

Reserva Ahora y Sé Parte de la Experiencia desde el Primer Día

Banishers: Ghosts of New Eden se lanzará el 13 de febrero de 2024, llevando consigo una narrativa envolvente, decisiones épicas y un mundo lleno de misterios por descubrir. Asegura tu copia reservando el juego con antelación y aprovecha las ediciones exclusivas para llevar tu experiencia al siguiente nivel.

En Conclusion: Tu Aventura en New Eden Comienza Pronto

Banishers: Ghosts of New Eden promete ser una experiencia inmersiva y emocionante que desafiará tus límites y te sumergirá en un mundo lleno de emociones. Con «El Peso de las Consecuencias», te invitamos a sumergirte en este emocionante viaje antes del lanzamiento oficial y explorar las decisiones que determinarán el destino de New Eden. Prepárate para una aventura única y reserva tu copia ahora. ¡Te esperamos en New Eden!

. Leer artículo completo en Frikipandi Banishers: Ghosts of New Eden en un nuevo vídeo