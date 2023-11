Little Goody Two Shoes el cuento de hadas terrorifico de Square Enix Collective

¡LITTLE GOODY TWO SHOES, EL CUENTO DE HADAS DE TERROR DE SQUARE ENIX COLLECTIVE, YA ESTÁ DISPONIBLE!

¿Conseguirás descubrir los secretos más oscuros del bosque?

Square Enix Collective® ha lanzado hoy Little Goody Two Shoes™, un nuevo y misterioso cuento de hadas de estilo anime con un giro siniestro. Este cuento de hadas con temática de terror ha sido desarrollado por AstralShift, un equipo de desarrollo de juegos independiente con sede en Portugal especializado en la creación de impresionantes juegos cinemáticos y narrativos con historias fascinantes y evocadoras bandas sonoras.

Tráiler de lanzamiento de Little Goody Two Shoes

Little Goody Two Shoes está ambientado en la devota aldea de Kieferberg Village, un escenario de cuento de hadas pintado a mano. Pero ten cuidado: las cosas no son lo que parecen. El pueblo puede parecer normal a primera vista, pero debes manejar varios aspectos de la vida de Elise en el pueblo para mantenerte con vida.

Durante el día, los jugadores tendrán que fortalecer los lazos de Elise con sus vecinos y trabajar para ganarse la vida participando en divertidos minijuegos. Cuando salga la luna, asegúrate de mantener a Elise bien alimentada, sana y cuerda en sus múltiples encuentros con enemigos letales mientras se adentra en el bosque. Tus decisiones y acciones llevarán a 10 posibles finales que descubrir.

¡Little Goody Two Shoes está visualmente inspirado en los juegos de aventuras de los 90, y sumergirá a los jugadores en un precioso mundo cargado de nostalgia y cosas que ver!

Prepárate para meterte en la piel de Elise y enseguida te verás inmerso en un mundo misterioso y traicionero.

Little Goody Two Shoes ya a la venta por 19,99 € en Steam, Windows, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ y PlayStation®5 (PS5®).

