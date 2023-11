The Last of Us Parte II Remastered llega a PS5 el próximo 19 de enero

Hoy nos llega la noticia del videojuegoThe Last of Us Parte II Remastered llega a PS5 el próximo 19 de enero

La remasterización de la épica historia llega en exclusiva a la consola de nueva generación a principios del año que viene.

Esta remasterización añadirá nuevo contenido a la historia, un nuevo modo de juego, contenido detrás de las escenas y todas las características únicas de PS5.

Además se anuncia que el periodo de reservas se abrirá el próximo 5 de diciembre.

Sony Interactive Entertainment (SIE) y Naughty Dog han anunciado por sorpresa The Last of Us Parte II Remastered, una rematerización de los icónicos viajes de Ellie y Abby que llegará en exclusiva a PlayStation® 5 el próximo 19 de enero. Además, todos los jugadores de The Last of Us Parte II que quieran realizar la actualización a The Last of Us Parte II Remastered y disfrutar de todas las novedades podrán hacerlo en su versión digital por 10 euros.

Además, en la versión física, los jugadores podrán disfrutar de la edición W.L.F que incluirá una caja steel book con el juego completo y todo el contenido de la parte digital, las 47 cartas coleccionables de The Last of Us Parte II en físico, y un set de pins exclusivos.

The Last of Us Parte II Remastered contará con un modo de juego completamente nuevo llamado Sin Retorno, este es un modo de supervivencia roguelike diseñado para exprimir el combate de The Last of Us Parte II a través de encuentros aleatorios. El modo incluye una gran cantidad de personajes jugables para elegir, algunos jugables por primera vez en la franquicia The Last of Us, cada uno de los cuales viene con sus propios rasgos para adaptarse a diferentes estilos de juego. Los jugadores trazarán su propio rumbo en cada carrera, eligiendo entre varios encuentros de combate y sigilo que los enfrentarán a una variedad de enemigos, con giros únicos y que pueden agregar factores nuevos e inesperados en cada partida.

Además, The Last of Us Parte II Remastered incluirá contenido adicional y que explorará secciones nunca vistas y amplificará otras que fueron del agrado de los jugadores, como las secciones con guitarra. En este sentido, The Last of Us Parte II Remastered incluirá el Improvisar con la guitarra que permitirá a los jugadores tocar varios instrumentos desbloqueables, usar efectos de audio para modular las interpretaciones y tocar como diferentes personajes en varias ubicaciones del juego.

En cuanto al contenido detrás de las escenas, los jugadores podrán disfrutar de un conjunto de nuevos niveles perdidos que brindará una oportunidad única de ver algunas secuencias jugables previamente eliminadas del juego. Estos no son niveles completamente terminados, sino partes del desarrollo inicial que permitirán ver nuevos destellos del mundo de The Last of Us Parte II y que incluyen comentarios de los desarrolladores.

The Last of Us Parte II Remastered cuenta con gráficos mejorados, incluida salida 4K nativa en modo fidelidad, 1440p mejorados a 4K en modo rendimiento, una opción de velocidad de fotogramas por segundo desbloqueada para televisores que admiten VRR, mayor resolución de textura, mayores distancias de nivel de detalle, calidad de sombra mejorada, frecuencia de muestreo de animación y más. Todo dará vida al mundo de la historia de The Last of Us Parte II con detalles más ricos y fluidos, desde las montañas nevadas de Jackson, Wyoming, hasta el lluvioso paisaje urbano de Seattle, Washington. Además, aprovecha la potencia y las funciones únicas de PS5™ con los tiempos de carga mejorados, retroalimentación háptica o la integración de los gatillos adaptativos del Mando Inalámbrico DualSense.

Para más información, visita el blog de PlayStation España.

. Leer artículo completo en Frikipandi The Last of Us Parte II Remastered llega a PS5 el próximo 19 de enero