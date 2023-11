Vuelve a la acción con los packs Need for Speed Unbound Catch-Up ¡Ya disponibles!

Corredores: recuperad la velocidad, llenad vuestro garaje y salid a las calles con estilo. Need for Speed™ Unbound ya está disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC, a través de EA App y Steam.

Los jugadores que se lo perdieron ya pueden conseguir los vehículos y objetos incluidos en los volúmenes anteriores. El legendario Dodge SRT Viper 2014 y el Ford Mustang GT 2015 están disponibles en el pack del Volumen 3, y el Porsche 911 personalizado y el Lotus Exige S (2006) están disponibles en el pack del Volumen 4. Cada pack incluye también los 74 cosméticos y personalizaciones de sus respectivos volúmenes, como llantas, embellecedores, calcomanías del editor de envoltorios, ropa de los personajes, poses, carteles y mucho más.

A continuación, encontrarás una lista de todos los contenidos incluidos en cada Pack de Puesta al Día:

Need for Speed™ Unbound – Volumen.3 Catch – Up 9.99€

Contiene:

1 x Legendary Dodge SRT Viper 2014

1 x Legendary 2015 Ford Mustang GT

5 x Vehicle Rims

1 x Licence Plate Frames

8 x Underglows

1 x Licence Plate Background

3 x Horns

9 x Wrap Editor Decals

14 x Character Apparel

7 x Sig Style Pack

2 x Sig Style Audio

3 x Banner Art

10 x Banner Sticker

6 x Banner Audio

5 x Poses

Need for Speed™ Unbound – Volumen.4 Catch – Up 9.99€

Contiene:

1 x Porsche 911 Legendary Custom

1 x Legendary Custom Lotus Exige S (2006)

5 x Vehicle Rims

1 x Licence Plate Frames

11 x Underglows

1 x Licence Plate Background

3 x Horns

6 x Wrap Editor Decals

14 x Character Apparel

5 x Sig Style Pack

2 x Sig Style Audio

5 x Banner Art

10 x Banner Sticker

6 x Banner Audio

5 x Poses

Need for Speed™ Unbound está diseñado para la nueva generación de tecnología y cuenta con resolución 4K a 60 FPS por primera vez en la serie. Los packs de actualización de los volúmenes 3 y 4 ya están disponibles para su descarga inmediata. ¡No pierdas la oportunidad de mejorar tu experiencia Need for Speed™ Unbound!

Para más información sobre Need for Speed™ Unbound, visita este enlace.

