Análisis Asterix & Obelix: Slap Them All! 2

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2

El juego ya está disponible en formato digital. Hemos podido jugar a Astérix & Obélix: Slap Them All! 2 en Playstation 5, debemos decir que nos ha dejado una sensación muy buena de nostalgia. Como juego sobre los irreductibles galos, es delicioso y desprende un cariño innegable; como beat’em up, es divertido aunque peca algo de repetitivo.

¡Mira el tráiler de lanzamiento ahora!

¡Los más famosos Asterix y Obelix han vuelto! En el tráiler de lanzamiento, demuestran toda la amplitud de su poder y habilidades. Con animación dinámica y acción impresionante, Asterix & Obelix: ¡Slap Them All! 2 promete a los fanáticos y recién llegados una experiencia de juego intensa y fiel al espíritu de la serie.

El juego está disponible ahora en formato digital para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. La versión física llegará el 30 de noviembre de 2023. ¡Prepárate para sorprenderte!

Asterix & Obelix: ¡Slap Them All! 2 es un trepidante Beat’em Up en 2D que sumerge a los jugadores en el imaginativo mundo de René Goscinny y Albert Uderzo. Prepárate para derrotar enemigos y liberar tu fuerza, ya sea en solitario o en cooperativo local… ¡antes de que el cielo caiga sobre tu cabeza!

Un beat’em up lleno de acción… ¡y bofetones!

La franquicia Astérix el Galo, creada en 1959 por René Goscinny y Albert Uderzo para la revista francesa Pilote, lleva décadas maravillando a no pocas generaciones a través de los cómics, las películas (animadas y, más recientemente, de acción real) e incluso los videojuegos, con multitud de adaptaciones que siempre han tratado de plasmar la acción y el humor de la obra original con mejor o peor suerte. En el terreno del ocio interactivo la marca acumula ya casi 20 títulos a través de casi cuatro décadas en multitud de sistemas, con la recordada recreativa de Konami como gran hito de la franquicia.

Os dejamos el Gameplay de esta macha botones de tu consola

La historia

Astérix & Obélix: Slap Them All! ofrece a los fans todo un repaso a algunos de los principales episodios narrados en las viñetas originales, todo ello a través de una trama que nos llevará a diferentes localizaciones propias de las historietas de Astérix el Galo. Desde la propia Galia en el año 50 a.C. frente a la presencia del Imperio Romano y sus sufridos soldados a otros lugares como Hispania o el antiguo Egipto, entre otros. Cada capítulo (de un total de 6) nos lleva a una de estas localizaciones con sus propios escenarios, enemigos y jefes finales a pesar del continuo reciclaje de todos estos elementos; y es que cada uno de los “mundos” se conformará con 4 o 5 clases de enemigos, mostrando muy a menudo en pantalla personajes clónicos a los que zurrar sin contemplaciones

Jugabilidad

Es verdad que, casi por definición, los beat’em ups resultan divertidos. Al fin y al cabo, dar tortazos virtuales es una fórmula casi infalible.

El control de Astérix y Obélix es correcto y, de hecho, cada personaje cuenta con sus propias técnicas, hechas a imagen y semejanza de las que despliegan en los cómics.

Hay además un modo cooperativo a doble genial para disfrutar en pareja cont u hijo o hija en offline. No hay modo online

Duracción

Ej juego dura unas 5 horas para poderlo pasar.

Gráficos

En lo visual, como adaptación de los cómics o las películas de animación, es sobresaliente

Sonido

Es correcto y te anima a segir golpeando.

Conclusión

Un juego es una delicia gráficamente, ya que parece que juegas a un comics y juega con nuestra niñez. Es un beat’em ups divertido ,aunque no llega al nivel de Streets of Rage o Dragon’s Crown.

Asterix, Obelix y los aldeanos son interrumpidos por la repentina llegada de Justforkix, quien ha venido a pedir ayuda. Revela que su padre, Doublehelix, ha sido encarcelado por un robo que no cometió…

¡El Águila de Lutetia, el precioso emblema dorado de las legiones romanas, acaba de ser robada y un hombre inocente ha sido encarcelado! Asterix promete investigar y le pide a Justforkix que se quede seguro en el pueblo. Los dos guerreros galos viajan a Lutetia para obtener información de un conocido que se dice que está bien informado sobre los rumores e intrigas de la ciudad… ¡Y obviamente, con bofetadas en la cara, encontrarán las respuestas en su largo viaje!

Asterix & Obelix: ¡Slap Them All! 2 es un trepidante Beat’em Up que nos lleva a una historia original digna de las más grandes aventuras galas. Explora una multitud de ubicaciones cautivadoras: desde misteriosas ruinas en el corazón del bosque, pasando por un imponente campamento romano, hasta la majestuosa Lutetia… Cada etapa del viaje ofrece nuevos entornos, a medida que tu viaje te lleva a tierras lejanas, con encuentros emocionantes. ¡Y, por supuesto, puedes esperar una generosa dosis de bofetadas en la cara! A lo largo de esta frenética aventura, habrá bocetos para marcar tu viaje, agregando una dosis de humor y emoción, así como avanzar en la trama.

Esta secuela lleva los límites de la acción aún más lejos, con enemigos y jefes más temibles. ¡Pero eso no es todo! La experiencia se mejora con una serie de nuevas características y mejoras en el juego. Nuestros intrépidos galos, Asterix y Obelix, ahora tienen nuevos movimientos específicos que pueden cargar para ataques aún más poderosos. Las batallas son más dinámicas, ricas y suaves que nunca, y nuestros héroes ahora pueden activar su modo Furia, aumentando su fuerza y desatando un devastador ataque final. También pueden destruir algunos elementos del entorno para crear caos, así como lanzar barriles y menhires a los oponentes durante el combate.

Supervisado por los equipos de Les Editions Albert René para garantizar el respeto de la esencia de Asterix, este nuevo episodio está siendo desarrollado por Mr Nutz Studio. La tan esperada secuela promete una aventura que rinde homenaje a los cómics de una manera excepcional. Los desarrolladores han tomado la decisión artística de crear los personajes, fondos y animaciones «a mano», con absoluto respeto por el estilo de la animación 2D. Esta elección estética, impregnada de nostalgia, atraerá a los fanáticos de la franquicia y a los fanáticos de los juegos retro. Te sumergirás en un universo visual fiel, reminiscente de las maravillosas ilustraciones en los cómics de Asterix y Obelix. Sumérgete en una experiencia visual inmersiva y admira la belleza del trabajo artesanal realizado por el equipo de Mr Nutz Studio.

Asterix & Obelix: ¡Slap Them All! 2 ya está disponible en formato digital para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. La versión física llegará el 30 de noviembre de 2023.

