Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

PlayStation España celebra el Black Friday 2023 con un descuento de 120€* en PlayStation®5 y grandes ofertas en DualSense y videojuegos

Sony Interactive Entertainment España (SIE) anuncia el inicio de la campaña Black Friday 2023, un período con grandes ofertas y descuentos en los productos de PlayStaton® que dará inicio el próximo 14 de noviembre hasta el 27 de noviembre.

En esta ocasión, la consola de última generación PlayStation®5 encabeza las ofertas de Black Friday, con una atractiva rebaja de 120€* en su versión con lector de discos que se aplicará tanto a la consola por sí sola como a packs con diferentes juegos. Adicionalmente, habrá descuentos en los mandos DualSense™ de hasta 25€** y grandes ofertas en una gran selección de títulos** para PlayStation® 5 y PlayStation® 4. Estas ofertas permiten que los jugadores y los futuros jugadores se adelanten a la época navideña para hacerse con los productos de PlayStation® a precios muy competitivos y conviertan sus experiencias en el regalo ideal para familiares y amigos

Black Friday 2023 cuenta con una gran variedad de ofertas en títulos de PlayStation® 4 (PS4™) y PlayStation® 5 (PS5™) que estarán disponibles en los puntos de venta habituales. A través de estas ofertas, todo tipo de jugadores podrán encontrar el juego -o juegos- que más se adapten a sus gustos, o a los gustos del familiar o amigo al que quieran hacer un gran regalo. Destacan, entre otros, los siguientes contenidos: Horizon Forbidden West y Horizon Forbidden West Complete Edition, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, The Last of Us Parte 1, Uncharted: Colección Legado de los Ladrones, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte, Returnal, Death Stranding Director’s Cut, Days Gone, MediEvil o Detroit Become Human.

. Leer artículo completo en Frikipandi PlayStation España celebra el Black Friday 2023 con un descuento de 120€* en PlayStation®5 y grandes ofertas en DualSense y videojuegos