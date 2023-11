Tales of Arise – Beyond the Dawn ya disponible

Bandai Namco Europa ha emocionado a los fanáticos al anunciar el lanzamiento de Tales of Arise – Beyond the Dawn, la expansión del galardonado juego de rol Tales of Arise, aclamado en The Game Awards 2021 como el «Mejor Juego de Rol». Esta nueva aventura ya está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

La narrativa de Tales of Arise – Beyond the Dawn nos transporta un año después de los eventos impactantes de Tales of Arise. En un mundo fusionado, donde Alphen y sus compañeros son tanto héroes liberadores de Dahna como destructores de los derechos de Rena, la trama se enriquece con la introducción de Nazamil. Esta joven poderosa, hija de un señor de Rena y esclava de Dahna, se convierte en un punto crucial en la historia. En medio de la división y la obligación de compartir el mismo mundo, los Seis se encuentran con Nazamil, desencadenando una trama cautivadora llena de misterio y conexión.

Tales of Arise – Beyond the Dawn promete sumergir a los jugadores en una odisea única, donde la protección de Nazamil y la búsqueda de la paz en un mundo dividido son los objetivos centrales. ¡La expansión ya está disponible para llevar la experiencia de Tales of Arise a nuevas alturas!

Explora este capítulo adicional y embárcate en una emocionante búsqueda hacia la paz en el mundo de Tales of Arise. ¡Adquiere ya tu copia para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One o PC y sumérgete en una experiencia que va más allá de lo imaginable!

Para más detalles, visita el sitio oficial: Enlace a la web oficial de Tales of Arise. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta nueva y emocionante historia!

Tales of Arise – Beyond the Dawn ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Se necesita el juego principal para jugar a la expansión.

