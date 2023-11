Call of Duty: Modern Warfare III mejora su rendimiento con DLSS hasta 1,8x

El número de juegos con NVIDIA DLSS sigue creciendo a medida que nos acercamos a la temporada navideña. La lista de éxitos recientes con soporte DLSS ya incluye Call of Duty: Modern Warfare III (lanzamiento el 10 de noviembre), Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty y Diablo IV. Y no hay que olvidar Counter-Strike 2 y Overwatch 2 con NVIDIA Reflex.

Ahora, Remnant II: The Awakened King DLC y Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name se unen a la lista de juegos que multiplican su rendimiento con DLSS.

Entre los nuevos juegos con DLSS, se incluyen:

– Call of Duty: Modern Warfare III, que se lanzará el 10 de noviembre con DLSS 3 y Reflex. En las GPU GeForce RTX 40 Series, DLSS 3 acelera el rendimiento una media de 1,8X con los ajustes máximos y a resolución 4K.

– Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name se lanzará mañana con DLSS 2, que acelera el rendimiento hasta 2,2 veces a 4K con todos los ajustes al máximo.

– Remnant II lanzará el DLC The Awakened King el 14 de noviembre. El juego será compatible con DLSS 3, DLSS 2 y Reflex.