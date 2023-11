Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Los Pitufos 2: El Prisionero de la Piedra Verde ya disponible en consolas y PC. Llegan lso Pitufos a nuestras consolas con The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone

El editor Microids e IMPS se complacen en presentar el tráiler de lanzamiento del juego de aventuras/plataformas en 3D, Los Pitufos 2: El Prisionero de la Piedra Verde. El tráiler ofrece un vistazo a la leyenda que rodea la Piedra Verde, una fuente de poderes extraordinarios que también alberga un temible peligro, Stolas, una criatura capaz de sembrar el caos. Los Pitufos podrán contar con SmurfoMix y sus increíbles habilidades, que el jugador desbloqueará durante el transcurso de la aventura, para salvar la Tierra Maldita.

Acerca de Los Pitufos 2: El Prisionero de la Piedra Verde:

¡Pitufo Manitas ha creado una invención revolucionaria: ¡SmurfoMix! Sin embargo, le falta un ingrediente clave, la Piedra Verde, que se encuentra en las ansiosas garras de Gargamel.

Se embarca en una misión para recuperar la famosa Piedra Verde, un ingrediente clave que le ayudaría enormemente a mejorar su invento, en el laboratorio de Gargamel. Pero un paso en falso provoca su explosión, dispersando sus fragmentos por toda la Tierra Maldita. Además de liberar sus increíbles poderes para copiar y descomponer la materia en la naturaleza, la Piedra Verde ha liberado al malvado Stolas, una nueva orden empeñada en crear un reinado de terror.

¡Un valiente equipo de 4 Pitufos debe aventurarse para salvar la Tierra Maldita del poderoso Stolas! Bien equipados, los Pitufos pueden contar con el SmurfoMix y un aliado inesperado… ¡el propio Gargamel!

Características clave:

Conoce al equipo de 4 icónicos Pitufos: Manitas, Cerebrito, Tontín y Tormentoso. Un juego accesible e intuitivo que deleitará tanto a los fans de los Pitufos como a los fans de la acción y las plataformas. Disfruta de una jugabilidad dinámica con exploración, plataformas e incluso combates más intensos gracias al SmurfoMix. Por primera vez en un videojuego, ¡colabora con Gargamel! Utiliza sus teleportadores para viajar por la Tierra Maldita y descubrir 3 nuevas regiones inexploradas. Recoge diversos recursos para mejorar el SmurfoMix a lo largo de tu aventura. Embárcate en la aventura con un amigo o compañero de familia en modo cooperativo. Una nueva historia que respeta la licencia, ambientada en un hermoso y bien elaborado universo colorido. Desarrollado por OSome Studio, Los Pitufos 2: El Prisionero de la Piedra Verde es una historia completamente nueva que se lanza hoy, 2 de Noviembre de 2023, en versiones físicas y digitales para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Los jugadores interesados en adquirir la edición de Nintendo Switch se beneficiarán de bonificaciones exclusivas de lanzamiento, que incluyen: una skin especial para su equipo, 2 litografías, una hoja de pegatinas, un póster y la banda sonora en formato digital.

¡El 2023 marca el 65º aniversario de Los Pitufos! ¡Mantente atento a las próximas noticias visitando su sitio web!

. Leer artículo completo en Frikipandi Los Pitufos 2: El Prisionero de la Piedra Verde ya disponible en consolas y PC