Lords of the Fallen muestra la opinión de la prensa internacional

EXWORKS, un estudio español de CI Games, ha distribuido un espectacular nuevo vídeo con imágenes de juego de Lords of the Fallen.

El tráiler de Lords of the Fallen, acompañado con el tema musical Mother de la banda americana de Heavy Metal Danzig, permite ver cómo los cruzados oscuros se enfrentan valientemente a enemigos de pesadilla en los reinos y los Muertos, mientras su viaje para derrotar al dios demonio Adyr no cesa. La secuencia de acción también celebra el éxito de crítica del juego, que alcanzó el millón de ventas a comienzos de la semana tras tan solo diez días de su comercialización.

Puedes verlo en el siguiente enlace:

Descárgate los materiales gráficos disponibles del juego en el siguiente enlace:

Lords of the Fallen ya disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Un mundo inmenso te aguarda en Lords of the Fallen, un nuevo RPG de acción y fantasía con tintes oscuros. Ponte en la piel de uno de los míticos Cruzados de la Oscuridad y emprende una gesta para derrocar a Adyr, el Dios Demonio.

Historia

Lords of the Fallen presenta una aventura de rol épica e innovadora en un mundo inmenso e interconectado que quintuplica en tamaño al juego original.

Tras ser artífice de tiranía despiadada, el Dios Demonio, Adyr, cayó por fin derrotado. Sin embargo, los dioses… no claudican para siempre. Ahora, milenios después, se cierne la resurrección de Adyr. En la piel de uno de los míticos Cruzados de la Oscuridad, recorre los reinos de los vivos y de los muertos en esta experiencia de rol abrumadora, que incorpora batallas contra jefes descomunales, un combate rápido y desafiante, encuentros con personajes apasionantes y una narrativa profunda e inmersiva. ¿Tu leyenda se teñirá de luz… o de oscuridad?

No sucumbas.

Las claves

Explora un mundo inmenso e interconectado

Recorre dos mundos paralelos y cambiantes en tu gesta por derrocar a Adyr. Mientras que el reino de los vivos propone desafíos atroces, en el horripilante reino de los muertos, acechan terrores sin revelar.

Define tu propia leyenda

Personaliza por completo el aspecto de tu personaje con una amplia selección de opciones visuales; todo ello antes de elegir una de las nueve clases de personaje. Tomes la senda que tomes, adapta tu personaje a tu estilo de juego mejorando sus estadísticas, armas, armadura y conjuros.

Táctica y rapidez en combate

Solo quienes dominen la complejidad y la estrategia del combate pueden optar a sobrevivir. Elige entre cientos de armas brutales y únicas… o renuncia al acero en favor de devastadores ataques mágicos arcanos.

Únete o lucha en multijugador en línea

Experimenta la inmensa campaña para un jugador por tu cuenta… o invita a alguien más para que se una a tu aventura en un multijugador en línea sin interrupciones. Eso sí, podréis sufrir y sufriréis la invasión de héroes de otros reinos.

Empuña un artefacto impío

Tu lámpara posee un poder impío que permite trasladarse entre mundos. Usa esta técnica oscura para alcanzar confines olvidados, desenterrar tesoros legendarios e incluso manipular el alma del enemigo.

Álzate de entre los muertos

Cae en el mundo de los vivos y álzate de nuevo… en el mundo de los muertos. Ahora tienes una última oportunidad de regresar a tu forma viviente, mientras todo tipo de criaturas infernales se abalanzan sobre ti.

Características principales

Adéntrate en dos mundos inmensos y paralelos: el de los vivos… y el de los muertos

Domina un sistema de combate rápido, fluido y desafiante

Supera batallas épicas contra jefes descomunales

Lanza ataques mágicos devastadores y potencia a tu personaje

Invita a otro jugador para que se una a tu campaña en un multijugador en línea y sin interrupciones

Enfréntate a una gran variedad de personajes, ávidos de echarte una mano con segundas intenciones…

Personaliza por completo a tu propio personaje

Elige entre 9 clases de personaje iniciales; entre ellas, caballero, pícaro y aprendiz ígneo

Ediciones y reserva anticipada

La edición estándar incluye:

El juego Lords of the Fallen

Contenidos de la edición Deluxe (física y digital):

El juego Lords of the Fallen

Clase inicial de Cruzado Oscuro: blande el emblemático conjunto de los Cruzados Oscuros, que incluye la devastadora espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto complete de armadura y amuleto*

blande el emblemático conjunto de los Cruzados Oscuros, que incluye la devastadora espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto complete de armadura y amuleto* Libro de arte digital de 100 páginas : con ilustraciones exclusivas de terroríficas obras de arte que abarcan el mundo de Lords of the Fallen

: con ilustraciones exclusivas de terroríficas obras de arte que abarcan el mundo de Lords of the Fallen Banda Sonora digital: piérdete en las inquietantes armonías de Mournstead con la banda Sonora original, compuesta por los célebres Cris Velasco y Knut Avenstroup Haugen

piérdete en las inquietantes armonías de Mournstead con la banda Sonora original, compuesta por los célebres Cris Velasco y Knut Avenstroup Haugen Visor de modelados 3D: visualiza cada modelo de personaje del juego con todo lujo de detalles en alta resolución.

La Edición Coleccionista incluye (versión física):

El juego Lords of the Fallen.

Figura de 25 centímetros del Cruzado Oscuro: admira a este renombrado Guerrero en todo su esplendor con esta figura de 25 centímetros finamente detallada.

admira a este renombrado Guerrero en todo su esplendor con esta figura de 25 centímetros finamente detallada. Vitrina metálica: exhibe tu figura del Cruzado Oscuro en esta llamativa vitrina metálica, que incluye iluminación ambiental LED y mando a distancia.

exhibe tu figura del Cruzado Oscuro en esta llamativa vitrina metálica, que incluye iluminación ambiental LED y mando a distancia. Steelbook de coleccionista: con un exclusivo diseño.

con un exclusivo diseño. Clase inicial de Cruzado Oscuro: blande el emblemático conjunto de los Cruzados Oscuros, que incluye la devastadora espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto complete de armadura y amuleto*

blande el emblemático conjunto de los Cruzados Oscuros, que incluye la devastadora espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto complete de armadura y amuleto* Libro de arte digital de 100 páginas: con ilustraciones exclusivas de terroríficas obras de arte que abarcan el mundo de Lords of the Fallen

con ilustraciones exclusivas de terroríficas obras de arte que abarcan el mundo de Lords of the Fallen Banda Sonora digital: piérdete en las inquietantes armonías de Mournstead con la banda Sonora original, compuesta por los célebres Cris Velasco y Knut Avenstroup Haugen

piérdete en las inquietantes armonías de Mournstead con la banda Sonora original, compuesta por los célebres Cris Velasco y Knut Avenstroup Haugen Visor de modelados 3D: visualiza cada modelo de personaje del juego con todo lujo de detalles en alta resolución.

visualiza cada modelo de personaje del juego con todo lujo de detalles en alta resolución. Póster de doble cara y tarjeas de arte

Las reservas anticipadas de todas las ediciones incluyen lo siguiente:

Tintes de armadura de bronce, plata y oro exclusivos

3x objetos XP

5x objetos HP

5x objetos MP

*Acceso inmediato a objetos que, de otro modo, podrían encontrarse al final del juego en todas las versiones del título.

Título: Lords of the Fallen

Formatos: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PC

Desarrollador / Editor: HEXWORKS / CI Games

Género: RPG

Idioma: totalmente en castellano

Lanzamiento: 13 de octubre 2023

PEGI: +18

Web oficial: https://lordsofthefallen.com/

