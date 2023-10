The Crew Motorfest volverá a estar disponible del 10 al 20 de octubre gratis

Compartir Facebook

or aquí lo hacemos con fantásticas noticias para aquellos que aún no se han puesto al volante de The Crew Motorfest. Y es que hoy hemos anunciado que la prueba gratuita de The Crew Motorfest volverá a estar disponible entre el 10 y el 20 de octubre para los jugadores de PlayStation, Xbox y PC. Tras el enorme apoyo y los comentarios positivos que ha recibido Motorfest por parte de la comunidad, convirtiéndose en la entrega mejor valorada de la franquicia The Crew, aquellas personas que no pudieron probar el juego en el momento del lanzamiento podrán hacerlo ahora, disfrutando de hasta 5 horas de juego gratuito*. Además, podrán conservar su progreso si deciden comprar el título, que por primera vez cuenta con un precio rebajado en hasta un 20 %.

* Aquellas personas que ya completaron la prueba gratuita en septiembre no podrán participar en esta; sin embargo, quienes aún tuvieran algo de tiempo restante de acceso gratuito podrán completar su prueba.

UBISOFT STORE (PC) – La prueba gratuita comenzará el 10 de octubre a medianoche (la hora exacta variará de acuerdo con tres zonas horarias distintas**) y terminará el 20 de octubre a las 14:00 UTC. Habrá un descuento especial entre el 10 y el 24 de octubre (de un 20 % en la Standard Edition, y de un 15 % en las ediciones Gold y Ultimate).

PLAYSTATION 4 & PLAYSTATION 5 – La prueba gratuita comenzará el 10 de octubre a medianoche (hora local) y terminará el 20 de octubre a las 14:00 UTC. Habrá un descuento especial entre el 11 y el 18 de octubre (de un 20 % en la Standard Edition, y de un 15 % en las ediciones Gold y Ultimate).

XBOX SERIES X|S & XBOX ONE – La prueba gratuita comenzará el 10 de octubre a medianoche (hora local) y terminará el 20 de octubre a las 14:00 UTC. El juego será la oferta de la semana en Xbox One entre el 13 y el 16 de octubre (con un descuento del 20 % en la Standard Edition).

EPIC GAMES STORE (PC) – La prueba gratuita comenzará el 10 de octubre a medianoche (la hora exacta variará de acuerdo con tres zonas horarias distintas*) y terminará el 20 de octubre a las 14:00 UTC. Habrá un descuento especial (del 20 % en la Standard Edition) entre el 14 y el 21 de octubre.

Amazon Luna no está incluido en esta oferta.

Con esta prueba gratuita los jugadores podrán explorar el animado mundo abierto de la isla de O‘ahu (Hawái) y descubrir Motorfest, el festival para los apasionados del motor, que dura todo el año. Aquellas personas que se sumerjan en este mundo se encontrarán con nuevos aspectos de la cultura del motor a través de una selección de campañas temáticas, carreras intensas y varios eventos live competitivos. Con cientos de coches icónicos que reunir (del pasado, presente y futuro), todo el mundo contará con un sinfín de ocasiones para presumir de su estilo y sus habilidades en su camino a convertirse en Leyendas del festival. Ya sea en solitario o con un equipo, las oportunidades para divertirse y los retos no tienen límite. Además, ya se han añadido nuevos coches y carreras a The Crew Motorfest desde que se lanzó, como parte del contenido de la primera temporada.

