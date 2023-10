Compartir Facebook

La banda sonora original del juego de Ubisoft Assassin’s Creed Mirage, compuesta por el músico y productor Brendan Angelides (Billions, Por trece razones, Elysium) ya está disponible en todas las plataformas de música.

Brendan dota a Assassin’s Creed Mirage, la nueva entrega de la franquicia de Ubisoft ambientada en la Bagdad del siglo IX, de su sonido electrónico característico. Al hacerlo, ofrece al juego una novedosa perspectiva sonora, gracias también a su colaboración con músicos estrechamente conectados con la región y la cultura en que se basa el juego, como Emel Mathlouti (artista tunecina), Layth Sidiq (violinista nacido en Jordania y director artístico de la New York Arabic Orchestra) o Akram Haddad (compositor y músico de orquesta palestino). La música de Brendan para Mirage transporta a los jugadores a un mundo donde la historia, la cultura y la jugabilidad se fusionan de forma perfecta. La banda sonora se lanza hoy, después de haberlo hecho Assassin’s Creed Mirage, que ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

BRENDAN ANGELIDES comenta: “La banda sonora de Mirage refleja una historia de transformación al combinar instrumentos del viejo mundo con tecnología del nuevo mundo. Músicos de Irak, Egipto, Palestina, Israel y Túnez se mezclan con sonidos electrónicos a lo largo de toda la banda sonora, así como con la New York Arabic Orchestra. Captar el próspero centro cultural que fue Bagdad, poder sentir la arena y las dunas, estar alerta ante el peligro siempre presente en AC… todos ellos son elementos entretejidos en la música.”

LISTA DE TEMAS DE ASSASSIN’S CREED MIRAGE (ORIGINAL GAME SOUNDTRACK)

Mirage Main Theme

The Shadows We Walk

Madinat al-Salam

Daughter Of No One

Tales of Baghdad

Bloodflower

Nightshade

Retribution

Serpent’s Kiss

Leaving For Alamat

Outside The Walls

Sand Drift

Hushed Blades

The Wild

City Under Stars

The King Sun

Singing Dunes

Whispers

Pools of Blood

True Sight

A Path of Shadows

A Path of Heart

The Round City

Incense Trails

Assassin’s Lament

The Infiltration

The Escape

Nothing Is As It Seems

Without Mercy

Baghdad Murmurs

Truth Of Masks

Deadly Shade

You Are Never Alone

Noxious

The Center of Science

Spices

Marketplace

Rooftops

Calotropis Procera

You Will Return To The Dark

The Bureau (Mirage Version)

Prison

The Jinni

Body And Soul

Put Your Faith In Me

Something More Than A Man

A New World Awaits

Ezio’s Family (Mirage Version)

Mirage Theme (Menu Version)

ACERCA DE ASSASSIN’S CREED MIRAGE

Assassin’s Creed Mirage se ambienta en la Bagdad del siglo IX y está protagonizado por Basim Ibn Ishaq, un “astuto ladrón callejero con visiones de pesadilla” que se convertirá en maestro Assassin. Tras un acto de venganza letal, Basim huye de Bagdad y se une a una antigua organización conocida como los Ocultos. A medida que aprenda más sobre sus misteriosos rituales y preceptos, perfeccionará sus propias habilidades y abrazará un nuevo Credo; uno que cambiará su destino de formas que jamás hubiera podido imaginar. Basim apareció originalmente en Assassin’s Creed Valhalla como uno de sus personajes secundarios de mayor importancia.

ACERCA DE ASSASSIN’S CREED

Desde el lanzamiento del primer juego en 2007, la saga Assassin’s Creed® ha vendido más de 200 millones de unidades en todo el mundo, y la franquicia se ha convertido en una las más vendidas de toda la historia. Considerada como una de las más ricas y profundas en cuanto a historia y argumento, Assassin’s Creed ha ido más allá de los videojuegos y se ha extendido por otros muchos sectores del entretenimiento.

