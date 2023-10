The Fate of Baldr muestra su poder vikingo en un tráiler cinematográfico

El destino del universo está en tus manos Ananki Game Studio revela el nuevo tráiler cinematográfico de The Fate of Baldr El estudio de videojuegos independiente noruego, Ananki Game Studio, se complace en revelar el nuevo tráiler cinematográfico de The Fate of Baldr. Defiende tu nave contra jefes míticos mientras extraes recursos y mejoras tus habilidades. Enfréntate en solitario o únete a amigos en el modo cooperativo en línea para una aventura llena de estrategia, conquista y victoria. Un grupo de guerreros Vikingos atraca su nave espacial en un mundo alienígena, pero pronto son embestidos por habitantes hostiles. Luchan valientemente contra sus atacantes, utilizando sus avanzadas armas de fuego y torres defensivas. A medida que la batalla se intensifica, los Vikingos saben que el destino de todo el universo está en juego. «Estamos muy emocionados de presentar el tráiler cinematográfico de The Fate of Baldr, el cual esperamos que los fanáticos disfruten», declaró Ananki Game Studio. Mira el increíble tráiler cinematográfico nuevo aquí Tu viaje comienza aquí, añade The Fate of Baldr a tu lista de deseos en Steam ahora.

