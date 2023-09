Banishers: Ghosts of New Eden desvela sus credenciales en un extenso tráiler general

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Un nuevo tráiler general del juego te cuenta todo lo que necesitas saber

Focus Entertainment y DON’T NOD se complacen en revelar un extenso resumen de su próxima producción Banishers: Ghosts of New Eden. Contempla en un detallado tráiler de juego, este conmovedor RPG de acción narrativa en el que cazas y luchas contra horrores sobrenaturales para alterar un trágico destino. El videojuego se lanzará el 7 de noviembre en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC ; ya se puede reservar en todas las plataformas.

Un viaje entre el amor, la vida, la muerte y el sacrificio

Encarnas a una pareja de Banishers, Antea Duarte y Red Mac Raith, a la sazón experimentados cazadores de espíritus, enviados a New Eden para levantar una misteriosa maldición y resolver casos de embrujamiento. Pero, tras un ataque imprudente, Antea es asesinada y se convierte en uno de los fantasmas que detesta. Dividido entre sus votos de proteger a los vivos de los espíritus malignos y la pesadilla que supone su estado, deberá tomar decisiones difíciles: ¿Hará honor a su juramento como Desterradora o sacrificará a los vivos en un intento desesperado por traer de vuelta a su amado?

Adéntrate en la vidas de las comunidades de New Eden en un mundo plagado de criaturas sobrenaturales y secretos ancestrales. Combina los poderes espirituales de Antea y el poderoso arsenal de Red para derrotar y desterrar a las almas que atormentan a los vivos. Descubre secretos, navega por paisajes misteriosos, mejora tu equipo para desencadenar otra medida de poder y conoce a personajes memorables pero atormentados cuyo destino está en tus manos.

Tu camino está plagado de decisiones importantes, ya que decidirás el destino de los habitantes de New Eden, ya sean personas vivas o almas errantes, lo que influirá drásticamente en tu historia y en los desafíos a los que te enfrentarás.

Ediciones exclusivas para embellecer tu colección Banishers

Descubre la nueva Edición Red Echoes, que contiene un antiguo cuaderno con efecto de cuero ilustrado con los recuerdos de Red, un juego de escritura con tinta, el juego en cualquier plataforma y el descargable Wanderer Set.

Aún estás a tiempo de elegir la Edición Coleccionista de Edition of Banishers: Ghosts of New Eden para conseguir:

● El juego en cualquier plataforma con el descargable Wanderer Set para Red

● Una estatua modular de Red y Antea

● El libro de arte oficial del juego

● Un Steelbook®,

● Dos anillos de sello de los Banishers.

Estas ediciones son exclusivas de la tienda Focus Entertainment Store hasta agotar existencias.

Banishers: Ghosts of New Eden se lanzará el 7 de noviembre de 2023 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Reserva el juego, hazte con la edición coleccionista y regístrate como miembro de Focus o suscríbete al boletín para recibir la última información exclusiva y las próximas ofertas especiales de Banishers: Ghosts of New Eden y todo el catálogo de Focus.

. Leer artículo completo en Frikipandi Banishers: Ghosts of New Eden desvela sus credenciales en un extenso tráiler general