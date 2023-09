Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Durante el Tokyo Game Show de este año, Bethesda Softworks ha realizado una serie de anuncios para sus populares juegos The Elder Scrolls Online y Fallout 76. Te los mostramos a continuación.



The Elder Scrolls Online | TESO sale en consolas en Japón este otoño, y lo hace totalmente traducido al japonés

Para ZeniMax Online Studios es un gran placer anunciar que The Elder Scrolls Online saldrá en Xbox y PlayStation en Japón, en una versión totalmente traducida al japonés, el 15 de noviembre del 2023. Además, durante la presentación, el Creative Director de TESO Rich Lambert anunció también el nuevo contenido que ha llegado hace poco al capítulo Necrom, que se podrá disfrutar en consolas este noviembre.



Puedes encontrar más información sobre TESO y el capítulo Necrom en el sitio web oficial de TESO

Fallout 76 | Fecha de lanzamiento y de llegada al SPP de Atlantic City

Jonathan Rush, Lead Art Director de Fallout 76, desveló que Fallout 76: Atlantic City será una actualización de contenido en dos partes: Boardwalk Paradise y America’s Playground. La primera, Boardwalk Paradise, estará disponible el 5 de diciembre para todas la plataformas, e incluirá ubicaciones nunca vistas en el mundo de Fallout, como un casino en el que los jugadores podrán poner a prueba su suerte, nuevas facciones y criaturas, una expedición con dos misiones y recompensas. Los jugadores que no quieran esperar al nuevo contenido y quieran echarnos una mano con las pruebas podrán disfrutar de Boardwalk Paradise en el SPP a partir del 3 de octubre a través de Steam.



Para conocer más información sobre Atlantic City, pásate por el sitio web oficial de Fallout 76.

. Leer artículo completo en Frikipandi Anuncios realizados por Bethesda durante el Tokyo Game Show