STAR OCEAN THE SECOND STORY R Fantasía y ciencia ficción colisionan en un estilo visual único

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy mostramos STAR OCEAN THE SECOND STORY R Fantasía y ciencia ficción colisionan en un estilo visual único de este remake

Un remake de la segunda entrega de la aclamada saga STAR OCEAN

La aclamada segunda entrega de la serie STAR OCEAN, STAR OCEAN THE SECOND STORY™, regresará como STAR OCEAN THE SECOND STORY R. El juego se publicó originalmente en Japón en 1998 para PlayStation, y STAR OCEAN THE SECOND STORY R será un remake 2.5D que se lanzará el 2 de noviembre de 2023. Este RPG estará disponible para las consolas Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®) y PlayStation®4 (PS4™), y en formato digital para PC a través de STEAM®.

El juego

Esta historia épica comienza con Claude, un oficial de la Federación que se descubre teletransportado a un planeta místico. Mientras busca la forma de regresar a su hogar, conoce a una joven llamada Rena y se embarca en una misión para intentar salvar a su pueblo y cumplir así los dictados de una antigua profecía. Iniciarás tu aventura en el papel de Claude o de Rena, y en función de tu elección, las perspectivas y los aliados que puedes reclutar serán distintos. Irás conociendo mejor a los miembros del grupo a través del exclusivo sistema de acciones privadas, para así desarrollar tus relaciones y desbloquear diferentes finales.

Características principales

Fantasía y ciencia ficción colisionan en un estilo visual único. Desde peligrosas mazmorras a bulliciosas ciudades, el mundo de STAR OCEAN THE SECOND STORY R está generado con un asombroso estilo 2.5D que combina hermosos gráficos 3D con nostálgicos personajes en píxeles 2D.

Vive una historia con doble protagonista. Comienza tu viaje con Claude o con Rena. En función de tu elección, las perspectivas y los aliados que puedes reclutar serán distintos. Conoce a los miembros del grupo a través del exclusivo sistema de acciones privadas, entabla relaciones y desbloquea varios finales. Yukihiro Kamimoto, artista de la serie desde hace muchos años, también ha creado nuevas ilustraciones de los personajes.

¡Emocionantes batallas visualmente explosivas!: Disfruta de combates trepidantes y utiliza nuevas mecánicas para derrotar estratégicamente a los enemigos. “Rompe” infligiendo daño continuamente y ordena a tus aliados que sigan con una Acción de Asalto para infligir daño masivo.

Combina un potente equipo con una gran variedad de habilidades. Personaliza la progresión del grupo con una gran selección de habilidades, como cocina, arte, alquimia y muchas más. Alcanza niveles de especialidad y domina el sistema mejorado de creación de objetos para generar el equipo definitivo con diferentes efectos.

Doblaje en inglés y japonés. Todas las escenas de los eventos están ahora completamente dobladas utilizando el mismo reparto de voces de la entrega original. Además, también se incluyen los diálogos de STAR OCEAN SECOND EVOLUTION (2008) que se pueden seleccionar.

Una mítica banda sonora remasterizada por Motoi Sakuraba. Se han vuelto a componer todos los temas, incluida la interpretación orquestal e instrumentos de cuerda. Los temas de exploración y escenas de película también tienen nuevas grabaciones que elevan la tensión a nuevas cotas.

3 modos de dificultad: Elige TIERRA para vivir un viaje relajado, GALAXIA para experimentar un desafío gratificante o UNIVERSO… si tienes la valentía suficiente para buscar los límites de tus habilidades.

Los personajes

CLAUDE C. KENNY – Un joven que vive a la sombra de su padre, un gran héroe.​​Ha alcanzado el rango de subteniente en la Federación Pangaláctica.​Desde su infancia y aún hoy, siempre ha tenido la sensación de que la gente lo compara con su padre. Esto le hace dudar de sus capacidades, y también hace que tenga una vena rebelde.​Es una persona seria y atenta por naturaleza, y su sentido de la justicia le impide ignorar a cualquiera que corra peligro.

RENA LANFORD – Una joven de corazón puro con poderes curativos.​Esta muchacha vive con su madre, Westa, en Arlia, una aldea en los confines de Expel. Es cariñosa e ingenua, y todo el mundo la adora. Sin embargo, sabe que Westa es su madre adoptiva, y dadas las peculiares dotes de sanación que posee, se pregunta cuáles son sus verdaderos orígenes.

CELINE JULES – Una cazatesoros ducha en simbología.​Esta simbóloga es oriunda de Marze, cuna de las artes de los símbolos.​Le interesa más el dinero y su formación que el amor, así que aprovecha cualquier ocasión para salir en busca de tesoros.​En combate, su presencia supone un apoyo importantísimo desde la retaguardia, pero las distancias cortas no son lo suyo.

ASHTON ANCHORS – Un espadachín pesimista poseído por un dragón bicéfalo. Claude y Rena se topan con él cuando intentaban acabar con un dragón bicéfalo en Salva.​Este espadachín lucha combinando la simbología y dos espadas.​

DIAS FLAC – Un espadachín solitario obsesionado con ser más fuerte.​Este espadachín de Arlia conoce a Rena desde que eran niños.​Su dominio de la espada tiene fama por todo Expel, ya que blande con soltura todo tipo de armas de filo, especializándose en ataques de largo alcance usando la magia o la espada.

PRECIS F. NEUMANN – Un espadachín solitario obsesionado con ser más fuerte.​Este espadachín de Arlia conoce a Rena desde que eran niños.​Su dominio de la espada tiene fama por todo Expel, ya que blande con soltura todo tipo de armas de filo, especializándose en ataques de largo alcance usando la magia o la espada.

Reserva

Ya es posible reservar STAR OCEAN THE SECOND STORY R en formato físico para las consolas Nintendo Switch, PS5 y PS4, y en formato digital para PS5, PS4 y PC a través de STEAM. Quienes reserven el juego en formato físico o digital recibirán como bonificación el siguiente contenido digital:

Espada larga de la Federación Pangaláctica

Nudilleras del bosque

Anillo del alba

Conjunto de objetos de recuperación (Bayas variadas x20 + Poción de resurrección x20)

Título: STAR OCEAN® THE SECOND STORY R™

Editor/ Desarrollador: Square Enix

Formato: PS4/PS5/Switch/ PC (digital)

Género: JRPG

Lanzamiento: 2 de noviembre de 2023

PEGI: +12

Idioma: manual y textos en castellano

Web oficial: https://starocean2r.square-enix-games.com/es

. Leer artículo completo en Frikipandi STAR OCEAN THE SECOND STORY R Fantasía y ciencia ficción colisionan en un estilo visual único