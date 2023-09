Anuncios de Final Fantasy XVI y Theatrhythm: Final Bar Line

Compartir Facebook

SQUARE ENIX ha revelado en la PAX West nuevas actualizaciones de dos de sus juegos de más éxito, FINAL FANTASY XVI y THEATRHYTHM: FINAL BAR LINE.

Para FINAL FANTASY XVI, SQUARE ENIX organizó un grupo de debate denominado «Voces de Valisthea» liderado por el director de localización Michael-Christopher Koji Fox y algunos de los actores del doblaje en inglés del juego. Se charló sobre la aventura que supone conseguir que los queridos personajes de la última entrega independiente de la aclamada serie de FINAL FANTASY cobren vida. El debate también incluyó una parte en la que los actores de doblaje respondieron a las preguntas que los fans habían enviado a través de las redes sociales.

Como parte del debate, el productor de FINAL FANTASY XVI, Naoki Yoshida, anunció que habrá un regalo de agradecimiento para los jugadores de FINAL FANTASY XVI que consistirá en un atuendo alternativo y aspectos de arma para Clive, además de atuendos para otros personajes y una Espada cebolla gratis que le permitirá a Clive blandir el arma preferida de los Guerreros de la Luz, los héroes de FINAL FANTASY III. Esta función relacionada con la apariencia estará disponible esta noche con una actualización gratis de la versión 1.10, y también se podrá acceder a la Espada cebolla desde Objetos descargables, en el menú Ajustes. La actualización gratis también incluye varias mejoras del juego, como opciones de configuración adicionales, ajustes del Modo Desafío y más. La versión completa de las notas de la versión 1.10 se puede encontrar aquí.

¡Y hay más buenas noticias para los fans de FINAL FANTASY! Como parte de la oferta de la semana de PlayStation, FINAL FANTASY XVI está ahora al 20 % de descuento para PlayStation 5 en PlayStation Store hasta el 6 de septiembre. ¡Es el momento perfecto para que los jugadores interesados se hagan con el juego si todavía no lo han comprado!

Por otra parte, SQUARE ENIX ha anunciado que THEATRHYTHM: FINAL BAR LINE va a añadir contenido descargable de FINAL FANTASY XVI. Disponible como compra independiente o a través del pase de temporada (volumen 3), el contenido descargable incluye 11 canciones de la última entrega de la serie para que los jugadores se luzcan improvisando, incluidas My Star, Find the Flame, To Sail Forbidden Seas y más. El paquete de FINAL FANTASY XVI sale el 1 de noviembre de 2023.

