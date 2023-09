Saints Row ya disponible en Steam

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Los Santos llegan por fin a Steam tras meses de actualizaciones y expansiones

Deep Silver y Volition se complacen en anunciar que Saints Row ya está disponible en Steam. Ha pasado ya un año desde que el juego es estrenara en consolas y en Epic, y, media docena de actualizaciones importantes después, el festival del crimen de mundo abierto es ahora más grande, más perverso, y más mandón que nunca en todas las plataformas.

El telón de fondo de Saints Row es la vibrante ciudad ficticia de Santo Ileso, situada en el corazón del Weird Wild West. En un mundo rebosante de crimen y facciones incontroladas que pugnan por el dominio, un grupo de jóvenes criminales en apuros emprenden su propio camino para convertirse en el mayor capo de la ciudad.

Con la incorporación de cientos de mejoras en la calidad de vida solicitadas por los fans, una revisión del combate, dos nuevos distritos y una serie de nuevas características en los modos Selfie y Trucos, nunca ha habido un mejor momento para adentrarse en Santo Ileso, ya sea la primera o la centésima vez.

Para celebrar el lanzamiento, Volition ha lanzado otra actualización que incluye un nuevo evento para que lo descubran los jugadores.

Saints Row ya está disponible en Steam. Puedes ver el tráiler de relanzamiento de Saints Row

Lo que ha cambiado en Saints Row desde el lanzamiento:

El mapa del mundo de juego cuenta ahora con dos nuevos distritos para todos los jugadores.

Un nuevo evento por descubrir.

Modo trucos.

Modo Selfie.

Rueda de emoticonos.

Renovación del combate.

Miles de mejoras más en 4 grandes actualizaciones.

1 nuevo modo para un jugador (incluido en el Pase de Expansión).

2 emocionantes expansiones de la historia, con nuevos enemigos y escenas (incluidas en el pase de expansión).

Elementos cosméticos gratuitos adicionales.

¡Y mucho más!

Puedes ver los últimos detalles en el blog oficial del juego: https://saintsrow.com/es/noticias

El lanzamiento en Steam prosigue tras la finalización del Pase de Expansión este verano con los lanzamientos de los descargables Canción de Hielo y Polvo, The Heist and The Hazardous Campaign y Circo Homicida de Doc Ketchum, que ofrecen tres experiencias Saints Row diferentes.

Todos los contenidos descargables están disponibles para su adquisición por separado. Consulta los precios en la tienda de tu plataforma favorita.

Para más información consulta el blog de Saints Row en: SaintsRow.com/News

Todos los conjuntos del Pase de Expansión estarán disponibles para su adquisición por separado. Consulta la tienda de tu plataforma elegida para conocer los precios.

Saints Row ya está disponible en Xbox One y Xbox Series X|S, los sistemas de juegos y entretenimiento todo en uno de Microsoft, los sistemas de entretenimiento PlayStation® 4 y PlayStation® 5 y en Epic Games Store y Steam para PC.

. Leer artículo completo en Frikipandi Saints Row ya disponible en Steam