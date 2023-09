Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Acceso anticipado de Starfield ya disponible en todo el mundo Starfield, el primer universo nuevo en más de 25 años de Bethesda Game Studios, los galardonados creadores de The Elder Scrolls V: Skyrim y Fallout 4, ya está disponible en acceso anticipado para todo el mundo en Xbox Series X|S y PC. En este juego de rol de próxima generación ambientado entre las estrellas, podrás hacerte el personaje que desees y explorar con una libertad sin precedentes mientras te embarcas en un viaje épico para desentrañar el mayor misterio de la humanidad.

Si te lo perdiste, puedes ver el tráiler de acción real de Starfield aquí: https://youtu.be/Ek3I6_9c58E

Starfield estará disponible para todo el mundo el 6 de septiembre en Xbox Series X|S y PC. Aún puedes hacer la reserva o jugar desde el primer día con Game Pass. Todavía queda tiempo para reservar la Edición Premium, que permite disfrutar de hasta cinco días de acceso anticipado al juego. La cantidad exacta de días depende de la fecha de compra, así como de posibles fallos y de los diferentes husos horarios.

Además, la banda sonora de Starfield, una colaboración entre Bethesda Game Studios y el compositor Inon Zur, aterriza hoy en Spotify, Apple Music, Amazon Music y otros servicios de reproducción. Desde el momento en que el juego comienza con su tema principal, “Into the Starfield”, hasta las últimas notas de “A Home in the Galaxy”, la partitura transmite sensaciones de exploración, misterio y asombro ante el insondable espacio.

Más información sobre Starfield en el sitio web oficial, aquí.

. Leer artículo completo en Frikipandi Acceso anticipado de Starfield ya disponible en todo el mundo