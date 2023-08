PlayStation Indies agosto 2023

Compartir Facebook

Ya están aquí las novedades de PlayStation indies de agosto: para el mes más caluroso del año te traemos unos cuantos lanzamientos que te dejarán con la boca abierta, y hacemos un repaso a las últimas noticias y juegos para disfrutar este verano.

Blasphemous 2, disponible a partir del 24 de agosto en PlayStation

La espera casi ha terminado: Blasphemous 2, la esperada secuela del éxito del estudio sevillano The Game Kitchen, llega este 24 de agosto y ya puede reservarse en PlayStation. El Penitente, se despierta una vez más de su descanso final, arrojado al interminable ciclo de vida, muerte y resurrección para luchar contra el Milagro con un repertorio de armas inéditas con las que podrá realizar ejecuciones brutales y combos ampliados. En su camino, el protagonista conocerá a un elenco de personajes oscuros y carismáticos que le guiarán en misiones en busca de antiguas y poderosas reliquias. Además, durante estos días hasta su lanzamiento tendrá un descuento del 10% para miembros de PlayStation®Plus

Sea of Stars llega a PlayStation el 29 de agosto. ¡Y a PlayStation Plus también!

Sea of Stars, el juego de pixel art RPG por turnos de Sabotage Studio, será parte del catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra y Premium desde su lanzamiento, el próximo 29 de agosto. Una experiencia que combina la estética retro, trasladándonos a los juegos de antaño, con mecánicas modernas que combinan exploración y narrativa y un apartado artístico espectacular. Puedes probar la demo ya en PlayStation. Conoce más en las mecánicas y el movimiento en este post

Death’s Door, uno de los Juegos del mes de agosto en PlayStation Plus

El aclamado videojuego de Acid Nerve estará disponible como uno de los juegos de PlayStation Plus este mes de agosto. Cosechar las almas de los muertos y fichar en tu puesto puede hacerse monótono, pero es un trabajo honrado para un cuervo. La cosa se anima cuando roban el alma que tienes asignada y tienes que seguirle el rastro a un ladrón desesperado hasta un mundo que la muerte no ha tocado, donde las criaturas crecen más allá de lo que les toca y rebosan de codicia y poder. Disfruta de su combate afilado y su mundo de lúgubre belleza desde hoy. ¡Recuerda reclamarlo antes del 4 de septiembre!

Explora el archipiélago de Mara en Koa and the Five Pirates of Mara, ya en PlayStation

Desarrollado por Talpa Games e inspirado en el mundo de Chibig de Summer in Mara, Koa and the Five Pirats of Mara llega para robar el corazón a los jugadores amantes de los plataformas y las aventuras. Cuando Koa se entera de que los piratas están asolando las ocho islas de su archipiélago, no tarda en unirse a su mejor amiga Mayo para poder restaurar los destrozos de los cinco malhechores y devolver la paz a su hogar.

Goodbye Volcano High, una aventura de dinosaurios adolescentes disponibles el próximo 29 de agosto

En este videojuego sobre el amor, la pérdida y la madurez en una era anterior a la Edad de Hielo conoceremos a unos adolescentes proto aves a punto de graduarse del instituto quienes tratan de entender la vida antes de su inexorable extinción. Una historia narrativa llena de minijuegos para entender un poco mejor el amor, la amistad y la juventud. Disponible el 29 de agosto en PlayStation.

Crea, destruye y rebobina en Viewfinder, donde podrás modificar la realidad

Es el primer videojuego del estudio Sad Owl, donde podrás redefinir la realidad con las fotografías y objetos que encuentres dentro del juego. Pero no estarás solo, CAIT, un adorable gatito, será tu compañero mientras aprendes a desenvolverte en el mundo absurdo y maravilloso de Viewfinder. Una experiencia irreal y onírica que ya puedes jugar en PlayStation 5.

Syzygy, un indie con sello español, perfecto para jugar en familia este verano

Inspirado en la tailandesa isla de Koh Phi Phi, Syzygy presenta la historia de dos hermanos que se ven envueltos en un desastre apocalíptico. Sumando fuerzas, tratarán de detener a las fuerzas del mal antes del día de la sizigia, una alineación entre el sol, la luna y la tierra que ocurre cada 300 años que les hará perder sus poderes sobrenaturales por un día. Syzygy está repleto de puzles, coleccionables y plataformas, con un gameplay enfocado en la exploración y la resolución de rompecabezas perfecto para jugar en familia. Ya puedes encontrarlo en PlayStation™Store a un precio de 12,99€ y PEGI 3.

¡Abierta la convocatoria de la 10ª Edición de los Premios PlayStation!

¿Estás haciendo un videojuego indie? ¿Eres un estudio independiente o estudiante? Puedes presentar tu proyecto hasta el próximo 30 de septiembre y optar a ganar el premio a Mejor Juego del año, dotado con 10.000€ y el asesoramiento de profesionales del sector para ver publicado su juego en todas las plataformas. Más información en este enlace.

Killsquad, ya disponible

Bienvenid@s a Killsquad, un juego cooperativo de acción que mezcla el género twin-stick shooter con hack and slash. Elige a tu héroe, habilidades y armas para enfrentarte a hordas de aliens y jefes con tus amigos para poner en orden en los cinco planetas ¡Ya disponible en PlayStation!

