Ya disponible la segunda parte de las ‘Rebajas de Verano’ en PlayStation™Store con nuevas ofertas en grandes juegos

Nuevas ofertas en PlayStation™Store entre las que destacan títulos como: Star Wars Jedi: Survivor™ Deluxe Edition, God of War Ragnarök, Call of Duty®: Modern Warfare® II Edición de Archivo o Gran Turismo™ 7, entre otros.

Las ‘Rebajas de Verano’ están disponibles en PlayStation™Store hasta el 16 de agosto.

Los fans de PlayStation® también pueden acceder a una selección de grandes contenidos desarrollados bajo el programa de apoyo al videojuego local, PlayStation®Talents.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la llegada de la segunda parte de las ‘Rebajas de Verano‘ a PlayStation™Store, donde los jugadores encontrarán una nueva selección de contenidos a precios reducidos, hasta el 16 de agosto, con los que podrán vivir nuevas experiencias PlayStation®.

La variada oferta de juegos de la segunda parte de las ‘Rebajas de Verano’ incluye contenidos para cada tipo de jugador con títulos de acción, aventuras, deporte, motor, shooter, plataformas, rol, estrategia, terror…

Los jugadores podrán encontrar las versiones standard, así como versiones Deluxe, junto a DLC’s a precios reducidos. Entre los títulos rebajados, destacan:

Star Wars Jedi: Survivor™ Deluxe Edition, para PS5®: es un juego de acción y aventuras en tercera persona ambientado en el universo de STAR WARS. Esta aventura para un jugador, centrada en la historia, continúa cinco años después de los acontecimientos de STAR WARS Jedi: Fallen Order™ y sigue la lucha cada vez más desesperada de Cal Kestis para proteger la galaxia y evitar que se suma en la oscuridad. Esta edición incluye los cosméticos: “Canalla”, “Robusto de BD-1, “Héroe Rebelde”, “BD-Astro” de BD-1 y los conjuntos: espada láser “Héroe Rebelde” y bláster “DL-44” Star Wars Jedi: Survivor™ Deluxe Edition para PS5® por 74,99 € (antes a 99,99 €).

God of War Ragnarök para PS5®: es la secuela del aclamado God of War (2018) donde Kratos y Atreus afrontarán un viaje mítico a través de cada uno de los Nueve Reinos en busca de respuestas para prepararse para la profetizada batalla que supondrá el fin del mundo. Increíbles paisajes mitológicos serán el escenario de combates contra enemigos temibles, desde dioses nórdicos hasta bestias salvajes, mientras se preparan para el enfrentamiento más importante de sus vidas. Equipado con sus fieles armas de guerra, como el hacha Leviatán y las Espadas del Caos, Kratos deberá llevar al límite sus letales capacidades para proteger a su familia. Además, tanto él como Atreus podrán aprender nuevas habilidades que les permitirán personalizar el fluido y expresivo combate en este relato épico e implacable. God of War Ragnarök para PS5® por 59,99 € (antes a 79,99 €) .

Call of Duty®: Modern Warfare® II Edición de Archivo para PS4® & PS5®: transporta a los jugadores a un conflicto global sin precedentes y trae de vuelta los icónicos Operadores de la fuerza operativa 141. En esta entrega, Infinity Ward trae a los fans una jugabilidad de última generación, un nuevo manejo de armas, un sistema de IA avanzado, una nueva armería y otras innovaciones gráficas y de jugabilidad que elevan la franquicia a nuevas alturas. Modern Warfare® II cuenta con una campaña mundial de un jugador, un combate Multijugador inmersivo y una experiencia del modo Operaciones especiales de juego cooperativo centrado en la narración. Esta edición incluye: Lote multigeneración de Call of Duty®: Modern Warfare® II, Paquete de Operadores Equipo Rojo 141 con 4 Operadores: Ghost, Soap, Farah y Price, Archivo de armas FJX Cinder, el primero de la historia, Pase de Batalla (1 Temporada) + 55 omisiones de nivel, 10 horas de PX dobles y 10 horas de PX dobles de armas Call of Duty®: Modern Warfare® II Edición de Archivo para PS4® & PS5® por 76,99 € (antes a 109,99 €).

Gran Turismo™ 7 para PS5®: Perteneciente a la icónica saga del simulador de conducción real, Gran Turismo™, esta entrega ofrece la experiencia de conducción real más completa… en evolución desde hace 25 años. En ella, el jugador se pondrá al volante en más de 400 coches (con todos los motores clásicos y supervehículos de vanguardia recreados con un detalle inigualable) y recorrerá más de 90 circuitos con condiciones meteorológicas dinámicas. Con la reintroducción del legendario modo GT Simulation, podrá comprar, personalizar, conducir y vender vehículos en una campaña para un jugador mientras desbloquea nuevos coches y desafíos. A su vez, si lo que quiere es medirse a otros jugadores, podrá pulir sus dotes de conducción y competir en el modo GT Sport. Gran Turismo™ 7 para PS5® por 59,99 € (antes a 79,99 €).

Entre las ofertas también se incluyen grandes títulos de PS4® como: Ace Combat™ 7 Skies Unknown por 9,79 € (antes a 69,99 €), Assassin’s Creed Origins por 9,79 € (antes a 69,99 €, Dragon Ball FighterZ por 10,49 € (antes a 69,99 €), Persona 5 por 11,99 € (antes a 59,99 €) o Tekken 7 por 9,99 € (antes a 49,99 €).

A su vez, los fans de PlayStation® podrán disfrutar de descuentos en una selección de títulos desarrollados localmente e impulsados a través del programa de apoyo a la industria del videojuego, PlayStation®Talents, como: A Tale of Paper para PS4® por 3,74 € (antes a 14,99 €), Delirium para PS4® por 6,49 € (antes a 12,99 €), Do Not Open para PS4® por 13,74 € (antes a 24,99 €), Insomnis para PS4® por 5,24 € (antes a 14,99 €) o Meteoheroes para PS5® por 7,99 € (antes a 19,99 €).

Además, los jugadores de PlayStation® pueden disfrutar de estas u otras ofertas a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation™Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.

Otros títulos destacados en PlayStation™Store

Para más información, visita la Web Oficial Rebajas de Verano

