Asómbrate ante lo que te aguarda en Atlas Fallen – Nuevo tráiler

Atlas Fallen tiene una revelación de última hora que hacer, antes de iniciar el heroico viaje el 10 de agosto

Descúbrela en un nuevo y peculiar tráiler

En el día de hoy, Focus Interactive y su estudio Deck13 Interactive han compartido el tráiler definitivo antes de la comercialización de Atlas Fallen, el RPG de acción superpoderoso en el que luchas contra criaturas legendarias en un mundo de fantasía épico y cubierto de arena. Esta producción se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC el 10 de agosto. Ya disponible la campaña de reserva en todas las plataformas. Puedes ver el tráiler “Lord of the Sands” para descubrir nuevas imágenes de juego y una visión asombrosa de un viaje que se acerca rápidamente en Atlas Fallen!

No me gusta la arena… ¡me encanta!

En un mundo devastado y cubierto de arena, aprovecha el poder divino de un misterioso Guantelete y maneja habilidades heroicas para derrotar a un dios tiránico y todopoderoso. Doma las arnas para convertirlas en un arma que cambia de forma y observa cómo crece a medida que logras el impulso para desatar el completo e incontenible poder del Guantelete.

Las 151 Piedras Esencia que se pueden encontrar en el mundo de Atlas te otorgan una amplia gama de efectos y habilidades adicionales. Tanto si prefieres jugar de forma agresiva como si optas por utilizar escudos, debuffs y curación, combina las Piedras Esencia como quieras para crear tu propio enfoque del combate.

Impúlsate en el aire y deslízate por las dunas gracias a tus poderes infundidos de arena y experimenta una velocidad, verticalidad y alta movilidad increíbles. Una sensación de éxtasis mientras exploras la vasta y atemporal tierra de Atlas y luchas contra sus aterradoras bestias.

Atlas Fallen no es simplemente un mundo fascinante lleno de misterios y una variedad de enemigos que derrotar a través de una acción impresionante sustenta por un profundo sistema de progresión y personalización… Atlas Fallen es más que eso… una verdad abrumadora revelada en el tráiler “Lord of the Sands”.

Álzate del polvo y libera a la humanidad de la opresión de un dios corrupto, cuando Atlas Fallen se lance el 10 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC. Ya está en marcha la campaña de reserva anticipada incluyen el descargable Ruin Rising Pack, con exclusivos objetos cosméticos y habilidades de combate.

. Leer artículo completo en Frikipandi Asómbrate ante lo que te aguarda en Atlas Fallen – Nuevo tráiler