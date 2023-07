PlayStation Store recibe las ‘Rebajas de Verano’ con gran ahorro en grandes juegos

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la llegada de las ofertas digitales de las ‘Rebajas de Verano‘ a PlayStation Store, donde los jugadores encontrarán una gran selección de contenidos a precios reducidos con los que podrán disfrutar al máximo de su experiencia PlayStation. Entre los títulos, destacan: Hogwarts Legacy* para PS5 por 59,99€ (antes a 74,99€), Elden Ring* para PS4 & PS5 por 48,99€ (antes a 69,99€), EA SPORTS™ FIFA 23 Ultimate Edition* para PS4 & PS5 por 39,99€ (antes a 99,99€) o Dead Island 2* para PS4 & PS5 por 52,49€ (antes a 69,99€), entre otros. *Ofertas validas en PlayStation™Store hasta el 2 de agosto.

Desde hoy y hasta el 16 de agosto los fans de PlayStation® podrán hacerse con sus contenidos favoritos a través de PlayStation™Store, con descuentos de hasta el 95% en una selección de más de 1.000 títulos entre PS4®, PS5®, PS VR y PS VR2. La variada oferta de juegos incluye contenidos para cada tipo de jugador con títulos de acción, aventuras, deporte, motor, shooter, plataformas, rol, estrategia o terror.

A su vez, los fans de PlayStation podrán disfrutar de descuentos en una selección de títulos desarrollados localmente e impulsados a través del programa de apoyo a la industria del videojuego, PlayStation®Talents, como: Aeterna Noctis; Tape: Unveil the Memories; Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey; Insomnis o Jade’s Ascension.

Las ofertas también incluyen títulos de PS4®como Bloodborne* por 9,99€ (antes a 19,99€), Deus Ex Mankind Divided* por 4,49€ (antes a 29,99€), Final Fantasy VII Remake* por 34,99€ (antes por 69,99€) o Fallout 4 Game of the year edition* por 9,99€ (antes a 39,99€).

Además, los jugadores de PlayStation® pueden disfrutar de estas u otras ofertas a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation™Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.

Adjunto Nota de prensa con más información.

Para conocer más información sobre las ‘Rebajas de Verano’ y los títulos incluidos, visita PlayStation Store.