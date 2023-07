Compartir Facebook

Ya está disponible la actualización Cada luna azul de Fallout 76

A partir de hoy, ya tienes disponible en todas las plataformas Cada luna azul, la última actualización de Fallout 76, que te permitirá disfrutar de dos eventos públicos inéditos, Sano y salvo y Bestias de carga, y conocer a dos nuevos críptidos, el Diablo azul y el Ogua. Los jugadores que posean una copia de Fallout 76 pueden acceder hoy mismo a la actualización Cada luna azul en Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4/5 y PC.



VE el tráiler de Cada luna azul

Sano y salvo

Las cabañas Middle Mountain se han renovado para convertirse en la parada de brahmanes más moderna y grandiosa, pero parece que hay una serie de visitantes no deseados merodeando por los alrededores. Los jugadores tendrán la misión de mantener a raya a esas criaturas y reparar el sistema de altavoces repulsores para expulsar a las alimañas y proteger a los brahmanes.



Bestias de carga

Un grupo de sectarios de la zona le han robado un brahmán y un cargamento de explosivos caseros a Luca Costa. Los jugadores tendrán que ayudar a recuperar el convoy antes de que se entere el tío Vinny. Eso sí, deberán ir con mil ojos para no molestar a la fauna local; parece que se han oído unos ruidos muy extraños en los bosques de los alrededores.



Cada luna azul también sirve como pistoletazo de salida de Apunta a las estrellas, la temporada 13 de Fallout 76, donde los jugadores explorarán antiguos sets de rodaje de Hollywood para avanzar por los 100 rangos y conseguir recompensas. Pero la cosa no termina aquí: ¡los miembros de Fallout 1st podrán conseguir aún más premios!



Para conocer más detalles sobre Cada luna azul y todo lo que te espera en la actualización 44 y la temporada 13, visita https://fallout.bethesda.net/es/.

