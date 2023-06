Square Enix anuncia STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Compartir Facebook

SQUARE ENIX HA ANUNCIADO STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Hoy comienzan las reservas para Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 y PC

Square Enix Ltd. ha anunciado hoy que la aclamada segunda entrega de la serie STAR OCEAN, STAR OCEAN® THE SECOND STORY™, regresará como STAR OCEAN® THE SECOND STORY R™. El juego se publicó originalmente en Japón en 1998 para PlayStation®, y STAR OCEAN THE SECOND STORY R será un remake 2.5D que se lanzará el 2 de noviembre de 2023. Este RPG estará disponible para las consolas Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®) y PlayStation®4 (PS4™), y en formato digital para PC a través de STEAM®. Ya es posible reservarlo.

SQUARE ENIX ha mostrado STAR OCEAN THE SECOND STORY R por primera vez con un tráiler publicado hoy. Este tráiler exhibe la novedosa e impresionante dirección visual del juego, la jugabilidad de acción, las secuencias de combate y las nuevas ilustraciones creadas por el veterano artista de la serie, Yukihiro Kajimoto, además de la preciosa banda sonora reversionada por el compositor original, Motoi Sakuraba.

El tráiler del anuncio puede verse aquí.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R se ha revitalizado con una atractiva estética 2.5D que combina los preciosos entornos 3D con los nostálgicos personajes de estilo pixel art 2D, ofreciendo a la vez una experiencia de RPG clásico con una jugabilidad moderna. En el juego cabe esperar algunos de los elementos más emblemáticos del original junto a funciones nuevas, como son los trepidantes combates en tiempo real y las mecánicas de combate estratégicas para acabar con el enemigo, además de una progresión del grupo personalizable con una gran selección de habilidades, como cocina, arte, alquimia y muchas más. También se han incorporado tres nuevos modos de dificultad: TIERRA para vivir un viaje relajado, GALAXIA para experimentar un desafío gratificante y UNIVERSO si tienes la valentía suficiente para buscar los límites de tus habilidades.

Esta historia épica comienza con Claude, un oficial de la Federación que se descubre teletransportado a un planeta místico. Mientras busca la forma de regresar a su hogar, conoce a una joven llamada Rena y se embarca en una misión para intentar salvar a su pueblo y cumplir así los dictados de una antigua profecía. Iniciarás tu aventura en el papel de Claude o de Rena, y en función de tu elección, las perspectivas y los aliados que puedes reclutar serán distintos. Irás conociendo mejor a los miembros del grupo a través del exclusivo sistema de acciones privadas, para así desarrollar tus relaciones y desbloquear diferentes finales.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R se lanzará con textos y voces en inglés y japonés, con los actores que prestaron su voz para la versión original del juego. También contará con subtítulos en francés, italiano, alemán y español descargando una actualización cuando el juego se lance.

Ya es posible reservar STAR OCEAN THE SECOND STORY R en formato físico para las consolas Nintendo Switch, PS5 y PS4, y en formato digital para PS5, PS4 y PC a través de STEAM. Próximamente será posible reservar el juego en formato digital para Nintendo Switch. Quienes reserven el juego en formato físico o digital recibirán como bonificación el siguiente contenido digital:

Espada larga de la Federación Pangaláctica

Nudilleras del bosque

Anillo del alba

Conjunto de objetos de recuperación (Bayas variadas x20 + Poción de resurrección x20)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R estará disponible para Nintendo Switch, PS5, PS4 y PC a través de STEAM a partir del 2 de noviembre de 2023. Más información: https://square-enix-games.com

Más información: https://square-enix-games.com