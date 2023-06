Prince of Persia: The Lost Crown el 18 de enero del 2024

El Summer Game Fest 2023 ha recogido una amplia variedad de novedades y títulos de videojuegos, entre los que han destacado Prince of Persia: The Lost Crown, Sonic Superstars, Spider-Man 2 y Final Fantasy VII Rebirth, que llegará a principios del próximo año

Prince of Persia: The Lost Crown, un nuevo juego de plataformas de acción-aventura ambientado en un mundo persa mitológico, que se lanzará el 18 de enero de 2024 para Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna y Windows PC (en Epic Games Store y Ubisoft Store).

Un nuevo videojuego de la saga Prince of Persia de Ubisoft. Se trata de Prince of Persia: The Lost Crown y es un título de plataformas de acción de desplazamiento lateral.

El juego está ambientado en un mundo mitológico persa donde el jugador podrá manipular los límites del tiempo y del espacio. Además, la presentación de esta entrega de Prince of Persia ha llegado con fecha de lanzamiento, que será el 18 de enero de 2024 y se podrá disfrutar en PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Prince of Persia: The Lost Crown: Un regreso épico a la aclamada saga de videojuegos

En una emocionante noticia para los amantes de los videojuegos de acción y aventura, Ubisoft ha anunciado el lanzamiento oficial de Prince of Persia: The Lost Crown, la nueva entrega de la legendaria saga. Este título altamente anticipado promete llevar a los jugadores a un viaje lleno de peligros, desafíos y misterios en el mundo de Persia.

Prince of Persia: The Lost Crown se sitúa cronológicamente después de los eventos de su predecesor, Prince of Persia: The Sands of Time. Los jugadores se sumergirán en una historia fascinante y llena de giros inesperados mientras controlan al valiente príncipe en su búsqueda para recuperar la corona perdida y restaurar el equilibrio en el reino.

Con gráficos impresionantes y una jugabilidad fluida, Prince of Persia: The Lost Crown cautivará a los jugadores con su innovador sistema de combate, acrobacias asombrosas y rompecabezas desafiantes que pondrán a prueba su destreza mental. Además, el juego ofrece un mundo abierto expansivo que invita a la exploración y descubrimiento de secretos ocultos.

Los fanáticos de la saga estarán encantados de saber que Prince of Persia: The Lost Crown conserva la esencia distintiva de la serie, con su característico estilo artístico, atmósfera envolvente y narrativa envolvente. Ubisoft ha puesto especial énfasis en capturar la esencia original que hizo que los juegos de Prince of Persia fueran tan queridos por los jugadores de todo el mundo.

Con respecto a la disponibilidad, Prince of Persia: The Lost Crown estará disponible para las plataformas de última generación, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Los jugadores podrán sumergirse en esta nueva aventura a partir del próximo mes, cuando el juego llegue a las tiendas en todo el mundo.

No te pierdas la oportunidad de embarcarte en una emocionante odisea llena de acción, romance y misterio con Prince of Persia: The Lost Crown. Prepárate para adentrarte en un mundo épico lleno de peligros y desafíos mientras desvelas los secretos ocultos de Persia. ¡No esperes más y prepárate para vivir una experiencia inolvidable con uno de los juegos más esperados del año!»

UBISOFT ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE PRINCE OF PERSIA™: THE LOST CROWN EL 18 DE ENERO DE 2024

Este nuevo capítulo de la legendaria saga se adentra en un nuevo género

Hoy, durante el evento en directo Summer Game Fest, Ubisoft ha anunciado Prince of Persia™: The Lost Crown, un nuevo juego de plataformas de acción-aventura ambientado en un mundo persa mitológico. Prince of Persia™: The Lost Crown se lanzará el 18 de enero de 2024 para Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna y Windows PC (en Epic Games Store y Ubisoft Store). Los jugadores también podrán acceder al título con una suscripción a Ubisoft+ en PC, Xbox y Amazon Luna.

En esta nueva aventura los jugadores se pondrán en la piel de Sargon, un combatiente joven y de gran talento que forma parte del grupo de élite de los Inmortales. En una misión por rescatar al príncipe Ghassan, explorarán el Monte Qaf, un lugar antaño maravilloso, pero ahora maldito y hostil. Sargon y sus camaradas pronto descubrirán que el mismo tiempo puede ser una amenaza traicionera, y que el equilibrio del mundo ha de ser restaurado.

Con una estructura inspirada en el género metroidvania, Prince of Persia™: The Lost Crown permite a los jugadores explorar un mundo artesanal a su propio ritmo. Desde la majestuosa Ciudadela del Conocimiento hasta los coloridos paisajes de los Bosques hircanos, el juego presenta una variedad de lugares basados en la mitología persa. Al dominar nuevos poderes de tiempo, desbloquear habilidades únicas y combinarlos en combate, Sargon se sumergirá cada vez más en el Monte Qaf, resolviendo rompecabezas, descubriendo secretos y completando misiones secundarias de lo más emocionantes.

En este viaje épico, Sargon se enfrentará a enemigos míticos, jefes colosales y trampas terribles. Haciendo gala de sus habilidades de combate y plataformeras, los jugadores tendrán que derrotar a criaturas corrompidas por el tiempo, como Jahandar, la temible mantícora que guarda la Ciudadela. Y todo ello gracias a un sistema de combate profundo y absorbente, que les permitirá expresar su creatividad para desatar combos devastadores.

La inmersión al explorar esta tierra mítica será total, gracias a la banda sonora original de Mentrix; una compositora iraní que mezcla instrumentos tradicionales y sonidos modernos para guiar a los jugadores de un escenario al siguiente. A ella se unirá el galardonado compositor Gareth Coker, que aportará su propio toque para contribuir a la escala épica de las batallas contra jefes.

Desarrollado por un equipo veterano de Ubisoft Montpellier, Prince of Persia™: The Lost Crown es un giro novedoso en una franquicia legendaria, que aporta a la saga nuevos personajes y lore, una narrativa atractiva y unas mecánicas de juego emocionantes.

Para más información sobre el juego, no te pierdas la conferencia Ubisoft Forward el 12 de junio, y visita https://princeofpersia.com/.

