Diablo IV ya está disponible. Blizzard lanza oficialmente Diablo IV, el esperado título de rol de acción

Blizzard ha lanzado de forma oficial Diablo IV, la nueva entrega de su saga en la que los usuarios deberán vivir aventuras y enfrentarse a batallas entre los Altos Cielos y los Infiernos Abrasadores. Santuario es el escenario escogido para luchar contra las criaturas del inframundo.

Los jugadores ya pueden disfrutar de Diablo IV desde este martes en las consolas de última generación, PlayStation 5 (PS5) y Xbox Series X|S, así como en PlayStation 4 (PS4), Xbox One y PC.

¡El perverso mundo de Diablo IV ya está disponible a nivel mundial! Las pesadillas de Lilith acechan en cada sombra, y los habitantes más aterradores del infierno deambulan por ahí buscando dominar Santuario. Al mismo tiempo que los demonios comienzan a infestar la región, también se expanden los devotos discípulos de Lilith, llenos de odio y embriagados por el pecado. Santuario necesita que lo salven. Ha llegado la hora de alzarse sobre la locura y reavivar la llama de la esperanza donde antaño ardieron los fuegos del infierno. Abraza tu destino, pues ha llegado el día del juicio.

Toma las armas con una de las cinco clases matademonios y personaliza a tu personaje con innumerables combinaciones de habilidades y pasivas clave con el fin de conseguir la fuerza necesaria para enfrentarte a la oscuridad. Únete a otros caminantes en el mundo compartido del cooperativo de hasta 4 jugadores y del cooperativo local en consola para reconquistar ciudades sitiadas, adentrarte en mazmorras corruptas, descubrir secretos olvidados y mil cosas más mientras purgas el mal de Santuario.

Consigue coleccionables infernales de Diablo IV durante las próximas cuatro semanas echando un ojo a los streamers de Diablo IV participantes en Twitch. Consulta el artículo sobre los drops de Twitch de Diablo IV para descubrir cómo conseguir la montura Instinto primigenio y otras sombrías recompensas.

Atrévete a ver el nuevo tráiler de la historia de Diablo IV y coge fuerzas descubriendo el Santuario de Lilith.

La desarrolladora de videojuegos estadounidense ha lanzado su nuevo título de rol de acción para todos los jugadores a nivel global. En esta nueva entrega, el regreso de Lilith ocasionará una era de «oscuridad y miseria» en la que se decidirá el destino del mundo Santuario.

Diablo IV ofrece a los jugadores una experiencia personalizada, permitiéndoles elegir el bando de su personaje, su apariencia y las habilidades para enfrentarse a los sanguinarios seres del infierno. Además, los objetos y botines que se encuentren en el juego pueden afectar al desarrollo del personaje, brindando diferentes opciones de mejora.

El juego ofrece la posibilidad de elegir entre cinco clases distintas: bárbaro, druida, nigromante, pícaro y hechicero. Cada una de ellas cuenta con elementos, habilidades y ataques únicos, lo que garantiza una experiencia de juego variada y emocionante.

Los jugadores podrán explorar el mundo abierto de Diablo IV a lomos de su leal corcel, superando batallas, buscando objetos y enfrentándose a monstruos en mazmorras infestadas para recibir recompensas. También tendrán la opción de robar botines a otros jugadores, agregando un elemento de competencia al juego.

Diablo IV ya está disponible desde este martes en la web oficial de Blizzard y en las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox. Los fanáticos de la saga pueden sumergirse en esta nueva aventura y descubrir los secretos que aguardan en Santuario. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la oscura y emocionante experiencia que ofrece Diablo IV.

ENCUENTRA FUERZA EN LA SABIDURÍA

El conocimiento es poder y, si utilizas sabiamente tus recursos, puede que te eleves por encima de todos los campeones de Santuario.

En la guía de lanzamiento puedes informarte sobre los requisitos del sistema y otros detalles importantes que te ayudarán a lanzarte a este mundo infestado de demonios.

Consulta el artículo de historia para familiarizarte con todo lo sucedido en el mundo hasta ahora. La narrativa de Diablo IV hunde sus raíces en un trasfondo muy completo, así que no dejes de leerlo antes de enfrentarte a las fuerzas de Lilith.

Consulta la guía de juego para obtener información esencial recopilada por los más curtidos aventureros de Santuario. Aquí encontrarás trucos y consejos que marcarán la diferencia cuando te acorralen en una mazmorra.

