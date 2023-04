Final Fantasy XVI muestra un épico gameplay en el State of Play

Compartir Facebook

FINAL FANTASY XVI MUESTRA UN ÉPICO GAMEPLAY Y ELEMENTOS RPG EN EL STATE OF PLAY

Se confirma que el popular cantautor Kenshi Yonezu interpretará el tema principal, titulado ‘Tsuki Wo Miteita – Moongazing’

LONDRES (14 de abril de 2023) – En el día de hoy, SQUARE ENIX® ha desvelado fascinantes secuencias de juego inéditas de FINAL FANTASY® XVI, el último título independiente de la franquicia FINAL FANTASY, durante la emisión del evento PlayStation® State of Play, revelando nuevos detalles sobre los elementos del juego de rol (“RPG”) y las impresionantes batallas Eikon que los usuarios podrán disfrutar cuando el juego salga a la venta en exclusiva para PlayStation®5 el 22 de junio de 2023. Desarrollado como el primer juego de rol pleno de acción de la saga, FINAL FANTASY XVI está ambientado en un mundo épico de fantasía oscura, donde el destino de la tierra lo deciden los poderosos Eikons y los Dominantes que los empuñan. FINAL FANTASY XVI sigue el viaje del Clive Rosfield, que ha jurado proteger a Joshua, su hermano menor, el Dominante del Fénix.

Puedes ver el vídeo completo de FINAL FANTASY XVI emitido en el State of Play en el siguiente enlace: https://youtu.be/UfP_3UD5qF8

Las imágenes revelan una gran cantidad de detalles sobre el próximo estreno, entre las que se incluyen:

Nuevos asesores del Escondite – El Escondite, que sirve de base al protagonista Clive, dará los jugadores la oportunidad de descubrir más sobre el mundo de Valisthea, desde el pasado hasta el presente, hablando con el historiador Harpócrates, así como de ver el cuadro de relaciones de los personajes hablando con la erudita militar Vivian.

El Escondite, que sirve de base al protagonista Clive, dará los jugadores la oportunidad de descubrir más sobre el mundo de Valisthea, desde el pasado hasta el presente, hablando con el historiador Harpócrates, así como de ver el cuadro de relaciones de los personajes hablando con la erudita militar Vivian. Nueva función de entrenamiento – Los jugadores pueden combatir en el modo entrenamiento accediendo a la “Piedra Arete” del Escondite. Esta función resultará útil cuando quieran practicar una combinación de habilidades, sobre todo después de aprender una nueva habilidad.

Los jugadores pueden combatir en el modo entrenamiento accediendo a la “Piedra Arete” del Escondite. Esta función resultará útil cuando quieran practicar una combinación de habilidades, sobre todo después de aprender una nueva habilidad. Nuevas cacerías – Desde el Escondite se puede acceder a más aventuras, ya que los jugadores pueden consular los carteles de “Se Busca” para descubrir poderosos monstruos que deambulan por el mundo. Al derrotar a estos enemigos obtendrán poderosas recompensas.

Desde el Escondite se puede acceder a más aventuras, ya que los jugadores pueden consular los carteles de “Se Busca” para descubrir poderosos monstruos que deambulan por el mundo. Al derrotar a estos enemigos obtendrán poderosas recompensas. Nuevas secuencias de batalla: podrás ver nuevas secuencias que muestran diversas acciones de combate de Clive, batallas de Eikons y mucho más.

SQUARE ENIX también ha anunciado que el popular cantautor Kenshi Yonezu, cuya fama abarca varias generaciones y cuyo single “Lemon” estableció un récord en la historia de la música japonesa, interpretará el tema principal ‘Tsuki Wo Miteita – Moongazing.’ El vídeo de presentación de este tema se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/nwmMOnVfveM

Yonezu ha afirmado que “no hay palabras para expresar el impacto que FINAL FANTASY ha tenido en mi vida. Nunca pensé ni imaginé que recibiría una oportunidad como esta. Escribí esta canción especialmente para este juego. Muchas gracias.”

Naoki Yoshida, productor de FINAL FANTASY XVI ha declarado que “cuando me enteré de que íbamos a poder trabajar con el Sr. Yonezu, no solo me sorprendió, sino que me llenó de alegría. Soy un gran admirador del trabajo de Yonezu y sé que le apasiona crear música que resuene en todas las generaciones, así que estaba seguro de que sería capaz de captar el mundo, la historia y los temas de FINAL FANTASY XVI. No solo es un artista increíble, sino también un ávido jugador y fan de FINAL FANTASY, ¡así que disfrutad escuchando su tema!”

Para más información sobre FINAL FANTASY XVI entre la que se incluye dónde reservarlo, por favor visita la página oficial de FINAL FANTASY XVI: http://www.finalfantasyxvi.com

