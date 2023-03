Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Descubre el nuevo contenido para DRAGON BALL XENOVERSE 2 en su actualización gratuita!

Ya disponible una actualización gratuita disponible para DRAGON BALL XENOVERSE 2 que incluye: nuevos trajes y accesorios, nuevas Super Souls, una nueva Mascota CC, la Habilidad Desperada: Bestia, tres nuevas incursiones y al amenazador Cell Max, añadido como jefe de incursión.

Además, el Hero of Justice Pack 2 llegará pronto al juego. Este DLC de pago introducirá personajes de la película Dragon Ball Super: Super Hero: Orange Piccolo, Piccolo Power Awakening y otro personaje que aún no ha sido revelado. Y para los jugadores que quieran conseguir todo el contenido adicional, pueden adquirir The Hero of Justice Set, un paquete que incluye los dos DLC de Dragon Ball Super: Super Hero.

No te pierdas el tráiler: https://youtu.be/CUXAnTWSqg4

Para más información sobre DRAGON BALL XENOVERSE 2 y otros títulos de Bandai Namco Europe, visita nuestro sitio web

. Leer artículo completo en Frikipandi ¡Descubre el nuevo contenido para DRAGON BALL XENOVERSE 2 en su actualización gratuita!