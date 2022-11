Just Dance 2023 Edition ya a la venta

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Estamos felices de anunciar que Just Dance 2023 Edition ya está disponible y con ello daros la bienvenida a una nueva era del baile!

La nueva entrega del videojuego musical más vendido de todos los tiempos, llega a Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una buena dosis de novedades para ponernos a todos a mover el esqueleto:

Nueva dirección artística e interfaz de usuario . Más fácil e intuitiva todavía y con mundos inmersivos en 3D para dejarnos llevar “all day and all of the night”.

. Más fácil e intuitiva todavía y con mundos inmersivos en 3D para dejarnos llevar “all day and all of the night”. Un sistema de recomendación que se ajusta a cada jugador con sugerencias de listas de canciones y selección de temas personalizados.

que se ajusta a cada jugador con sugerencias de listas de canciones y selección de temas personalizados. Un nuevo sistema de progresión y recompensas para mantenernos motivados. Ganar puntos nos permitirá además personalizar las Dance Cards por primera vez en la serie Just Dance, de manera que podremos identificarnos con nuestra tarjeta de baile, o recibir emoticonos para comunicarnos con otros jugadores online.

para mantenernos motivados. Ganar puntos nos permitirá además personalizar las Dance Cards por primera vez en la serie Just Dance, de manera que podremos identificarnos con nuestra tarjeta de baile, o recibir emoticonos para comunicarnos con otros jugadores online. Y es que con Just Dance 2023 Edition llega una funcionalidad muy demandada por la comunidad, el nuevo multiplayer online*, que permitirá a los jugadores bailar con quien quieran, sin importan dónde estén. Incluye además la posibilidad de crear grupos privados de hasta 6 jugadores para disfrutar de sesiones de baile online!

Con su lista de 40 canciones y universos ¡no importa tu edad o gustos musicales!, todos los tipos de jugadores encuentran los hits con los que dejarse llevar, mostrar sus dotes (o gracia) en la pista de baile y, sobre todo, ¡pasárselo en grande! Gracias a una selección muy cuidada de grandes éxitos, como Dynamite de BTS o Sweet but Psycho de Ava Max, clásicos como Radioactive de Imagine Dragons, fenómenos musicales como CAN’T STOP THE FEELING! de Justin Timberlake y, como no, hits para toda la familia de la casa como We Don’t Talk About Bruno de Cast from Encanto (Disney), esta nueva entrega promete entregarnos momentos inolvidables con los nuestros!

Sigue bailando toooodo el año con Just Dance+, el nuevo sistema de streaming por suscripción, con el que los jugadores podrán acceder a un catálogo en constante crecimiento, con más de 150 canciones de las anteriores versiones de Just Dance. Se irán añadiendo nuevas canciones exclusivas, así como las favoritas de siempre, y los jugadores podrán disfrutar de un mes de prueba gratuito con cada copia de Just Dance 2023 Edition.

En definitiva, todo lo que nos hace disfrutar de este juego cada año con una experiencia de juego totalmente renovada para disfrutar en familia o con amigos, en casa o en remoto, ¡durante todo el año!

. Leer artículo completo en Frikipandi Just Dance 2023 Edition ya a la venta